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Dana Guzmán conquistó su primer título profesional en Estados Unidos: campeona del W35 Southaven tras vencer a Annika Penickova

La joven tenista peruana construyó su semana con victorias en rondas exigentes y un nivel estable que se mantuvo cuando el cuadro entró en su fase más compleja, desde cuartos hasta la final

Dana Guzmán - Annika Penickova – W35 Southaven - Perú – deportes – 9 agosto
La tenista peruana se consagra en Estados Unidos al imponerse a la local Annika Penickova por 6-2 y 6-4 en una final de una hora y 25 minutos, tras una semana perfecta  (Foto: USTA / TAM)
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Dana Guzmán logró el primer título profesional de su carrera al consagrarse campeona del W35 Southaven, torneo disputado en Estados Unidos. En la final, la tenista peruana derrotó a la estadounidense Annika Penickova por 6-2 y 6-4, en un partido que se extendió durante una hora y 25 minutos.

Con ese resultado, Guzmán cerró una semana sin tropiezos y sumó un impulso en su recorrido dentro del circuito, con el objetivo de seguir avanzando en el ranking mundial.

La peruana, ubicada en el puesto N° 479 del escalafón WTA según los datos consignados, resolvió el duelo decisivo con un plan claro y lo sostuvo cuando el trámite se emparejó en el segundo set.

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Una final resuelta con autoridad

Dana Guzmán - Annika Penickova – W35 Southaven - Perú – deportes – 9 agosto
Dana Guzmán impuso su juego desde el inicio ante Annika Penickova, ganó el primer set 6-2 y sostuvo la ventaja en el segundo para cerrar por 6-4 y conquistar su primer título profesional. (Federación Peruana de Tenis)

Desde el inicio del encuentro, Guzmán impuso condiciones. En los primeros juegos encontró el modo de presionar con devoluciones profundas y ataques tempranos, lo que le permitió incomodar el saque de Penickova y tomar una diferencia rápida. Con esa ventaja, administró el primer parcial con firmeza, sostuvo sus turnos de servicio y cerró el set por 6-2.

El segundo capítulo presentó un desarrollo más equilibrado. La estadounidense ajustó su rendimiento y el partido se volvió más disputado, con intercambios más largos y mayor resistencia en los games. Aun así, la peruana evitó que el cambio de ritmo la sacara del eje: mantuvo la concentración y capitalizó los pasajes determinantes del parcial para volver a separarse en el marcador.

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Con el 6-4 final, Guzmán selló el triunfo y levantó por primera vez un trofeo profesional, un hito en su carrera. La victoria definió una consagración trabajada de principio a fin, con un dominio claro en el arranque y una resolución sólida cuando el duelo exigió mayor precisión.

El recorrido de Guzmán hasta el trofeo

Dana Guzmán - Annika Penickova – W35 Southaven - Perú – deportes – 9 agosto
La peruana superó distintas pruebas durante su participación en Southaven y llegó a la final tras imponerse a Carmen Andreaa Herea, Alyssa Ahn y la coreana Eunhye Lee. (Federación Peruana de Tenis)

La campeona peruana llegó al partido decisivo luego de superar una serie de cruces que fueron aumentando en complejidad. En los cuartos de final venció a la rumana Carmen Andreaa Herea. Antes, en una ronda previa, había eliminado a la estadounidense Alyssa Ahn, resultado que le permitió seguir avanzando en el cuadro en el certamen disputado en Southaven.

En semifinales, Guzmán afrontó otro desafío y lo resolvió ante la coreana Eunhye Lee, triunfo que le aseguró el pase a la final. En la otra llave, Penickova alcanzó el encuentro decisivo tras imponerse a Lutkemeyer, de acuerdo con el detalle incluido en los textos base.

El trayecto hasta el título reflejó una semana consistente de la peruana, con victorias que la colocaron en posición de disputar el campeonato y sostener su nivel en la instancia más exigente del torneo.

Un impulso para su camino en el circuito

Dana Guzmán - Annika Penickova – W35 Southaven - Perú – deportes – 9 agosto
Con su primera corona profesional, Dana Guzmán dio un paso importante en su carrera internacional y reforzó su objetivo de mejorar su posición en el ranking para seguir creciendo en el circuito. (Federación Peruana de Tenis)

La conquista en Southaven representó el primer campeonato profesional para Guzmán y un resultado que, según lo indicado en la la prensa internacional, se inscribe como un paso relevante en su progresión dentro del tenis internacional.

De igual manera, se dio a conocer que el World Tennis Tour W35 de Southaven repartió un total de 30 mil dólares en premios para los primeros lugares.

Más allá de las métricas, el dato central de la semana fue la obtención del título: un triunfo que le permitió convertir una campaña sólida en un trofeo y reforzar su búsqueda de escalar posiciones en la clasificación WTA y afirmarse en el circuito.

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