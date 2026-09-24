“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

Jessenia Uceda puso fin a su carrera como voleibolista en 2025, tras su última temporada con Deportivo Wanka. Crédito: Instagram

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Jessenia Uceda decidió pronunciarse en medio del debate que se ha generado alrededor del presente de la selección peruana de vóley y el proceso encabezado por Antonio Rizola. La exvoleibolista publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que cuestionó a quienes critican la presencia de entrenadores extranjeros y defendió la necesidad de evaluar también el trabajo y comportamiento de los técnicos nacionales.

Sin mencionar nombres propios, Uceda hizo referencia a entrenadores peruanos a los que, según afirmó, se les continúa dando oportunidades pese a estar involucrados en situaciones que considera cuestionables. Su mensaje aparece pocos días después de la publicación de Carlos Aparicio, quien realizó un duro análisis sobre el momento de la ‘bicolor’ y pidió la salida de Rizola.

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“Me llama la atención lo oportunistas que pueden ser algunas personas. Todos los que amamos el vóley, lo queremos ver nuevamente arriba. Y no hablaré de las jugadoras. Voy a hablar de algo que sí va a incomodar pero mucha gente calla”, escribió.

A partir de allí, la exvoleibolista lanzó una serie de cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos entrenadores dentro del vóley peruano. Entre sus afirmaciones, hizo referencia a presuntas demandas, casos de indisciplina y situaciones inapropiadas con jugadoras.

“Se habla de que se le ha dado mucha oportunidad a los entrenadores extranjeros, puede ser. Pero qué pasa cuando tienes entrenadores peruanos envueltos en demandas, escándalos sexuales, son flojos, no llegan a los entrenamientos pero dejan al asistente mientras tú bien gracias, tomando. Entrenadores que se han metido con sus jugadoras y aún con toda esa indisciplina, se les sigue dando oportunidades de trabajo”, manifestó.

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Jessenia Uceda defendió los colores de la selección peruana de vóley varios años. Crédito: Instagram

Recordó su experiencia con Luizomar de Moura

La exvoleibolista también recordó su etapa como integrante de la selección peruana y destacó el trabajo que, desde su perspectiva, realizó Luizomar de Moura durante su paso por el combinado nacional.

“Cuando Luizomar estuvo a cargo de la selección, ese señor y todo tu cuerpo técnico, no hacían más que ver y cuidar por cada una de nosotras. Compraban hasta materiales para que podamos trabajar. Él realizaba reuniones con todos los entrenadores de la Liga para dialogar sobre nuestro proceso. A excepción de uno, que no asistía porque no le daba la gana”, escribió.

Uceda aseguró que sus años como voleibolista le permitieron conocer distintas situaciones dentro de este deporte y sostuvo que ya no considera necesario guardar silencio frente a determinados temas. “En mis años de voleibolista he visto y vivido de todo. Ya no estoy en edad para callar. ¿Cómo se les va a considerar con un historial manchado?”, añadió.

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¿Su mensaje fue en defensa de Antonio Rizola?

Aunque Uceda tampoco mencionó directamente a Antonio Rizola en el inicio de su publicación, sus últimas líneas apuntaron a la necesidad de permitir que el actual seleccionador continúe desarrollando su trabajo con la ‘bicolor’.

“A una jugadora se le exige resultados para recibir apoyo, háganlo también con los entrenadores y dejen trabajar al que está. Por qué nadie dio resultados de la noche a la mañana. Se le llama proceso”, escribió.

El mensaje puede interpretarse como un respaldo al entrenador brasileño, especialmente por el contexto en el que fue publicado. Días antes, Carlos Aparicio había cuestionado duramente a Rizola, su trabajo y la decisión de mantener a un técnico extranjero al frente de la selección. Incluso pidió que se diga “basta” a los entrenadores extranjeros y planteó cambios en la conducción del vóley peruano.

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El extenso descargo de Jessenia Uceda en Instagram. Crédito: Captura

Uceda pidió cambiar la imagen del entrenador peruano

En la parte final de su publicación, la exvoleibolista sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en la nacionalidad de los entrenadores. A su juicio, los profesionales peruanos también deben demostrar resultados y mantener estándares adecuados para recuperar la confianza.

“La vida personal si tiene que ver con la laboral y si no queremos más extranjeros, hagamos bien el trabajo entonces. No tapen vivezas que eso no aporta en el desarrollo de nadie. Cambiemos esa imagen del entrenador peruano para que nadie dude en contratarlos”, señaló.

Finalmente, Uceda hizo un llamado a quienes forman parte del vóley nacional para dejar de lado los enfrentamientos y priorizar el desarrollo de la selección. “Si dices amar a la selección y al vóley, no haces nada para manchar esos colores. Dejas tu orgullo de lado y apoyas. Respeto a las personas que suman y no dañan”, concluyó.

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