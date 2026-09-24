Perú

Nueva derrota para Rafael López Aliaga: Rutas de Lima gana arbitraje a la MML por terminar contrato de concesión

Laudo parcial, al que accedió Infobae, determina que la gestión del candidato de Renovación Popular incumplió el contrato al declarar la terminación unilateral del acuerdo, el mismo que los árbitros han declarado nulo. El Estado peruano deberá pagar una millonaria compensación por otro reclamo de la concesionaria

Rafael López Aliaga
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La Corte Permanente de Arbitraje declaró que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) incumplió el contrato de concesión con Rutas de Lima al decretar, en 2023, la terminación unilateral del acuerdo por supuesta afectación al interés público.

El laudo parcial, al que accedió Infobae, determinó que esa medida, impulsada por el entonces alcalde y hoy candidato a primer regidor Rafael López Aliaga, “no surtió efectos bajo el Contrato de Concesión y bajo el derecho peruano”.

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Como se recuerda, en enero de 2023, durante el discurso por el aniversario 488 de Lima, López Aliaga anunció la decisión del Concejo Metropolitano de anular anticipadamente el contrato de concesión de Vías Nuevas de Lima, firmado en 2013 por un plazo de 30 años. La medida se amparó en la Cláusula 17.7 del contrato, que permite la terminación unilateral por “afectación al interés público”.

Rutas de Lima respondió que la decisión “carecía de base legal, contractual y/o fundamento alguno” y llevó la controversia a arbitraje.

Dos páginas de un documento impreso en español que incluyen párrafos destacados en amarillo bajo el título Decisión del Tribunal
El laudo de un tribunal arbitral en Washington establece la resolución de las controversias contractuales entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima.

Decisión final

Fueron cinco reclamos que hizo la concesionaria. Sin embargo, el tribunal, integrado por los árbitros Luca G. Radicati di Brozolo (presidente), David Arias y Jorge Alberto Balbi Calmet, solo le dio la razón respecto a dos reclamos: uno parcialmente y otro en su totalidad.

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El más importante es el quinto reclamo de Rutas de Lima, que es el que se refiere al incumplimiento del contrato de concesión por la terminación unilateral. Los árbitros declararon que efectivamente la MML incumplió la Cláusula 17.7 del contrato y estableció que dicha terminación no surtió efectos bajo el contrato ni bajo el derecho peruano.

Llegaron a esta decisión tras revisar cada una de las nueve causales. El tribunal arbitral concluyó que ninguna la justificaba, incluso el argumento de que la MML debería invertir 141 millones de dólares para completar el Tramo Ramiro Prialé fue descartado, porque esa obligación ya estaba prevista en el propio contrato.

Rutas de Lima deja desde hoy la administración de los peajes
Rutas de Lima dejó la administración de los peajes

La decisión sobre este reclamo no fue unánime ya que el árbitro Jorge Alberto Balbi Calmet emitió un voto en discordia parcial, al considerar que el tribunal carecía de margen jurídico para aplicar el test de proporcionalidad y evaluar cada causal invocada por la comuna para terminar el contrato de concesión.

El otro reclamo aceptado

El tribunal también declaró procedente parcialmente el primer reclamo de Rutas de Lima, referido al retraso en la entrega de terrenos del Tramo Ramiro Prialé. El colegiado concluyó que la falta de entrega oportuna del terreno es imputable principalmente a la MML, aunque reconoció cierta culpa la concesionaria.

El monto de la compensación, que la concesionaria había calculado en 339,5 millones de dólares para abril de 2024, se definirá en una fase posterior del arbitraje.

El tribunal dispuso una fase adicional del arbitraje para determinar el monto exacto que la MML deberá pagar por el primer reclamo, por lo que invitó a ambas partes a presentar una propuesta conjunta sobre el desarrollo de esa etapa.

Según pudo conocer Infobae, la MML intentó dilatar esta etapa, pero el tribunal arbitral lo desestimó.

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