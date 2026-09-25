Construcciones en Saqsaywaman: cuatro estructuras fueron instaladas sin autorización y Cultura Cusco paralizó los trabajos en el lugar

Cultura Cusco intervino cuatro estructuras provisionales detectadas dentro del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Difusión

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco intervino cuatro estructuras instaladas dentro del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, luego de detectar que los trabajos no contaban con autorización. La intervención ocurrió en un predio privado situado en la Comunidad Campesina Fortaleza, dentro del área arqueológica protegida.

El caso involucra a un terreno cuya propiedad corresponde a la familia Guillén. Según el acta de verificación levantada durante la inspección, las estructuras fueron colocadas sin autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y sin consentimiento de los propietarios del predio.

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El personal especializado del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman constató que las instalaciones correspondían a construcciones provisionales. Los trabajos fueron detenidos de forma inmediata tras la inspección efectuada en el lugar.

La intervención también generó documentación administrativa que fue remitida a la Subunidad de Defensa del Patrimonio. Esta instancia deberá continuar con las acciones administrativas y legales que correspondan dentro de sus competencias.

Inspección detectó cuatro estructuras provisionales

Cultura Cusco intervino cuatro estructuras provisionales detectadas dentro del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Difusión

Durante la verificación realizada en el predio de la Comunidad Campesina Fortaleza, los especialistas identificaron cuatro construcciones elaboradas con rollizos de madera, calaminas y arpilleras. Cada estructura tenía una extensión aproximada de cinco metros de largo por dos metros de ancho.

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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco determinó que las instalaciones se ejecutaban sin autorización previa. El acta de verificación también dejó constancia de que la familia Guillén, propietaria del terreno, no otorgó su consentimiento para las obras.

La ubicación del predio dentro del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman motivó la intervención del personal encargado de la vigilancia del área. Tras la constatación de las estructuras, se ordenó la paralización de los trabajos.

Documentación fue remitida a Defensa del Patrimonio

Las construcciones estaban ubicadas en un predio privado de la Comunidad Campesina Fortaleza, perteneciente a la familia Guillén. Difusión

Luego de detener las obras, el personal del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman levantó la documentación correspondiente a la intervención. Según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, estos documentos fueron derivados a la Subunidad de Defensa del Patrimonio.

La remisión permitirá que dicha instancia evalúe las acciones administrativas y legales que correspondan, de acuerdo con sus atribuciones. La medida se relaciona con la ejecución de construcciones sin las autorizaciones exigidas dentro de un espacio integrante del patrimonio cultural.

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La documentación también será entregada a la familia Guillén, propietaria del predio, a solicitud de sus integrantes. De acuerdo con Cultura Cusco, esta entrega permitirá que los propietarios ejerzan las acciones que consideren pertinentes ante las autoridades competentes.

Francisco Solís, jefe del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, señaló que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco mantiene labores de vigilancia y control en las áreas que forman parte del patrimonio cultural.

El funcionario recordó que cualquier intervención o construcción dentro de estos espacios requiere las autorizaciones correspondientes antes del inicio de los trabajos.

“Las acciones de control buscan prevenir y detener intervenciones que puedan afectar el patrimonio cultural y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente”, precisó Solís.