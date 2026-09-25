Ignacio Buse en la Laver Cup: las chances del tenista peruano de disputar el torneo pese a ser alternante

Ignacio Buse se mantendrá como reserva en el Team World en la Laver Cup. Crédito: Laver Cup.

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Ignacio Buse llegará a la Laver Cup 2026 como alternante del Team World y aguardará una eventual baja para ingresar a la competencia que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el complejo O2 de Londres. El peruano forma parte de la nómina oficial, entrena con el grupo y acompaña al equipo desde el banco durante cada jornada, aunque su participación en cancha no está asegurada.

El tenista de 22 años ocupa ese lugar detrás de Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Learner Tien, Alexander Bublik, Brandon Nakashima y Francisco Cerúndolo. El conjunto mundial, capitaneado por Andre Agassi y con Patrick Rafter como vicecapitán, defenderá el trofeo ante el Team Europe, que tendrá a Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli y Rafael Jódar.

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La posibilidad de que Buse juegue dependerá de que alguno de los integrantes principales no pueda continuar o se retire antes de un encuentro. El reglamento contempla que los alternantes reemplacen a un jugador en caso de lesión, inconveniente físico o salida del torneo. Mientras tanto, el peruano participará de las prácticas, las reuniones tácticas y las actividades de la delegación.

Los antecedentes indican que los suplentes ingresaron a la acción en pocas oportunidades. En la edición de Londres 2022, Matteo Berrettini reemplazó a Roger Federer luego de que el suizo disputara su último partido profesional junto a Rafael Nadal. El español también se retiró tras aquella jornada y Cameron Norrie ocupó su lugar en el equipo europeo.

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Un año después, en Vancouver, Christopher Eubanks y Milos Raonic, ambos alternantes del Team World, disputaron un dobles de exhibición frente a Arthur Fils y Alejandro Davidovich Fokina. Ese partido ocurrió después de que el conjunto mundial asegurara el título con un marcador de 13-2, por lo que no integró el programa competitivo que definió la serie.

Las veces que los alternantes han competido en la Laver Cup. Crédito: X Captura DECISIVO.

¿Qué es la Laver Cup?

La Laver Cup es un torneo de exhibición por equipos que enfrenta anualmente a seis representantes de Europa con seis jugadores del resto del mundo. Lleva el nombre del extenista australiano Rod Laver y se juega desde 2017, con un formato inspirado en la Ryder Cup de golf.

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La competencia se desarrolla a lo largo de tres días y reúne partidos de singles y dobles. Cada triunfo entrega un punto en la primera jornada, dos en la segunda y tres en la tercera. El primer equipo que alcanza 13 unidades obtiene el título. Si ambos llegan igualados a 12, el campeón se define mediante un partido de dobles.

Aunque no reparte puntos para el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), el certamen concentra a jugadores de los primeros puestos del circuito y ofrece una dinámica distinta a la de los torneos individuales. Para Buse, la convocatoria representa su primera experiencia dentro de una competencia de equipos con figuras establecidas del tenis internacional.

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Ignacio Buse junto al argentino Francisco Cerúndolo en el media day de la Laver Cup. Crédito: Laver Cup.

¿Qué viene para Ignacio Buse tras la Laver Cup?

El calendario asiático abrirá una nueva etapa para Ignacio Buse. El ATP 500 de Beijing, conocido como China Open, se disputará del 30 de septiembre al 6 de octubre en el Centro Nacional de Tenis, situado en el Parque Olímpico de la capital china.

El torneo contará con Jannik Sinner, actual número uno del mundo y campeón defensor, además de Alexander Zverev y Novak Djokovic. El serbio volverá a Beijing por primera vez desde 2015. La presencia de varios jugadores ubicados entre los primeros puestos elevará la exigencia para el peruano, que buscará afirmarse en cuadros principales de categoría ATP 500.

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Luego será el turno del Masters 1000 de Shanghái, cuyo cuadro principal comenzará el 7 de octubre y finalizará el 18. La fase clasificatoria está programada para los días 5 y 6. El torneo se juega en el Qizhong Forest Sports City Arena, en el distrito de Minhang.

Buse figura en la lista de participantes del certamen, donde el monegasco Valentin Vacherot defenderá el título que conquistó en 2025. Su ubicación actual le permitiría aspirar a una condición de cabeza de serie, reservada para los 32 mejores del cuadro, aunque esa situación dependerá del ranking que rija para el sorteo y de las bajas que puedan producirse.

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