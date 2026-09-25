Perú

Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con Perú: “Su lengua va más rápido que su cerebro”

El exDT de la ‘bicolor’ criticó algunas decisiones y declaraciones del técnico brasileño, desde su manejo con las jugadoras hasta sus cuestionamientos a los entrenadores nacionales

El extécnico de la selección peruana no tuvo tapujos para hablar del brasileño - Crédito: La Cátedra Deportes.
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Carlos Aparicio continúa exponiendo sus cuestionamientos contra el proceso de Antonio Rizola al frente de la selección peruana de vóley. Luego de explicar qué lo llevó a publicar su extensa crítica, el exentrenador fue consultado por las acciones que considera más graves del técnico brasileño y respondió con una serie de ejemplos relacionados con sus declaraciones, su relación con las jugadoras y la manera en la que viene conduciendo al equipo.

En entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Aparicio cuestionó particularmente el manejo de las convocatorias y recordó el caso de Ysabella Sánchez. Desde su perspectiva, los comentarios previos del entrenador brasileño hacia algunas voleibolistas pueden generar contradicciones y un ambiente de tensión que, según su interpretación, habría influido en que algunas jugadoras desistieran de aceptar llamados a la selección.

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“Después de lo que yo he declarado de Antonio, que no me gusta su trabajo, que en mi opinión nos está vendiendo humo, ¿tú crees que él me llamaría, me aceptaría en su comando técnico? Obviamente no. Entonces, ¿por qué una jugadora tiene que aceptar que después de que él dijo que ella no era para el nivel internacional como Chabelita Sánchez, tiene que aceptar su convocatoria? Si no sirvo, no sirvo, ¿para qué me llamas, pues?”, manifestó.

El exentrenador también cuestionó las declaraciones de Rizola sobre el título nacional de Alianza Lima, al considerar que este tipo de afirmaciones pueden generar tensiones innecesarias dentro del vóley peruano. “Ahí comienzan los enfrentamientos, decir que Alianza campeonó porque los otros fallaron. ¿Sabes qué? Yo creo que su lengua va más rápido que su cerebro”, sostuvo.

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Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con la selección peruana de vóley.
Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con la selección peruana de vóley. Crédito: Composición Infobae

Criticó sus comentarios sobre los entrenadores peruanos

Otro de los puntos que generó cuestionamientos en Aparicio fueron las primeras declaraciones de Rizola sobre el nivel técnico del vóley peruano. El exseleccionador recordó que el brasileño responsabilizó a los entrenadores nacionales por algunos de los problemas que atraviesa este deporte.

“Sigo poniendo ejemplos. Él bajó del avión y lo primero que dijo fue que los problemas del nivel técnico del vóley peruano era culpa de los entrenadores nacionales. Él ni siquiera había ido a un entrenamiento de un club o de algunas de las selecciones como para saber en qué condiciones entrenamos”, afirmó.

Aparicio también recordó el cuestionamiento de Rizola a determinados métodos de preparación utilizados por los técnicos en el vóley peruano.

Dijo que tenía que ver el currículum del Colegio Peruano de Entrenadores... ¿Con qué autoridad, hermano? Eso es una cosa totalmente diferente. Luego dijo que los entrenadores peruanos éramos obsoletos porque sigamos entrenando subiendo escaleras. Al día siguiente salió una foto de la selección de Italia, campeón del mundo, primer puesto en el ranking mundial, haciendo entrenamiento de subir escaleras, entrenando obsoletamente”, señaló.

El técnico brasileño analizó la performance de la atacante de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley. (Latina Deportes)

“¿Por qué no venir a unir?”

Para Aparicio, el problema no pasa únicamente por cuestionar determinadas metodologías, sino por la necesidad de que un entrenador extranjero conozca las características y limitaciones del vóley peruano antes de intentar imponer un modelo determinado.

“Eso es lo que a mí me molesta. ¿Por qué no venir a unir? ¿Por qué venir a directamente a criticar lo que nosotros tenemos? Que mal o bien, es nuestro. Y eso es uno de los problemas graves cuando han venido entrenadores de otros sitios, que quieren traer su propia idiosincrasia, su propia forma de ver las cosas y no se ponen a pensar que lo que nosotros necesitamos es un voleibol que se adapte a lo que nosotros podemos hacer”, explicó.

Su crítica se extendió también al estilo de juego que, en su opinión, debería recuperar el vóley peruano. Aparicio recordó que la defensa fue históricamente una de las principales fortalezas de las selecciones nacionales y mencionó a varias exvoleibolistas como ejemplos de esa característica.

“Antes teníamos mucha defensa. Métele un balonazo y que le caiga a Denisse Fajardo a ver si lo deja caer al piso o a una Janet Vasconzuelos, Maruja Ostolaza, Teresa Núñez... ¿Sabes qué teníamos? Una pureza técnica y ya que no teníamos buen bloqueo, porque nunca lo hemos tenido, con excepción de Gabi por el tema de la estatura, pero la defensa era el bastión sobre lo cual se reconstruía el juego”, manifestó.

Antonio Rizola destacó con orgullo el quinto lugar de Perú en el Sudamericano de Vóley.
Antonio Rizola comanda a la selección peruana de vóley. Crédito: @ese_fotografia

Aparicio cuestionó el modelo actual del vóley peruano

Finalmente, el exentrenador sostuvo que Perú no puede intentar reproducir las características de selecciones con condiciones físicas diferentes. A su juicio, el desarrollo debe partir de las fortalezas que históricamente identificaron al vóley nacional y de las posibilidades reales de sus jugadoras.

“Ahora nosotros no tenemos defensa. Nuestros equipos, incluyendo la selección sub 19 y todo, son chicas lentas que no tienen posición baja para poder desplazarse. El tipo de preparación es diferente. ¿Y por qué? Porque no se entiende qué tipo de voleibol se tiene que jugar en el Perú. No tenemos la estatura de las chicas de Turquía ni las de Brasil, ni vamos a poder atacar con la contundencia de las cubanas. Tenemos que buscar lo nuestro, tenemos que buscar para qué servimos”, sentenció.

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