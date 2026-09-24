Vladimir Cerrón reaparece y apunta contra Keiko Fujimori: “Solamente los ingenuos pueden pensar que habrá un cambio”

El líder de Perú Libre, quien presentó un libro escrito durante su clandestinidad, cuestionó los primeros 50 días de la actual administración y defendió la vigencia de su organización política

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El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció este jueves en Huancayo (Junín) y cuestionó a la presidenta Keiko Fujimori, quien se encuentra de gira por EEUU por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerar que su llegada a Palacio de Gobierno no supone un cambio para el país.

“Keiko Fujimori siempre ha gobernado. Hoy en día, hace mucho tiempo nosotros estamos en un gobierno parlamentarista y no presidencialista”, declaró desde la plaza de la Constitución, cuando se dirigía a presentar su libro, según declaraciones recogidas por la radio Exitosa.

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“Quienes han conducido y manejado el Parlamento de hace diez, veinte o veinticinco años son ellos. ¿Qué podría cambiar? Solamente los ingenuos pueden pensar que va a haber un cambio votando por el fujimorismo”, agregó.

Cerrón también consideró que, en ese contexto, “escuchar un discurso o no, no tiene ningún sentido”, en referencia a los primeros 50 días de la administración de Fujimori.

Cerrón criticó los primeros 50 días del Gobierno de Fujimori y sostuvo que el país vive desde hace años bajo un sistema “parlamentarista” y no presidencialista

El gobernador de Junín, quien se dejó ver públicamente en agosto tras casi tres años en la clandestinidad, presentó un libro que, según dijo, escribió durante ese periodo, antes de que el Tribunal Constitucional anulara la orden de prisión preventiva en su contra.

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Durante su intervención también abordó el escenario político de cara a las elecciones municipales de 2026, cuestionó a la “izquierda caviar”, dijo estar dispuesto a debatir con una “derecha abierta” y señaló que su organización buscará recuperar su inscripción.

“Perú Libre no ha desaparecido. Ha desaparecido de la figura electoral, mas no del corazón de los juninenses”, respondió.

Cerrón permaneció en la clandestinidad durante casi tres años debido a una orden de prisión preventiva dictada en su contra en una investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Antes de las elecciones generales del 12 de abril, la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que había sido dictada contra él por un caso de corrupción relacionado con su gestión como gobernador de Junín.

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Fujimori cuestionó anteriormente la situación de Cerrón, al señalar que debió enfrentar a la justicia “dando la cara” y atribuir a varios gobiernos la responsabilidad por no haber sido capturado durante casi tres años

Sin embargo, el dirigente mantenía vigente la orden de prisión preventiva de 24 meses en el otro proceso, medida que fue revocada hace tres semanas por el máximo tribunal de garantías.

Pese a permanecer en la clandestinidad, fue candidato presidencial en las elecciones de 2026, aunque su partido obtuvo el 0,59 % de los votos con poco más de 100.000 sufragios.

En su momento, cuando Cerrón apareció públicamente por primera vez tras permanecer prófugo, Fujimori señaló que “ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante esos tres años los que tendrán que responder” por qué no fue capturado.

“Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho”, se limitó a decir cuando fue consultada por los periodistas.

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