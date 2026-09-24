Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

Rafael López Aliaga cuestionó a Keiko Fujimori por la candidatura de Samuel Daza a la alcaldía de Lima y dijo que el aspirante “no tiene nivel” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó este miércoles a la presidenta Keiko Fujimori por la candidatura de Samuel Daza, aspirante de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima, a quien se refirió en términos despectivos durante un acto de campaña en el distrito de La Molina.

El exalcalde de Lima criticó a Fujimori, a quien ha ofrecido respaldo desde el Congreso bicameral, por la decisión de su partido de llevar a Daza como candidato al municipio capitalino, después de que este lo cuestionara durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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“Lo que usted ha mandado para alcalde de Lima no tiene nivel, señora. Realmente se ha buscado a un piraña para alcalde de Lima. Muy bajo nivel. Yo creo que Lima merece más. Lima merece respeto”, afirmó.

Seguidamente, reprochó que el aspirante fujimorista lo haya cuestionado públicamente pese al respaldo de Renovación Popular en el Parlamento, incluido el apoyo para que viaje a Nueva York a participar en la Asamblea General de la ONU.

El líder de Renovación Popular vinculó sus críticas con el respaldo parlamentario a Fujimori, incluido el apoyo de su bancada para su viaje a Nueva York a la Asamblea General de la ONU

“Con los votos de Renovación usted viajó. Lo mínimo, por elegancia básica, es poner a alguien decente para alcalde de Lima, no poner una piraña rara, pues. Una piraña que tiene problemas afectivos (porque) quiere que lo llamen y lo llamen y lo vuelvan a llamar”, sostuvo.

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“Es parte del costo a pagar, porque detrás de esa aparente pérdida de tiempo por escuchar estupideces, está la alegría de mucha gente”, agregó.

Las declaraciones se producen después del enfrentamiento que ambos protagonizaron durante el debate municipal organizado por el JNE, en el que Daza lo cuestionó por haber renunciado a la comuna y, según sus críticas, haber dejado desatendidas a las zonas altas de Lima.

El fujimorista posteriormente presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el JNE, por una serie de comunicaciones que, según afirmó, buscaban condicionarlo para evitar que lo cuestionara.

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Tras conocer las declaraciones de su contrincante, quien postula como primer regidor de Lima, Daza calificó los dichos de “clasistas y racistas”.

Un debate que se salió de las propuestas para entrar al terreno personal. Samuel Daza arremete contra Rafael López Aliaga con acusaciones de promesas incumplidas y de haberlo contactado insistentemente. Vea aquí el tenso intercambio que marcó el debate electoral. | Canal N

“A mí no me estás ofendiendo. Yo soy ingeniero de transportes con dos maestrías, veinticinco años de experiencia profesional en el servicio privado, alcalde de Ancón exitoso y no me has ofendido a mí”, respondió en diálogo con Exitosa.

“Has ofendido a todos los vecinos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, que son marrones como yo y que siempre nos han estigmatizado como pirañas delincuentes. Eso tú acabas de decirlo y acabas de ofender a esa gente que quería darte ese voto y que hoy le vale el voto a Fuerza Popular”, añadió.

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Panorama

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año que comenzó con las generales del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en la que se impuso Fujimori.