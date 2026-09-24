Perú

Cocinera que alimentó al papa León XIV cuando era obispo en Chiclayo espera volver a servirle cabrito y arroz con pato en su visita al Perú

Teolentina Jiménez recuerda las veces que cocinó para Robert Prevost y aguarda un posible reencuentro durante la visita prevista para noviembre

Hombre de cabello gris con camisa blanca y cruz al cuello sirve arroz, guisantes y guiso de carne en plato blanco. Cocina con ollas grandes
El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)
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Teolentina Jiménez Quinde, conocida como “señora Teo”, espera que el regreso del papa León XIV a Chiclayo le permita volver a cocinar para quien, antes de llegar al Vaticano, fue el obispo Robert Francis Prevost.

Según relató para la Agencia Andina, ella preparó alimentos para él en tres o cuatro ocasiones, por lo que conserva el deseo de servirle otra vez los platos que recuerda de aquellos encuentros.

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El pontífice tiene previsto visitar la ciudad lambayecana el 13 y 14 de noviembre de 2026. La agenda contempla dos almuerzos en el obispado, donde el cabrito a la chiclayana y el arroz con pato podrían ser parte del menú. La información disponible señala que Magaly Castillo, cocinera de la Diócesis de Chiclayo, recibió el encargo de preparar ambas recetas para el papa y su comitiva.

“Bueno, ha pedido que le prepare su cabrito. Él va... dos días va a almorzar, pues, en el obispado. Y un día le vamos a hacer cabrito, otro día arroz con pato va a ser”, dijo Castillo.

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Teolentina Jiménez cocinó para Prevost en reuniones de sacerdotes

Jiménez relató que cocinó para Prevost durante reuniones y retiros de sacerdotes de la diócesis. También viajó con él al distrito altoandino de Incahuasi en una actividad vinculada con la ordenación de sacerdotes.

En esas ocasiones preparó cabrito, arroz con pato, ceviche y pescado apanado, platos de la gastronomía norteña que el entonces obispo aceptaba en las actividades de la comunidad.

“Es un papa muy lindo, un santo, que yo lo quiero mucho y lo admiro muchísimo”, expresó Jiménez al recordar aquellos momentos. La cocinera nació en Alto Piura, aunque reside en Chiclayo, y mantiene una relación con la diócesis a través de los servicios que brindó en actividades de sacerdotes. Su hijo, según contó, tiene dos años de vida sacerdotal y fue ordenado en un proceso donde participó Prevost.

Ilustración en acuarela del papa vestido de blanco bendiciendo, junto a un plato de cabrito, un plato de arroz con pato y torres de iglesia.
Una ilustración al agua presenta al papa León XIV junto a platos de cabrito a la chiclayana y arroz con pato, sus potajes previstos para su visita a Chiclayo en noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No habrá régimen alimentario especial

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán, afirmó que León XIV no ha solicitado un régimen alimentario especial.

“Es un hermano muy saludable, tiene buena salud y obviamente nunca lo escuché decir que quiere una dieta especial. Come lo que hay y, más aún, si le ponen un cabrito o un arroz con pato”, señaló. Farfán añadió que la cocinera del obispado conoce las preferencias del pontífice desde su etapa anterior.

Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015. Su retorno formará parte de un itinerario por Perú que comenzará el miércoles 11 de noviembre y concluirá el lunes 16.

Además de Lima y Chiclayo, el recorrido incluye Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Los almuerzos previstos en la diócesis reunirán al pontífice con preparaciones que conoció mientras residía en Lambayeque.

Santa Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres, Francisco Solano y Juan Macías forman parte de la identidad visual presentada para el viaje apostólico de noviembre
Santa Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo, Martín de Porres, Francisco Solano y Juan Macías forman parte de la identidad visual presentada para el viaje apostólico de noviembre| Foto: El Vaticano

Logo y lema oficial de la visita del Papa León XIV

La Conferencia Episcopal Peruana presentó el logo oficial de la visita del papa León XIV al Perú, una imagen que muestra al pontífice acompañado por santos peruanos. La propuesta visual busca vincular la visita con la identidad religiosa del país y con las figuras que forman parte de su tradición católica.

El lema elegido, “Abramos el Corazón”, acompañará las actividades pastorales y los preparativos de la visita. Según monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y coordinador nacional del viaje, el significado del logo y del lema se detallará en una próxima conferencia de prensa junto con representantes de la Iglesia y autoridades involucradas en la organización.

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