Jimin de BTS celebrará su cumpleaños en Perú con un show de drones: cuándo y a qué hora será el espectáculo de lujo

Desde un bus ploteado hasta un globo gigante, las fans peruanas de Jimin siempre han celebrado su cumpleaños a lo grande. Este año, elevan la apuesta con un 'Gran Show de Drones' en la Costa Verde, un evento sin precedentes en el país. (Video: Paula Elizalde)

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Jimin, integrante de BTS, cumplirá 31 años el próximo 13 de octubre, apenas unos días después de los conciertos que la agrupación ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 como parte de su gira ARIRANG. La cercanía de las fechas motivó a un grupo de fans peruanas a preparar un homenaje especial para el artista: un espectáculo de drones que iluminará el cielo de la Costa Verde.

El proyecto está a cargo de PJmusas, club de fans de Jimin, que viene trabajando en esta iniciativa desde 2024, cuando los integrantes de BTS se encontraban cumpliendo el servicio militar. Desde entonces, las fanáticas comenzaron a preparar diferentes actividades con la expectativa de que, tras el retorno de la agrupación a los escenarios, Perú pudiera formar parte de su próxima gira. El anuncio de los conciertos en Lima finalmente convirtió esa planificación en realidad.

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¿Cuándo y dónde será el show de drones para Jimin?

De acuerdo con PJ Musas, el espectáculo se realizará en la Costa Verde el 9 de octubre a las 00:00 horas, durante la permanencia de BTS en Lima. La actividad buscará celebrar anticipadamente los 31 años de Jimin.

Un espectáculo de luces en el cielo nocturno celebra el cumpleaños de Jimin, integrante de la agrupación BTS, junto a una vista costera. (Infobae Perú / Analí Espinoza)

Deissy Ascanio, vocera oficial del club de fans, explicó que el proyecto busca llevar al cielo de Lima un homenaje dedicado al cantante y a los mensajes que transmite a través de su música.

“Se trata del primer show de drones que se va a realizar para Jimin de BTS en Latinoamérica, y será aquí, en nuestro país, para poder homenajear su disciplina, su trabajo y los mensajes que transmite en las canciones que siempre tiene para todos nosotros.”

PJmusas también invitó a otros seguidores de BTS y Jimin a participar de la actividad y sumarse a las colaboraciones que permitirán concretar el espectáculo. Para ello, puedes comunicarte directamente con ellas a través de sus redes sociales.

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Un proyecto que comenzó en 2024

La iniciativa no surgió a raíz del anuncio de los conciertos en Lima. Según explicó Deysi, las integrantes de PJmusas comenzaron a preparar actividades para Jimin desde 2024, cuando BTS se encontraba en una pausa de sus actividades grupales debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes.

Durante ese tiempo, el club organizó diferentes homenajes por el cumpleaños del artista. En 2025, por ejemplo, realizaron una actividad que incluyó un bus ploteado y también llevaron a distintos eventos un globo gigante con la imagen de Jimin.

Integrantes del club de fans de Jimin, PJmusas, posan al aire libre con camisetas negras, artículos temáticos del cantante y la bandera de Perú. (Paula Arias)

Para este año, decidieron elevar la propuesta y preparar un espectáculo de drones.

“Este año hemos querido que él pueda ver el cielo y esperamos que así sea”, comentó Deysi, quien destacó el trabajo que existe detrás del proyecto y lo calificó como una iniciativa independiente realizada por las propias fanáticas.

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Según PJMusas, este sería el primer espectáculo de drones de este tipo organizado por fans en Perú para homenajear a un artista internacional. La iniciativa, además, cuenta con la colaboración de seguidores de otros países que se han sumado al proyecto.

El show se suma a otros proyectos de ARMY en Perú

El homenaje para Jimin será solo uno de los diferentes proyectos que el fandom peruano prepara con motivo de la llegada de BTS.

En torno a las fechas de los tres conciertos en San Marcos, otros club de fans también organizan un show de drones dedicado a BTS como grupo, pensado como parte de la bienvenida a los artistas a Perú, que coincidentemente se ha fechado para el mismo día.

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A ello se suma otro momento que las fanáticas de PJmusas preparan dentro del estadio: un canto de cumpleaños para Jimin.

De esta manera, la celebración del cumpleaños del cantante comenzará incluso antes del 13 de octubre y estará vinculada a los días en que BTS permanecerá en el país.

PJ Musas pide apoyo para hacer realidad el homenaje

PJmusas señaló que continúa recibiendo colaboraciones para poder concretar el espectáculo de drones. El club invitó a quienes deseen participar a comunicarse a través de sus redes sociales oficiales.

Para las integrantes, el proyecto representa la culminación de un trabajo que comenzó hace más de dos años, cuando todavía no se sabía si Perú formaría parte de una futura gira de BTS.

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“Es un proyecto independiente que viene con mucho trabajo realizado, pero eso no importa, porque él lo merece”, expresó Deysi durante la presentación del homenaje.

Ahora, con los conciertos de BTS confirmados en Lima, las fanáticas esperan que Jimin pueda conocer el homenaje que prepararon para él y que el cielo de la Costa Verde se convierta, durante unos minutos, en parte de la celebración por sus 31 años.