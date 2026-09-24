Perú

Carlos Aparicio reveló qué lo llevó a publicar su dura crítica contra Antonio Rizola: “Lo tuve aguantando meses”

El exDT de la ‘bicolor’ contó que había reservado sus opiniones durante un tiempo para no afectar al equipo y explicó qué terminó motivándolo a publicar su cuestionamiento

El extécnico de la 'bicolor' se mostró apenado por lo ocurrido en tierras brasileñas - Crédito: La Cátedra Deportes.
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Carlos Aparicio sorprendió con una extensa crítica contra el proceso de Antonio Rizola al frente de la selección peruana de vóley. El exentrenador de la ‘bicolor’ cuestionó los resultados obtenidos, el rumbo del equipo y el retroceso que, desde su perspectiva, atraviesa el equipo patrio. Sin embargo, su pronunciamiento no fue una reacción improvisada: el propio técnico reveló que había preparado el documento aproximadamente tres meses antes de hacerlo público.

En entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, Aparicio explicó que decidió guardar sus opiniones durante un tiempo porque consideraba que todavía no era el momento adecuado para hacerlas públicas.

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“Yo no me escondo detrás de cuentas falsas para decir lo que pienso. Yo he redactado este documento. Yo lo he redactado, lo he firmado y ha salido en mi propia página y yo no voy a desmentir nada, porque estoy consciente de lo que he dicho. Sí estoy enojado con algunas cosas que están pasando y que menciono claramente ahí, sabía que iban a haber reacciones (...) Ese documento tiene más o menos tres meses de elaborado. Lo tuve aguantando porque dije que todavía no era el momento”, explicó.

Aparicio también recordó que previamente había evitado pronunciarse sobre el proceso de Rizola a raíz de las críticas que surgieron por la edad del entrenador brasileño y del presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas.

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“Es más, en uno de mis posts anteriores, cuando hablo del tema de la edad, porque la gente acusa a Gino Vegas y a Rizola que son unos viejos, que se vayan, yo por eso hice un post donde yo decía que Julio Velasco, campeón del mundo y tiene 74 años. Entonces, la edad no es un problema. En ese post dije ‘y no es que no quiera dar mi opinión, sino que la estoy reservando para un mejor momento’. Lo dije anticipadamente”, señaló.

La dura crítica de Carlos Aparicio contra Antonio Rizola
La dura crítica de Carlos Aparicio contra Antonio Rizola. Crédito: Facebook

¿Por qué decidió publicar finalmente su crítica?

El exentrenador explicó que decidió postergar la publicación del documento para no generar un impacto negativo en la selección peruana mientras las voleibolistas afrontaban sus competencias. Sin embargo, los últimos resultados terminaron convenciéndolo de que ya había llegado el momento de expresar públicamente su postura sobre el presente del equipo nacional.

“Ese documento ya estaba ahí, pero yo decía que no hay que publicarlo en un momento que haga daño al voleibol. Las chicas recién iban a competir, hubo un campeonato previo, pero ya estaban inflándome mucho el tema histórico. Perú no se merece ese 25-9 con Argentina”, afirmó.

Aparicio vinculó su crítica con el retroceso en el ránking mundial

Uno de los principales argumentos que expuso el exseleccionador estuvo relacionado con la posición de Perú en el ránking mundial. En su publicación, Aparicio recordó que durante una de sus etapas al frente de la selección el equipo llegó a ocupar el puesto 11 del mundo, mientras que actualmente se encuentra en el puesto 46.

Antonio Rizola valoró la actitud de sus dirigidas tras el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026.
Antonio Rizola es el actual seleccionador de Perú. Crédito: FPV

A partir de esa comparación, explicó que su preocupación no se limita a los resultados de un torneo específico, sino al impacto que tienen las derrotas sobre la clasificación internacional. Para Aparicio, el sistema actual obliga a acelerar los procesos debido a que cada partido perdido puede representar una pérdida de puntos en el ránking, como sucedió en el Sudamericano.

“Ya yo veía que esto estaba lejos de avanzar, estábamos retrocediendo. Y lamentablemente hay gente que no entiende, habla de los procesos, pero con los cambios en la reglamentación internacional esos procesos tienen que ser acelerados. ¿Por qué? Cada partido que pierdes te retrocede en el ranking mundial. Entonces, te das cuenta que el único partido que hemos sumado ha sido con Chile en el último, en el resto hemos perdido puntaje”, sostuvo.

De esta manera, Aparicio explicó que su extensa publicación contra el proceso de Antonio Rizola no surgió de un impulso tras una derrota puntual. Según su propio relato, el documento había sido elaborado meses antes y fue reservado hasta que consideró que los resultados y el momento que atravesaba la selección justificaban hacerlo público.

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