Perú

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

El jefe de Gabinete, Luis Galarreta, sostuvo que la mandataria no cuestionó la autonomía judicial y que en democracia una autoridad puede expresar una opinión distinta a la de otra

Luis Galarreta
Luis Galarreta defendió a Keiko Fujimori y sostuvo que sus declaraciones ante la ONU no cuestionaron la autonomía del Poder Judicial ni implicaron una interferencia en la administración de justicia
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, defendió este jueves las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los procesos judiciales contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo, cuestionadas públicamente por la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

En diálogo con la prensa, el premier sostuvo que en una democracia es posible que las autoridades mantengan posiciones diferentes, aunque negó que la jefa de Estado haya cuestionado la autonomía del PJ.

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“Es positivo que, si una autoridad dice una cosa, otra autoridad tenga una opinión distinta. La presidenta ha dejado claro a la division de poderes. (...) No ha ni generalizado ni cuestionado y menos ha dicho qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial”, señaló.

“Tengo mucho respeto a la presidenta del PJ y el Gobierno así lo tiene. Hemos tenido muchas reuniones. Creo que puede haber o interpretado (mal) o haberse sentido incómoda con unas palabras, pero las palabras de la presidenta son claras. Ni ha cuestionado la autonomía del Poder Judicial, que por supuesto se va a respetar”, agregó.

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El premier atribuyó las críticas de Janet Tello a una posible interpretación de las palabras de Fujimori y aseguró que el Gobierno respeta a la presidenta del Poder Judicial y la independencia de ese poder del Estado
El premier atribuyó las críticas de Janet Tello a una posible interpretación de las palabras de Fujimori y aseguró que el Gobierno respeta a la presidenta del Poder Judicial y la independencia de ese poder del Estado

Galarreta también sostuvo que cuestionar una decisión judicial no equivale a interferir en la administración de justicia. “La propia presidenta Fujimori ha ido presa, injustamente para muchos peruanos, y aceptó esa sanción”, dijo.

“Y nosotros hemos cuestionado esa sentencia, porque en un país democrático, el hecho de opinar sobre una sentencia de un juez no está uno interfiriendo sobre el Poder Judicial. Así que el piso está parejo, todo está tranquilo”, avanzó.

El origen de la controversia

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Fujimori afirmó que Perú “venció al terrorismo”, pero cuestionó que, 34 años después, quienes participaron en esa lucha continúen siendo procesados pese a que, según dijo, se había demostrado que el debido proceso fue transgredido.

“Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz, vencimos al terrorismo, pero, lamentablemente, aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, sostuvo.

Luis Galarreta
Galarreta afirmó que cuestionar una sentencia no significa interferir en la justicia, y puso como ejemplo que el Gobierno ha cuestionado decisiones judiciales sin que ello suponga intervenir en el Poder Judicial

Las declaraciones provocaron la respuesta de Tello, quien señaló que no podía permitir esas afirmaciones como presidenta del Poder Judicial y pidió que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) explique el sentido de sus palabras o se retracte.

“Las rechazo completamente (...) porque nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que, a pesar de que jueces, militares y policías han demostrado —dijo ella— que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, señaló.

“No dijo Poder Judicial, correcto, pero ¿quién juzga? ¿Quién juzga en una democracia?”, añadió al sostener además que los jueces garantizan el debido proceso tanto a militares y policías como a cualquier ciudadano.

Tello también recordó el papel de los magistrados durante el periodo de violencia terrorista y señaló que algunos fueron asesinados mientras cumplían sus funciones.

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