Municipalidad de San Miguel responsabiliza a productora por cierre de puente peatonal que originó cancelación del concierto de Robbie Williams

La Municipalidad de San Miguel cancela el concierto de Robbie Williams y clausura el local Arena 1 tras registrarse graves fallas de seguridad. Imágenes muestran el caos generado por el cierre de un puente peatonal, que obligó a los asistentes a evacuar por rutas peligrosas. | CanalN

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La Municipalidad de San Miguel responsabilizó a la empresa promotora del concierto cancelado de Robbie Williams por el cierre temporal del puente peatonal Belén, una ruta prevista para la evacuación de asistentes de Arena 1 ubicado en la Costa Verde. Según la comuna, esa decisión y fallas en la canalización del público derivaron en saturación de accesos y en la clausura del recinto.

El gerente municipal, Jorge Román, indicó que el distrito adoptó la medida después de revisar videos, publicaciones en redes sociales y otros elementos sobre lo ocurrido tras la primera presentación.

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Afirmó que el local dejó de reunir las condiciones para recibir el aforo autorizado y que el operativo aplicado no coincidió con el plan presentado antes del espectáculo musical que se realizó el miércoles 23 de septiembre.

Caos por cierre del puente Belén

Sobre el puente Belén, Román dijo que la comuna sospecha que la empresa promotora colocó las rejas que bloquearon el paso.

“La empresa promotora, sospechamos que ellos han sido los que han clausurado en su momento este puente”, manifestó. Precisó que el personal municipal pidió retirar las barreras apenas recibió la alerta.

“Cuando nosotros hemos visto esta situación, se ha corregido y se ha aperturado porque era inconcebible que una de las vías de evacuación esté clausurada”, declaró.

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La comuna comunicó el caso a la Fiscalía de Prevención del Delito y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En tanto, el subgerente de Tránsito, Óscar Cáceres, señaló que el plan presentado por la productora incluía cuatro rutas de evacuación: las subidas Gamarra e Independencia, el puente Belén y 40 buses dentro del local. “Internamente la canalización ha fallado. No hicieron la canalización adecuada de las personas, lo cual ha generado que la masa crítica salga por una sola ruta”, sostuvo.

Por fallas en evacuación, salidas y accesos peatonales cancelan concierto de Robbie Williams en Lima

Indecopi supervisa reprogramación o devolución tras cancelación del concierto

La segunda función, prevista para este jueves 24 de septiembre a las 21.00, fue cancelada horas antes de su inicio. El municipio atribuyó la clausura inmediata a observaciones vinculadas con vías de evacuación, desorden en las salidas y accesos peatonales cerrados sin autorización.

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“Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, indicó la entidad.

Indecopi informó que supervisa las medidas de One Entertainment S.A.C. y exigió información clara, completa y oportuna sobre una eventual reprogramación o devolución de entradas.

Esto incluye informar si el espectáculo podrá realizarse en una nueva fecha. En caso de que los consumidores opten por recuperar el dinero pagado, la empresa deberá comunicar cuál será el procedimiento de devolución habilitado y cumplir con los plazos que correspondan.

La entidad no precisó un mecanismo específico ni un calendario para los reembolsos, debido a que esa información debe ser establecida y comunicada por el organizador.

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Los asistentes pueden consultar o reclamar por la Línea 01 224 7777 y Reclama Virtual. La empresa debe comunicar el procedimiento y los plazos aplicables a los consumidores afectados en cada caso.