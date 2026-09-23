Perú Deportes

Entradas del Alianza Lima vs Palestino: precios y cómo comprar boletos para el partido amistoso a disputarse en Matute

Como parte de una preparación intermedia en la Liga 1, la tropa de Pablo Guede se alista para aprovechar el tiempo libre ocasionado por el receso FIFA con un encuentro internacional, en La Victoria

Alianza Lima recibe en Matute a Palestino, en el marco de un amistoso internacional. - Crédito: @ClubALOficial
Alianza Lima recibe en Matute a Palestino, en el marco de un amistoso internacional. - Crédito: @ClubALOficial
Guardar

Alianza Lima ha entrado al receso FIFA con la consigna firme de recuperar el nivel. El reciente triunfo sobre Asociación Deportiva Tarma (2-0) es la base en la que Pablo Guede quiere sostenerse y para mejorar el rendimiento ha autorizado un partido de carácter internacional contra Palestino, en La Victoria.

El próximo 28 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas, el estadio Alejandro Villanueva albergará el duelo amistoso con acceso en las cuatro tribunas para que los simpatizantes de la institución acudan al juego y respalden a cada uno de los futbolistas ‘íntimos’ que se emplearán sobre el campo.

PUBLICIDAD

Alianza Lima enfrenta a Palestino, en Matute, en un duelo amistoso durante el receso FIFA. - Crédito: @ClubALOficial
Alianza Lima enfrenta a Palestino, en Matute, en un duelo amistoso durante el receso FIFA. - Crédito: @ClubALOficial

Esperando que el compromiso será una auténtica fiesta para cerrar septiembre, las autoridades de la entidad ha desvelado el costo de los boletos, fijando precios cómodos que serán del alcance para la afición. Sin ir muy lejos, de acuerdo con el propio club, la venta general partirá desde los S/ 12.90.

Cabe recordar que la adquisición de entradas para el Alianza Lima vs Palestino se da de manera virtual a través del ingreso a la plataforma Joinnus. En esa website, además, se hace la selección de la tribuna preferida con un método de pago bancario. Realizada la operación, se imprime el documento para presentarlo a los agentes de seguridad en Matute, los cuales validarán su autenticidad para luego dar paso al ingreso.

PUBLICIDAD

El delantero ecuatoriano puso el segundo de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Precio de tickets

Norte: Desde S/ 6.45

Sur: Desde S/ 6.45

Oriente Visita: Desde S/ 9.95

Oriente: Desde S/ 12.45

Occidente Lateral (OCL) / Silla de Ruedas: Desde S/ 24.95

Occidente (OCC): Desde S/ 34.95

Palco Apuesta Total: S/ 89.90

Occidente Lateral - Experiencia Match Day: S/ 199.90

Alianza Lima vs Palestino será televisado.
Alianza Lima vs Palestino será televisado. - Crédito: @ClubALOficial

Preparación especial

Con el objetivo principal de encauzar los problemas de definición y orden en defensa, el técnico Pablo Guede ha ordenado que durante los 20 días del parate FIFA se instaure una intertemporada en Alianza Lima, en la cual se redoblarán los entrenamientos en Cieneguilla.

El plan que desea impulsar el argentino se basa en la ampliación de sesiones, las cuales serían a triple turno por cerca de diez días para luego pasar a una concentración rígida. Entremedias, desea probar el nivel de los suyos con partidos internacionales que supondrán una exigencia superior para el plantel ‘blanquiazul’.

El partido ante el elenco chileno está bastante avanzado y sería una de las dos pruebas que afrontará el plantel durante el receso. (Video: L1MAX)

Definido está que el primer oponente proveniente del exterior será el Palestino, liderado por un viejo conocido como Guillermo Farré. La delegación llegará el fin de semana con sus mejores puntuales y promete ser una evaluación de rigor para los aliancistas, urgidos de recuperar su mejor versión para así volcarla en el Torneo Clausura 2026.

Aunque no se ha confirmado la realización de un segundo choque amistoso, en Ecuador se habla con mucha seriedad que Emelec se encuentra entablando conversaciones formales con Alianza Lima para un juego de preparación. De ser así, los actuales monarcas del Apertura 2026 tendrán delante a otro obstáculo que los obligará a emplearse de lleno. El receso, además, permitirá que algunos elementos del club puedan cumplir con calma su proceso de recuperación física en el departamento de salud.

Temas Relacionados

Alianza LimaPalestinoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

La tercera raqueta nacional apeó al boliviano en tres reñidos sets en donde volvió a estar abajo en el luminoso y demostró el coraje y la tenacidad que lo caracterizan

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

Diego Kochen le cierra la puerta a la selección peruana: “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”

El portero formado en La Masía, ha optado por mantenerse en los planes de la disciplina norteamericana, ignorando cualquier posibilidad de incorporarse a la ‘bicolor’, que anduvo tras sus pasos

Diego Kochen le cierra la puerta a la selección peruana: “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

El volante de Universitario contó la conversación con el DT brasileño para rendir en la ‘bicolor’ y de los amistosos en Norteamérica contra rivales mundialistas

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

El comentarista salió al frente para referirse a los cuestionamientos que lo acusan de querer hacer daño a la ‘U’ por informar que habían problemas entre los jugadores y el DT

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”

Fabrizio Acerbi, directivo de la ‘U’, confirmó que los cupos nacionales ya están completos y adelantó que el club prepara una última incorporación internacional para la temporada 2026/27

Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

Se frustra sesión de la Corte Suprema donde se iba a ver caso contra Pedro Castillo por el golpe de Estado

Rafael López Aliaga será denunciado ante el JNE por fujimorista Samuel Daza por “coacción y chantaje político”

Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

ENTRETENIMIENTO

Pierina Guerrero responde a Doménico Benavides tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación”

Pierina Guerrero responde a Doménico Benavides tras exposición de sus chats: “Siento nuevamente la misma humillación”

BTS en Perú: habrá show de drones en la Costa Verde para recibir a la banda, el primero para la agrupación en Latinoamérica

Marina Gold se pronuncia luego de que Michelle Onetto negara hacerle bullying: “Es la misma de hace 7 años”

Ethel Pozo confiesa que intentó tener hijos con Julián Alexander y la razón por la que desistieron: “Estamos bien así”

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

DEPORTES

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

Juan Pablo Varillas, el hombre de la remontadas: despachó a Murkel Dellien en Buenos Aires y clasificó a cuartos de final

Diego Kochen le cierra la puerta a la selección peruana: “Mi atención está completamente centrada en Estados Unidos”

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”