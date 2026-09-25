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La dura confesión de Marina Scherer: “Mi corazón siempre va a estar con Alianza Lima, pero ahora estoy en Regatas”

La voleibolista reconoció que la hinchada blanquiazul la sorprendió con mensajes de aliento tras conocerse su fichaje y aseguró que defenderá los colores de su nuevo club con todo lo que tiene

La experimentada deportista explicó que su decisión responde estrictamente a un avance profesional en su carrera, mientras mantiene un profundo cariño por su anterior escuadra en el competitivo campeonato nacional de voleibol (Movistar Deportes)
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La receptora peruana Marina Scherer habló en el programa Se Formaron Las Parejas sobre su incorporación al Club de Regatas Lima tras varios años defendiendo los colores de Alianza Lima.

El traspaso entre dos instituciones históricamente enfrentadas despertó el interés de los seguidores del vóley nacional, aunque el tono de la recepción fue, según la propia deportista, mucho más cálido de lo esperado.

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Scherer reconoció el cariño que le tiene a su ex club, pero dejó en claro que su compromiso actual es absoluto con Regatas. También se refirió al nivel de las incorporaciones extranjeras del plantel y trazó una comparación entre la liga peruana y la española, donde compitió la temporada anterior.

El peso del cambio y el gesto de los hinchas aliancistas

Marina Scherer – Regatas Lima – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 24 septiembre
Marina Scherer contó que recibió mensajes de apoyo de hinchas de Alianza Lima tras su fichaje por Regatas. La voleibolista destacó que la afición entendió su decisión como parte de su carrera profesional. (Alianza Lima)

Pese a la conocida rivalidad entre Alianza Lima y Regatas, la afición blanquiazul sorprendió a Scherer con mensajes de apoyo tras conocerse su fichaje. La jugadora admitió que leyó esos comentarios y que le causaron una grata impresión.

“Mi corazón voy a tener siempre Alianza, pero es parte de eso, de que soy una profesional en mi deporte”, afirmó Scherer. “Ahora estoy en Regatas y voy a defender los colores de Regatas de la mejor manera posible. Y quiero también escribir una bonita historia ahí en Regatas en esta temporada”, agregó.

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La deportista subrayó que la hinchada aliancista comprendió la naturaleza laboral de la decisión. Para Scherer, ese gesto no pasó inadvertido: significó que el público reconoce que el vóley es su medio de vida y que los pases entre clubes forman parte inherente de la carrera de cualquier atleta de alto rendimiento.

Un plantel con piezas extranjeras y potencial por explotar

Marina Scherer – Regatas Lima – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 24 septiembre
Regatas Lima afronta la nueva temporada con un plantel que combina jugadoras nacionales y extranjeras. Scherer valoró el nivel mostrado por sus nuevas compañeras durante los primeros trabajos (Regatas Lima)

Regatas Lima llegó a esta temporada con una apuesta clara por la incorporación de jugadoras foráneas, entre ellas una argentina, en un plantel que combina distintas nacionalidades. Scherer fue consultada sobre su impresión tras los primeros entrenamientos compartidos con sus nuevas compañeras y su evaluación fue positiva.

“De verdad que muy bien. Las chicas ahí, por lo poco que he podido compartir cancha con ellas, tienen mucho potencial”, señaló la jugadora. Además, extendió su análisis al panorama general del torneo: “Vas empezando a mirar ya a tus rivales y hay piezas ahí interesantes en los equipos que, conforme se van cuadrando y todo eso, vamos a tener buenos partidos”.

La referencia a los refuerzos de los equipos rivales apunta a una temporada más disputada que las anteriores. Según el propio programa, este año hasta seis clubes aspiran a pelear por el título, lo que amplía el grupo de candidatos respecto a ediciones previas, cuando cuatro o cinco escuadras acaparaban la parte alta de la tabla.

La liga peruana frente al espejo europeo

Marina Scherer – Regatas Lima – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 24 septiembre
Marina Scherer comparó la liga peruana con la española tras su reciente experiencia en Europa. La voleibolista destacó una mayor paridad en España y una reducción de las diferencias en Perú. (Regatas Lima)

Con experiencia reciente en la liga española, Scherer está en condiciones de comparar ambos circuitos. Su lectura es que el torneo local ha acortado la brecha interna entre los equipos, aunque todavía guarda diferencias con el modelo europeo en términos de paridad general.

“La última temporada en España, a la diferencia de la liga peruana, es que del primero a básicamente el décimo primer puesto, eran partidos muy parejos”, explicó. En contraste, describió que en el Perú la competencia se concentra en un grupo reducido de clubes que pelean por el campeonato, mientras que la distancia con los equipos de la zona baja sigue siendo perceptible, aunque menor que en temporadas anteriores.

La jugadora destacó, sin embargo, que esa brecha se viene achicando. Los equipos de la parte inferior de la tabla han dado pasos hacia adelante en su nivel competitivo, lo que obliga a los candidatos al título a prepararse con mayor rigor para cada enfrentamiento, sin dar ningún partido por resuelto de antemano.

Scherer llega a Regatas con el desafío de integrarse a un grupo nuevo, adaptarse a una dinámica distinta y, al mismo tiempo, cargar con las expectativas que genera su trayectoria. Su paso por el exterior y su vínculo previo con uno de los clubes más populares del país la convierten en una de las figuras más observadas de la temporada que se avecina.

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