Esto dijo el exentrenador de la selección peruana de vóley - Crédito: La Cátedra Deportes.

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Carlos Aparicio se refirió a la situación de las jugadoras que decidieron no participar en la selección peruana de vóley y cuestionó que sean calificadas como “desertoras”. En medio de sus críticas al proceso de Antonio Rizola, el exentrenador pidió evitar divisiones dentro del grupo y sostuvo que las voleibolistas pueden tener diferentes motivos para aceptar o rechazar una convocatoria.

“Estamos dividiendo todo. Yo voy a decir una cosa: ¿por qué en el 2018 no nombraron desertoras a las que me fallaron a mí? Ahora sí las ponen desertoras, las insultan y todo. ¿Por qué? Porque el entrenador es otro. No pues. Por ahí comencemos”, manifestó Aparicio en entrevista con ‘La Cátedra Deportes’.

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El exseleccionador consideró que todas las jugadoras llamadas a la selección deberían pasar previamente por una evaluación que permita determinar si se encuentran en condiciones de competir. Según explicó, este procedimiento debería realizarse antes de autorizar su viaje con el equipo nacional.

“Yo creo que todas las seleccionadas deben pasar una evaluación y creo que la deben pasar en el IPD, donde se compruebe, primero, que no están lesionadas, que no están fuera de peso, que están en buena forma física, que su rendimiento está bien, antes de aprobar un viaje a la selección”, señaló.

Carlos Aparicio también habló de las jugadoras “desertoras” de la selección: “No podemos hacer divisiones”. Crédito: FPV

Aparicio también cuestionó que se haya convocado a un grupo numeroso de jugadoras si finalmente fueron pocas las que terminaron integrando el plantel. En ese sentido, consideró que los recursos destinados a la selección deben utilizarse de manera racional.

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“Si yo tengo una jugadora que está gorda, que se cae de la cama por los dos lados, y tengo otra que está lesionada, ¿cómo voy a autorizar el viaje de ese grupo? No lo autorizo, simplemente. Ahora, convocó como a cuarenta jugadoras. ¿Para qué, si al final de cuentas se quedó con casi nadie? Ese es el tema”, afirmó.

Aparicio habló de Kiara Montes

Consultado por la jugadora que, según su opinión, viajó lesionada al Campeonato Sudamericano 2026, Aparicio mencionó a Kiara Montes y destacó el compromiso que, desde su perspectiva, mostró la voleibolista para acompañar al equipo.

“A el caso de Kiara. Estaba lesionada, pero viajó, puso de su parte para poder estar con el equipo. Yo a Kiara yo la quiero mucho. Recuerden que yo la convoqué a la selección en el 2018, después de que había problemas, que no la querían en la selección y yo la traje nuevamente”, sostuvo.

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El exentrenador recordó además que Montes tuvo una oportunidad en sus primeros años como voleibolista cuando él dirigía a Alianza Lima. “Y un detalle que nadie sabe: el primer partido de su vida lo jugó por Alianza Lima. En un partido que me la trajeron al Olivar y yo estaba con mi equipo. La metí a la cancha”, relató.

Aparicio aclaró que su crítica no está dirigida contra Montes y defendió también a las jugadoras que decidieron no acudir a las convocatorias.

“Ya después se fue a otro equipo, lógico, eso es otra historia. Pero yo a Kiara la tengo mucho aprecio y sí estoy seguro que esas jugadoras se merecen un reconocimiento, pero también las otras que no han aceptado tienen sus motivos, ya lo han expresado. No podemos hacer divisiones, no podemos hacer que entre las mismas jugadoras que antes eran como comadres, ahora no se ven”, manifestó.

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Kiara Montes es la capitana actual de Perú. Crédito: @ese_fotografia

“Para nivel externo es el Perú primero”

Finalmente, Aparicio aseguró que sus críticas no responden a preferencias por determinados clubes y puso como ejemplo a César Arrese, a quien mencionó entre los nombres que, desde su perspectiva, podrían aportar al proceso pese a su vínculo con Universitario.

“Yo en el planteamiento que he hecho demuestro claramente que no priorizo mi camiseta. César Arrese es mi amigo, es hincha de Universitario y ha sido entrenador. Yo lo pongo entre las posibilidades que deberían surgir. Yo no estoy diciendo que entre Carlos Aparicio y Natalia Málaga, y nadie de Universitario. Esas cosas no pueden existir”, explicó.

El exseleccionador también recordó una convocatoria de 2018 en la que Chabelita Sánchez pertenecía a Géminis. Según relató, cuando le comunicaron que había sido llamada a la selección, la voleibolista preguntó cómo podía ser convocada si pertenecía a ese club.

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“En esa misma convocatoria de 2018, mandé decirle a Chabelita, que estaba en Géminis, que estaba convocada. Y le dijo a la persona que le había hablado: ‘Pero ¿cómo me va a convocar si yo soy de Géminis?’. O sea, ese concepto que le habían metido a las jugadoras, eso es lo que nos hace daño. Acá tú tienes tu club y tus intereses del club a nivel local, interno. Para nivel externo es el Perú primero, la selección”, sentenció.