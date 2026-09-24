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La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

La actriz de Margarita participó de un intercambio distendido con el conductor, sin embargo la joven hizo una devolución sincera que descolocó a la figura de la tele

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Tras el éxito de Mora Bianchi en Margarita, la joven habló sobre sus inicios y su desarrollo artístico en una conversación con Mario Pergolini y Agustín Rada. En ese marco, el conductor intentó sorprenderla con una serie de regalos para su nueva casa, aunque algunos objetos no resultaron de su gusto.

La situación comenzó con una vela que Evelyn le entregó a la actriz. “Esto es para vos, la verdad que es un gestito que vas a ver que te va a gustar. Estas son las cosas que te van a empezar a gustar”, le dijo. Bianchi recibió el obsequio con entusiasmo y respondió: “Ay, sí, totalmente. Una vela. ¿La oliste? Tiene muy buen olor”.

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Pergolini ironizó sobre la reacción de la joven y sostuvo: “Si te sorprendió una lamparita, cualquier cosa te va a sorprender. Todo te va a parecer un montón. Esto lo vas a necesitar sí o sí para tu casa”.

Luego fue el turno de Rada, quien le obsequió una taza del ciclo. “Esta taza es muy linda porque es dorada, no es como esta. Esta es la pulenta, me avisaron”, explicó el humorista.

El conductor también quiso aportar sus propios regalos, que había realizado con impresiones 3D. Antes de mostrarlos, le pidió a Bianchi que no se riera. “Me gusta trabajar así que hice para vos algunas cosas”, señaló. Ella admitió que estaba inquieta: “Estoy muy nerviosa, estoy hasta chivada”.

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Mora Bianchi habló de su deseo de formar una familia y rechazó los regalos de Mario Pergolini
Mora Bianchi habló de su deseo de formar una familia y rechazó los regalos de Mario Pergolini

Pergolini buscó tranquilizarla y presentó una panera que había confeccionado. “Te dije que te vamos a cuidar, no te hagas problema. Hice varias cosas. Esta es buenísima. Una panera. ¿Tenías panera?”, preguntó. La protagonista de Margarita contestó: “No, no tenía. La verdad que no tengo”.

Ante la respuesta, el conductor destacó el origen del regalo. “La hice yo. ¿Querés que te la firme?”, le consultó, pero Bianchi rechazó la propuesta con un breve: “No, te lo agradezco”.

La reacción cambió cuando Pergolini le mostró un accesorio para dejar las llaves. “Me habían dicho que querían uno, ¿se acuerdan?”, comentó. “Ay, ese me encanta”, respondió la actriz, lo que llevó al conductor a advertir: “¿El otro no te gustó?”.

Bianchi fue directa sobre sus preferencias y propuso un intercambio: “No, la panera no, dame este”. Pergolini aceptó: “Bueno, devolveme la panera”. “Canje. Gracias. Ay, me encanta. Divino”, celebró ella al quedarse con el porta llaves.

Mora Bianchi
Mario Pergolini obsequió a la actriz una panera elaborada con tecnología de impresión 3D (Maximiliano Luna)

El último objeto fue un soporte para auriculares inspirado en un personaje de Breaking Bad. “Lo hice yo en serio. No me sale bien el anteojo, se me rompió acá, se me dobló un poco, pero es para poner los auriculares arriba”, detalló Pergolini.

Bianchi reconoció la referencia, aunque volvió a bromear con la posibilidad de desprenderse del regalo. “Sí, el de Breaking Bad. Lo puedo regalar también, no pasa nada”, dijo. El conductor reaccionó: “¿Y la panera no?”.

Cuando Pergolini le preguntó si se trataba de su primera impresión 3D, la actriz explicó qué habría hecho diferente: “Si era un poquito más grande, podía ser para la fruta y eso”. El conductor cerró la secuencia con una coincidencia familiar: “Me dijeron lo mismo en casa: ‘Debería haber sido más grande’”.

En otro tramo de la charla, la joven de 21 años, habló sobre sus expectativas a futuro y contó que le gustaría casarse y formar una familia. Mario Pergolini introdujo el tema al decirle: “Me dijeron que te ves casándote y formando una familia”.

“¿No me ves de blanco?”, respondió la actriz entre risas. El conductor planteó entonces: “Sos una generación que sabés que no tiene familia, ¿no? Ni tíos tienen ya”. Bianchi lo interrumpió: “Bueno, pará, pará un poco, ok, pero sí me encantaría”. Pergolini remarcó: “Igual sos muy chica”.

La protagonista de Margarita aclaró que proyecta esa posibilidad para más adelante, ya que todavía tiene metas profesionales pendientes: “Sí, ni hablar, me faltan teatros encima y otras cosas que quiero hacer”.

Ante la consulta de Pergolini sobre si siempre había querido formar una familia y qué opinaban sus amigas, Bianchi respondió: “Venimos todas de la misma escuelita, nos re gusta. Yo creo que fue porque miré muchas películas”.

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