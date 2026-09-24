Perú

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

El municipio comunicó que el show de este jueves 24 de septiembre no se realizará y dispuso el cierre del recinto de la Costa Verde luego de detectar incidencias durante la primera presentación del artista en Lima.

La Municipalidad de San Miguel decide clausurar el local Arena 1 debido a graves deficiencias en las vías de evacuación y seguridad, lo que lleva a la cancelación del concierto del cantante Robbie Williams. En el informe se analiza la problemática de los eventos masivos y el riesgo para los asistentes.
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La Municipalidad Distrital de San Miguel informó que el concierto de Robbie Williams programado para este jueves 24 de septiembre en Arena 1 no se realizará. La comuna anunció además la clausura inmediata del recinto, tras señalar que detectó deficiencias en la organización y seguridad durante la primera presentación del artista británico.

La decisión fue comunicada este jueves mediante un pronunciamiento oficial difundido por el municipio. El mensaje atribuye la medida a la falta de previsión advertida durante el espectáculo del miércoles 23 de septiembre, primera de las dos fechas anunciadas en Lima como parte de la gira Britpop LATAM Tour 2026.

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“Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, indicó la Municipalidad de San Miguel. La entidad agregó que se dispuso la “clausura inmediata” del local ubicado en la Costa Verde.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams
Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

El anuncio se produce horas antes de la segunda y última presentación de Robbie Williams en Lima, programada para las 21:00. La jornada contemplaba la apertura de puertas desde las 17:00 y la participación previa de la banda británica The Lottery Winners.

Observaciones tras el primer concierto

En el comunicado, la comuna expresó su rechazo ante lo que calificó como falta de previsión y deficiencias en la organización y seguridad del primer espectáculo. De acuerdo con el municipio, las observaciones estuvieron relacionadas con las vías de evacuación, el orden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales una vez terminado el evento.

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“Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, señaló el pronunciamiento.

El municipio de San Miguel señaló que hubo deficiencias en las rutas de salida, desorden al término del primer show y cierre no autorizado de pasos peatonales. Exitosa

La Municipalidad de San Miguel afirmó que la medida responde al objetivo de preservar la integridad de los ciudadanos. También indicó que la seguridad de los asistentes y la tranquilidad de los vecinos son principios que no pueden dejarse de lado durante eventos masivos.

El anuncio confirma que no se realizará el segundo concierto previsto en Arena 1. Hasta el momento de la comunicación municipal, no se difundieron detalles sobre una posible reprogramación de la fecha, el mecanismo de devolución de dinero por las entradas ni un pronunciamiento de la empresa promotora del evento.

La Municipalidad de San Miguel suspendió la segunda fecha del cantante británico, prevista para este jueves 24 de septiembre, y ordenó la clausura inmediata de Arena 1 tras reportar observaciones en la seguridad, las rutas de evacuación y los accesos peatonales.

El cierre del puente Parque Belén fue reportado durante la primera fecha

La primera presentación de Robbie Williams se realizó el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel. Durante esa jornada, usuarios alertaron sobre el cierre con vallas de un acceso peatonal del puente peatonal Parque Belén, que conecta la zona alta del distrito con el recinto.

Robbie Williams viste de negro y canta con un micrófono en un escenario iluminado, con la bandera de Perú al fondo y la multitud abajo.
El cantante británico Robbie Williams llegó a Perú para presentar dos conciertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un oyente identificado como Carlos informó a RPP que la restricción se aplicó mientras aún había personas en el puente, a pocos minutos de que terminara el concierto. Según su testimonio, el bloqueo generó preocupación entre asistentes, vecinos y personas que buscaban llegar a vehículos estacionados en la parte superior.

“Hay un montón de personas en el puente por el concierto y, según indican los 911, la Policía ha cerrado con vallas la única bajada de seguridad. Si sucede algo, lo único que podrían hacer las personas del puente es subir”, declaró el ciudadano a la emisora.

El usuario sostuvo que algunas personas que contaban con entradas permanecían en la zona debido al cierre. También mencionó que otras habrían intentado cruzar las vallas para acceder al lugar donde se desarrollaba el show.

Cancelan concierto de Robbie Williams en Lima.
Cancelan concierto de Robbie Williams en Lima.

El municipio incluyó el “cierre no autorizado de accesos peatonales” entre los motivos que fundamentaron la cancelación de la segunda fecha y la clausura del recinto.

Robbie Williams ofreció su primer show en Perú el 23 de septiembre

El músico británico llegó a Lima para realizar sus primeros conciertos en Perú. La agenda original contemplaba dos fechas consecutivas, el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre, como parte de su recorrido latinoamericano.

En la primera presentación, Williams interpretó canciones representativas de su carrera como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme”, “Millennium”, “Come Undone”, “Feel” y “Angels”. The Lottery Winners estuvo a cargo de abrir la jornada antes del espectáculo principal.

La programación oficial indicaba que las puertas abrirían a las 17:00, mientras que la banda invitada subiría al escenario a las 19:45. El inicio de la presentación de Robbie Williams estaba previsto para las 21:00.

Para ambas fechas, la organización difundió restricciones sobre los objetos permitidos dentro del recinto. Entre los artículos prohibidos figuraban mochilas grandes, equipos de fotografía y video, selfie sticks, tabletas, computadoras portátiles, alimentos, bebidas, paraguas, pirotecnia y objetos punzantes o contundentes.

Dos imágenes contiguas de noche con un hombre conversando y abrazando al cantante Robbie Williams detrás de una barrera
El cantante británico Robbie Williams saluda y abraza a un seguidor en las afueras de un hotel tras su primer concierto en Lima.

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