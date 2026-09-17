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Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental

La delegación nacional suma seis preseas doradas en el evento deportivo que se disputa en Argentina. Conoce en qué puesto de la clasificación está ubicado Perú

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental.
Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así marcha el Team Perú en el certamen continental. Crédito: Instagram COP.
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La participación de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 registra 26 medallas hasta la actualización del medallero reflejada en los resultados oficiales: seis de oro, nueve de plata y 11 de bronce. Esa cosecha ubica al Team Perú en el sexto lugar de la clasificación general, por detrás de Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.

El certamen continental reúne a representantes de 15 países y tiene como sede principal a Santa Fe, aunque también contempla competencias en Rosario y Rafaela. La delegación peruana obtuvo preseas en disciplinas como tiro, levantamiento de pesas, natación, esgrima, deportes electrónicos, remo, clavados, gimnasia artística, bochas deportivas y stand up paddle.

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Brasil encabeza la clasificación. Argentina ocupa el segundo puesto con 88 preseas y Colombia completa el podio. Perú se mantiene por encima de Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Bolivia y Guyana.

La delegación peruana en Santa Fe.
La delegación peruana en Santa Fe. Crédito: Instagram COP.

Medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

  1. Brasil: 37 medallas de oro, 37 de plata y 30 de bronce. Total: 104.
  2. Argentina: 29 oros, 23 platas y 36 bronces. Total: 88.
  3. Colombia: 26 oros, 23 platas y 17 bronces. Total: 66.
  4. Venezuela: 12 oros, 12 platas y 14 bronces. Total: 38.
  5. Chile: 11 oros, 12 platas y 18 bronces. Total: 41.
  6. Perú: seis oros, nueve platas y 11 bronces. Total: 26.
  7. Ecuador: cuatro oros, siete platas y 10 bronces. Total: 21.
  8. Uruguay: tres oros, una plata y seis bronces. Total: 10.
  9. Paraguay: dos oros, cuatro platas y seis bronces. Total: 12.
  10. Panamá: cero oros, una plata y tres bronces. Total: cuatro.
  11. Bolivia: cero oros, cero platas y un bronce. Total: uno.
  12. Guyana: cero oros, cero platas y un bronce. Total: uno.
Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026
Credito: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Las medallas del Team Perú

Las seis preseas doradas peruanas se repartieron entre tiro, bochas deportivas, deportes electrónicos y remo. El tiro aportó tres medallas, con triunfos individuales de Marko Carrillo y Nicolás Pacheco.

Oro

  • Marko Carrillo: tiro, pistola de aire de 10 metros masculina.
  • Nicolás Pacheco: tiro, skeet masculino.
  • Marko Carrillo y Annia Becerra: tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.
  • Tomaz Centa y Rosalba Rojas Raffo: bochas deportivas, petanca mixta.
  • Luis Suárez: deportes electrónicos, EA Sports FC masculino.
  • Alessia Palacios y Valeria Palacios: remo, doble par ligero femenino.

Plata

  • Itzel Delgado: stand up paddle, sprint masculino.
  • Itzel Delgado: stand up paddle, prueba técnica masculina.
  • Rafaela Fernandini: natación, 100 metros libre femenino.
  • Luis Bardalez: levantamiento de pesas, categoría masculina de 65 kilogramos.
  • Shoely Mego: levantamiento de pesas, categoría femenina de 57 kilogramos.
  • Daniel Agüero: gimnasia artística, salto masculino.
  • Patricia Pérez: deportes electrónicos, EA Sports FC femenino.
  • María Doig: esgrima, espada individual femenina.
  • Mariana Soriano: esgrima, florete individual femenino.

Bronce

  • Daniella Borda: tiro, skeet femenino.
  • José Ullilen y Deysi Jilapa: tiro, equipo mixto de pistola de aire de 10 metros.
  • Alexia Arenas y Diego Morin: tiro, equipo mixto de rifle de aire de 10 metros.
  • Yasmin Silva: natación, 200 metros mariposa femenino.
  • Rafaela Fernandini , Micaela Bernales , Eva Boehlke y Alexia Sotomayor: relevo femenino de 4x100 metros libre.
  • Miguel Ángel Preciado: levantamiento de pesas, categoría masculina de 70 kilogramos.
  • Faviana Gavidia: levantamiento de pesas, categoría femenina de 49 kilogramos.
  • Nadia Vela: levantamiento de pesas, categoría femenina de 61 kilogramos.
  • Ana Ricci: clavados, trampolín de tres metros femenino.
  • Ana Ricci y Mayte Salinas: clavados, trampolín sincronizado femenino de tres metros.
  • Alessio Fukuda: esgrima, florete individual masculino.

Nicolás Pacheco se colgó la medalla de oro en la modalidad de skeet masculino de tiro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram COP.

Dónde ver los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En Perú, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se pueden seguir en vivo por la señal de Movistar Deportes. La programación incluye las competencias de las distintas disciplinas del certamen.

La transmisión también está disponible de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que emite pruebas y jornadas de los Juegos desde Argentina.

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