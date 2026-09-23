Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute

Alianza Lima recibe en Matute a Palestino, en el marco de un amistoso internacional. - Crédito: @ClubALOficial

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Alianza Lima ha entrado al receso FIFA con la consigna firme de recuperar el nivel. El reciente triunfo sobre Asociación Deportiva Tarma (2-0) es la base en la que Pablo Guede quiere sostenerse y para mejorar el rendimiento ha autorizado un partido de carácter internacional contra Palestino, en La Victoria.

El próximo 28 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, el estadio Alejandro Villanueva albergará el duelo amistoso con acceso en las cuatro tribunas para que los simpatizantes de la institución acudan al juego y respalden a cada uno de los futbolistas ‘íntimos’ que se emplearán sobre el campo.

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Alianza Lima enfrenta a Palestino, en Matute, en un duelo amistoso durante el receso FIFA. - Crédito: @ClubALOficial

Esperando que el compromiso será una auténtica fiesta para cerrar septiembre, las autoridades de la entidad ha desvelado el costo de los boletos, fijando precios cómodos que serán del alcance para la afición. Sin ir muy lejos, de acuerdo con el propio club, la venta general partirá desde los S/ 12.90.

Cabe recordar que la adquisición de entradas para el Alianza Lima vs Palestino se da de manera virtual a través del ingreso a la plataforma Joinnus. En esa website, además, se hace la selección de la tribuna preferida con un método de pago bancario. Realizada la operación, se imprime el documento para presentarlo a los agentes de seguridad en Matute, los cuales validarán su autenticidad para luego dar paso al ingreso.

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El delantero ecuatoriano puso el segundo de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Precio de tickets

Norte: Desde S/ 6.45

Sur: Desde S/ 6.45

Oriente Visita: Desde S/ 9.95

Oriente: Desde S/ 12.45

Occidente Lateral (OCL) / Silla de Ruedas: Desde S/ 24.95

Occidente (OCC): Desde S/ 34.95

Palco Apuesta Total: S/ 89.90

Occidente Lateral - Experiencia Match Day: S/ 199.90

Alianza Lima vs Palestino será televisado. - Crédito: @ClubALOficial

Preparación especial

Con el objetivo principal de encauzar los problemas de definición y orden en defensa, el técnico Pablo Guede ha ordenado que durante los 20 días del parate FIFA se instaure una intertemporada en Alianza Lima, en la cual se redoblarán los entrenamientos en Cieneguilla.

El plan que desea impulsar el argentino se basa en la ampliación de sesiones, las cuales serían a triple turno por cerca de diez días para luego pasar a una concentración rígida. Entremedias, desea probar el nivel de los suyos con partidos internacionales que supondrán una exigencia superior para el plantel ‘blanquiazul’.

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El partido ante el elenco chileno está bastante avanzado y sería una de las dos pruebas que afrontará el plantel durante el receso. (Video: L1MAX)

Definido está que el primer oponente proveniente del exterior será el Palestino, liderado por un viejo conocido como Guillermo Farré. La delegación llegará el fin de semana con sus mejores puntuales y promete ser una evaluación de rigor para los aliancistas, urgidos de recuperar su mejor versión para así volcarla en el Torneo Clausura 2026.

Aunque no se ha confirmado la realización de un segundo choque amistoso, en Ecuador se habla con mucha seriedad que Emelec se encuentra entablando conversaciones formales con Alianza Lima para un juego de preparación. De ser así, los actuales monarcas del Apertura 2026 tendrán delante a otro obstáculo que los obligará a emplearse de lleno. El receso, además, permitirá que algunos elementos del club puedan cumplir con calma su proceso de recuperación física en el departamento de salud.

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