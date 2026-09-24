Tubulares de Huacachina: Fiscalía advierte “peligro inminente” y posible “riesgo de explosión” por fallas técnicas en los vehículos

Algunas unidades serían ensambladas artesanalmente con piezas usadas y sin controles de ingeniería suficientes para acreditar su estabilidad. Facebook

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La operación de vehículos tubulares en las dunas de Huacachina volvió a generar una alerta de las autoridades por las condiciones técnicas y legales bajo las cuales algunas unidades prestarían servicios turísticos. La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Ica advirtió sobre riesgos vinculados con el armado de estos vehículos, el estado de sus componentes y el manejo del combustible.

El Ministerio Público calificó el escenario como un “peligro inminente” y señaló un posible “riesgo de explosión” asociado con las condiciones observadas en determinadas unidades. La advertencia fiscal incluye aspectos relacionados con la estabilidad de los vehículos, la ausencia de controles técnicos y la circulación por sectores de las dunas considerados de riesgo.

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La situación también involucra la autorización para prestar el servicio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó que no autorizó la operación de vehículos tubulares destinados al transporte turístico en las dunas de Huacachina. El sector indicó que estas unidades deben cumplir las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

La alerta fiscal surgió después del anuncio sobre el reinicio de los recorridos turísticos en las dunas. La Asociación de Tubulares Dunas Segura informó sobre el retorno de sus actividades tras una reunión con representantes del MTC y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Sin embargo, el MTC descartó que ese encuentro implique una autorización para operar.

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Fiscalía identifica fallas en el armado de los tubulares

Según la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica, una parte de los vehículos utilizados para los recorridos turísticos sería ensamblada de manera artesanal con piezas usadas. La institución señaló que estas unidades no contarían con controles de ingeniería suficientes para garantizar su estabilidad durante los desplazamientos por las dunas.

El Ministerio Público también indicó que algunos tubulares presentarían motores y componentes expuestos, además de instalaciones improvisadas y piezas antiguas. Estas condiciones fueron incorporadas en la alerta emitida por la Fiscalía dentro de la evaluación sobre los riesgos asociados con el servicio.

Otro de los puntos señalados corresponde a la ausencia de documentación y ensayos técnicos. De acuerdo con la Fiscalía, los vehículos no contarían con planos ni con pruebas certificadas de impacto, vibración, resistencia y estabilidad. También se menciona la falta de un certificado de conformidad acreditado ante el MTC.

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La entidad vinculó estas carencias con la posibilidad de que las unidades presenten problemas de estabilidad durante los recorridos. El armado artesanal, según la alerta, impide contar con controles técnicos destinados a verificar el comportamiento de los vehículos frente a las condiciones propias de su utilización.

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica calificó la situación como un posible “peligro inminente” y advirtió sobre un eventual riesgo de explosión. Difusión

Alerta por almacenamiento de combustible

La Fiscalía también identificó riesgos asociados con el almacenamiento de combustible. En su evaluación, el Ministerio Público señaló el uso de recipientes considerados inadecuados para guardar este material dentro del contexto de operación de los tubulares.

La presencia de estos recipientes, junto con instalaciones improvisadas y componentes expuestos, fue señalada como un factor que podría incrementar el riesgo de incendio o explosión durante los recorridos turísticos. La alerta fiscal incorpora este punto dentro de las observaciones de seguridad detectadas en las unidades.

El estado de algunas piezas también forma parte de las advertencias. Según la institución, existen vehículos armados con componentes usados y piezas desgastadas, sin controles de ingeniería que permitan acreditar sus condiciones de funcionamiento.

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El Ministerio Público sostuvo que las exigencias técnicas están vinculadas con la protección de las personas que participan en el servicio. “Estas condiciones técnicas y de seguridad tienen como finalidad proteger la vida e integridad de los usuarios, conductores y del público en general”, señaló la entidad.

MTC precisa que no autorizó el servicio turístico

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que no otorgó autorización para que los vehículos tubulares operen como unidades de transporte turístico en las dunas de Huacachina. La precisión del sector ocurrió durante una reunión con representantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), espacio en el que se revisaron los requisitos aplicables a estas unidades.

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El MTC señaló que los vehículos deben cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. La posición del sector contrasta con el anuncio de la Asociación de Tubulares Dunas Segura sobre el reinicio de los recorridos en Huacachina.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también fue mencionado en la información vinculada con la reunión. Según los datos proporcionados, el sector señaló que la seguridad turística continúa como una prioridad dentro de la actividad desarrollada en la zona.

La Fiscalía tomó en cuenta la situación administrativa y técnica de los tubulares dentro de su alerta. Además de las observaciones relacionadas con la fabricación y el funcionamiento de los vehículos, el Ministerio Público señaló la falta de permisos y seguros para determinadas unidades.

Comunicado del MTC

Fiscalía pide acciones a autoridades de Ica

Ante las condiciones descritas, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito formuló exhortaciones dirigidas a distintas instituciones. Al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura les solicitó cumplir con las medidas de protección de la zona intangible y adoptar acciones legales frente al uso de las dunas como estacionamiento.

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La Fiscalía también pidió intervenir frente a la circulación de vehículos que incumplan las disposiciones vigentes. La solicitud incorpora la protección del espacio donde se desarrollan los recorridos turísticos y el control de las unidades que ingresan a las dunas.

A la Municipalidad Provincial de Ica le correspondió otra de las exhortaciones. El Ministerio Público solicitó la clausura definitiva de los talleres donde se realice el armado de estos vehículos cuando dicha actividad incumpla las disposiciones aplicables. También planteó la habilitación de un espacio de depósito para las unidades que operen fuera de las normas correspondientes.

La Policía Nacional del Perú recibió una exhortación para ejecutar operativos continuos. La Fiscalía pidió que los tubulares que no cumplan con las exigencias sean trasladados a un depósito durante las intervenciones.

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