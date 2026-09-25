Perú

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

La empresaria relató que la joven huachana, de 18 años, ya compartió con las hermanas y los parientes de su primogénito, luego de que ambos hicieran público su romance en redes sociales

Melissa Klug y su hijo posan sonrientes en un jardín exterior junto a una imagen circular de una mujer con vestido rosado
Melissa Klug confirmó que conoció a Hillary Meza y a su familia tras hacerse pública la relación con su hijo Adriano Farfán.
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Melissa Klug confirmó que ya conoce en persona a Hillary Meza, la joven vinculada sentimentalmente a su hijo mayor, Adriano Farfán Klug. La empresaria, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, se refirió al tema en declaraciones al diario Trome, en las que también abordó la nueva disciplina deportiva que su hijo adoptó en los últimos meses.

Klug relató que el acercamiento con la familia de Meza no se limitó a un encuentro aislado. “Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, toda la familia. Es una niña hermosa, educada, todo bien”, contó la empresaria al ser consultada sobre la joven que su hijo presentó públicamente en redes sociales hace algunas semanas.

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Melissa Klug descarta celos y pide respeto para su hijo

Al ser consultada sobre si aprueba la relación de Adriano y si siente algún tipo de recelo por el vínculo de su hijo con Meza, Klug respondió entre risas y fue directa sobre su postura como madre. “No, mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien”, afirmó.

La empresaria dejó en claro que no pretende intervenir en las decisiones sentimentales de sus hijos, siempre que el trato dentro de la relación se sostenga sobre bases de consideración mutua. Con esta declaración, Klug evitó pronunciarse sobre detalles específicos del noviazgo y prefirió centrar su respuesta en el bienestar emocional de Adriano.

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Hillary Meza celebró un mes de relación con Adriano Farfán mediante una romántica publicación en Instagram.
Hillary Meza celebró un mes de relación con Adriano Farfán mediante una romántica publicación en Instagram.

La joven de 18 años, natural de Huacho, tiene un perfil vinculado al modelaje y ya había tenido exposición pública cuando representó a esa ciudad en el certamen Miss Perú La Pre, competencia de belleza juvenil previa al concurso oficial. Su cercanía con el entorno familiar de Adriano no se limita a las redes sociales: Meza asistió al baby shower de Gianella Marquina, hermana mayor del deportista, un gesto que había evidenciado antes de estas declaraciones un vínculo con parte del círculo cercano de los Farfán-Klug.

De los primeros mensajes en TikTok al primer mes de relación

El romance entre Adriano Farfán Klug y Hillary Meza salió a la luz a fines de agosto, cuando el joven compartió una serie de fotografías en TikTok. Entre los comentarios apareció uno de la propia Meza, “Te adoro”, al que Adriano respondió de forma pública con un “Mi reina” acompañado de un emoji de corazón. Aquel intercambio generó una ola de especulaciones sobre un posible romance, el primero que el deportista hizo visible en sus redes.

Semanas después, el 11 de septiembre, la pareja formalizó su vínculo ante sus seguidores al celebrar un mes de relación. Meza compartió un collage de fotografías en un restaurante, dentro de un ascensor y en la playa, acompañado de un mensaje dedicado a Adriano: “Un mes más eligiéndonos. Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón”. El joven respondió al gesto con un emoji de carita enamorada y un corazón rojo.

Hasta la fecha, ninguno de los dos ha revelado el momento exacto en que inició el romance, aunque las publicaciones compartidas permiten ubicar el origen público de la relación hacia mediados de agosto. Klug, por su parte, no se había pronunciado sobre la joven hasta esta última entrevista, en la que confirmó el encuentro con la familia de Meza.

Un vistazo a la vida de Hillary Meza, quien se desarrolla como modelo y es vista como la pareja de Adriano Farfán Klug, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug. La joven tiene elegancia y carisma, por lo que ha participado en algunos certámenes de belleza juveniles. Video: TikTok Hillay Meza

Adriano dejó el fútbol y encontró en el pádel su nueva pasión

Durante la conversación con Trome, Klug también se refirió al presente deportivo de su hijo, quien se convirtió en campeón de pádel tras dejar atrás una trayectoria como jugador de fútbol en las divisiones menores de Alianza Lima. “Sí, le encanta el pádel, encontró su pasión”, comentó la empresaria sobre el vínculo de Adriano con esta disciplina.

Klug explicó además el motivo detrás del cambio de rumbo deportivo de su hijo, quien practicó fútbol durante años antes de decantarse por el pádel. “Sí, le gustaba mucho, pero, bueno, no se dio, no tuvo el apoyo, creció y encontró lo que le apasiona”, señaló la madre del deportista.

El giro deportivo de Adriano se formalizó en julio de este año, cuando el joven confirmó su incorporación como imagen de NOX, una de las marcas más reconocidas del pádel a nivel mundial, además de establecer un vínculo con la Asociación Peruana de Pádel. Jefferson Farfán, padre del deportista, respaldó públicamente la decisión de su hijo con un mensaje en redes sociales tras el anuncio.

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