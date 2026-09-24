Perú

JEE pide a Reniec el acta de defunción de la ‘China Polo’ para dejar sin efecto su candidatura

Jurado Electoral requiere la documentación oficial para proceder a invalidar la inscripción de Susy Aponte Polo como candidata al Gobierno Regional de Áncash

Fotografía en blanco y negro de Susy Aponte Polo sonriendo en un sofá, vestida con un polo oscuro con un distintivo circular
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, sonríe durante un evento de campaña del movimiento Socios por Áncash. (Foto: Polémica Noticias - Oficial )
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz requirió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el acta de defunción de Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’ y candidata al Gobierno Regional de Áncash asesinada a balazos el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Caraz.

El trámite busca contar con la acreditación oficial del deceso antes de aplicar las consecuencias previstas en el reglamento electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

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Como se recuerda, Aponte Polo integraba la fórmula de la organización política Socios por Áncash junto al candidato a vicegobernador Ángel Janwillem Duran León.

El artículo 42 del Reglamento establece que, si bien el fallecimiento de un candidato no invalida la lista, ello no aplica cuando se trata del postulante a gobernador, en cuyo caso se invalida la inscripción de la fórmula.

Texto impreso de una resolución oficial articulada con las firmas de autoridades al final del folio
Un documento resolutivo electoral en Perú requiere el acta de defunción de la candidata Susy Ysabel Aponte Polo de Tello para el proceso de elecciones regionales.

“El retiro, la renuncia, la exclusión o el fallecimiento de alguno de los integrantes de la fórmula o lista de candidatos no invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes participan en la elección como si integrasen una fórmula o lista completa manteniendo su posición. Esta regla no se aplica cuando se trata del candidato a gobernador, en cuyo caso se invalida la inscripción de la fórmula”, se lee en el referido artículo.

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El crimen contra la ‘China Polo’

Susy Aponte Polo, de 44 años, era conductora del programa China Polo Dominical en YouTube. Fue atacada a tiros el sábado 19 de septiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras recorría el mercado La Explanada, en la avenida Ramón Castilla, durante una actividad proselitista junto a simpatizantes de su campaña. Un hombre armado le disparó en la cabeza y la candidata falleció de manera instantánea. El ataque dejó, además, cinco personas heridas.

La Policía Nacional del Perú detuvo como presunto autor material de los disparos a Luis Iván Obispo Díaz, ciudadano venezolano de 30 años. Luego, la Fiscalía sumó a la investigación a Ronald José Toro Ardila, señalado como el presunto responsable de la logística del ataque desde Lima. El Poder Judicial dictó 15 días de detención preliminar para ambos, plazo que vence el 4 de octubre, la misma fecha en que se realizarán los comicios regionales y municipales.

Nueve días antes de su muerte, Aponte Polo había denunciado públicamente en un video que temía por su vida y señaló al entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el general Víctor Revoredo Farfán, como responsable de un supuesto plan para atentar contra ella.

El pronunciamiento del JNE

El 19 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente” el atentado y expresó sus condolencias a los familiares de la candidata. La institución señaló que “la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática” y exhortó a las autoridades a actuar “con la mayor diligencia y celeridad” para esclarecer el crimen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se sumó al pronunciamiento con un llamado a reforzar la seguridad de las candidaturas en lo que resta del proceso electoral.

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