‘Drogba’ Carrillo confesó haber recibido dinero de Alianza Lima para evitar su descenso: “Mandaron 20 mil dólares para repartir”

El exdelantero afirma que el club victoriano envió 20.000 dólares a Sport Áncash, cuya victoria 2-1 sobre Atlético Minero en la última jornada evitó el descenso blanquiazul (Linkeados)

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Juan ‘Drogba’ Carrillo abrió un capítulo poco conocido del fútbol peruano al revelar que, en la temporada 2008, Alianza Lima entregó un incentivo económico a Sport Áncash para que el conjunto ancashino derrotara a Atlético Minero en la última jornada del torneo.

Según el exfutbolista, el monto total ascendió a USD 20.000, distribuidos entre todos los integrantes del plantel. A él le correspondieron entre 700 y 800 dólares.

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El relato lo hizo en el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados, donde también habló sobre la existencia histórica de sobornos en el fútbol nacional y su decisión personal de no participar en ese tipo de arreglos.

El partido que definió la permanencia blanquiazul

Juan Carrillo recordó que Sport Áncash llegó a la última fecha sin pelear por la permanencia, mientras Alianza Lima necesitaba una victoria del cuadro huaracino ante Atlético Minero para salvarse del descenso. (Linkeados)

Sport Áncash llegó a la última fecha sin compromisos deportivos propios: su permanencia en la primera división estaba asegurada. Alianza Lima, en cambio, dependía del resultado del conjunto huaracino para no verse arrastrado a una situación límite con el descenso. Ese contexto, según Carrillo, fue el que motivó el envío del dinero desde Lima.

El encuentro ante Atlético Minero transcurrió trabado. Hasta el minuto 97, el marcador permanecía igualado 1-1, sin que ninguno de los dos equipos lograra inclinar la balanza. Fue entonces cuando apareció la jugada que cambiaría el desenlace del partido y, de paso, la suerte del club victoriano.

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“El incentivo que dio Alianza Lima en el 2008. Nosotros no peleábamos la baja y no teníamos nada que hacer. En la última fecha jugamos contra Minero y teníamos que ganarles para que Alianza se salve”, declaró Carrillo en Linkeados.

El gol en el minuto 97 y las lágrimas en Matute

Juan Carrillo apareció en el tramo final del partido y convirtió el gol que cambió el desenlace de la última fecha. Su tanto permitió que Sport Áncash venciera 2-1 y Alianza Lima se salvara. (Difusión)

Tras un córner que se prolongó más allá del área, el balón llegó a los pies de Carrillo en una posición inesperada. El exdelantero no dudó: conectó de volea y el disparo se clavó en el ángulo del arco que defendía el arquero apodado ‘Chiquito’. Áncash ganó 2-1 y Alianza Lima se salvó.

“Fue un tiro de esquina pasado que no recuerdo quién le pega. El balón pasa, le pego de volea y lo ‘clavo’ a ‘Chiquito’ en el ángulo; ahí salí corriendo hacia toda la hinchada”, graficó el propio Carrillo.

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Según su versión, la reacción en el Estadio Alejandro Villanueva fue inmediata: los jugadores del plantel victoriano lloraron al conocer el resultado que los mantenía en primera división. Mientras tanto, en Huaraz, el autor del tanto festejaba con los hinchas locales que lo seguían de cerca.

El reparto del dinero enviado desde Lima se realizó entre todos los futbolistas del plantel ancashino. Carrillo recibió entre 700 y 800 dólares, una cifra que, según reconoció, estuvo por debajo de lo que esperaba considerando que había sido el autor del gol decisivo.

“Le hice el gol a Minero, ganamos, Alianza lloraba en Matute y salvan. Nos mandaron 20 mil dólares para repartirnos y creo que me tocó 800 o 700 dólares, no más”, confesó. Y agregó, entre risas: “Yo pensaba que como salvé a Alianza me iba a caer un billete más por haberlos salvado, pero hasta ahorita lo estoy esperando”.

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Carrillo aclaró que, en aquel momento, el dinero no era su principal motivación. “Ese momento no pensaba tanto en el dinero. Yo no fui un futbolista de tanto dinero. Si cae plata, cualquiera ve eso con buenos ojos, pero yo siempre quería dejar lo mejor para el equipo con el fin que la gente me recuerde con cariño”, subrayó.

Los sobornos en el fútbol peruano: “Cada quien ve si lo agarra o no”

Carrillo sostuvo que los sobornos han estado presentes en el fútbol peruano durante años. El exfutbolista contó que recibió propuestas económicas, aunque aseguró que nunca las aceptó por sus principios. (Difusión)

Más allá del episodio puntual con Alianza Lima, Carrillo aprovechó los reportajes para hablar de una práctica que, según afirmó, ha atravesado el fútbol peruano durante décadas. El exdelantero —hoy convertido en árbitro— aseguró haber recibido propuestas tanto para ganar como para perder partidos, aunque sostuvo que nunca las aceptó.

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“Yo he tenido incentivos para ganar y perder, pero nunca los agarré, y ahora que soy árbitro, igual. El soborno siempre ha existido en el fútbol; cada quien ve si lo agarra o no”, manifestó con llamativa franqueza.

La explicación de su postura la encontró en la crianza que recibió. Según relató, su madre le transmitió desde joven que los logros genuinos solo tienen valor cuando cuestan esfuerzo propio, sin atajos ni favores externos.

“Yo no me meto en esas cosas, porque mi mamá me inculcó que, si uno debe conseguir algo, te tiene que costar, que nada llega por añadidura. Entonces, todo lo que tengo me cuesta y nadie puede decir que me ha dado o que me ha comprado”, concluyó.

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El testimonio de Carrillo pone sobre la mesa una práctica que el propio exfutbolista describe como estructural dentro del fútbol profesional peruano, donde los incentivos entre clubes —legales o no— han formado parte del paisaje competitivo durante años sin que mediara sanción formal alguna.