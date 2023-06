Juan Carrillo, el ‘Drogba’ peruano que brilló en primera división y hoy es árbitro para sacar adelante a su familia

Juan Carrillo, exfutbolista de primera división, ahora trabaja como árbitro para sostener a su familia. (El Bocón)

Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes son los clubes con mayor repercusión y cantidad de hinchas en el fútbol peruano, por lo que la mayoría de jugadores que consiguen hacerse un nombre y ganar notoriedad en el país provienen de dichas instituciones. Sin embargo, en toda regla pueden existir excepciones y Juan Carrillo es muestra de ello, pues se volvió en uno de los iconos del colorido balompié local, pese a no vestir la indumentaria de ninguno de los elencos capitalinos más representativos.

El niño que subía a los micros del Callao a vender caramelos se convirtió en futbolista profesional y ganó gran popularidad al ser comparado con la leyenda del fútbol a nivel mundial, el marfileño Didier Drogba. Así como el africano halló su lugar en el mundo en el estadio del Chelsea, Stamford Bridge, el incaico lo encontró en el Rosas Pampa de Huaraz, donde se erigió como leyenda del Sport Áncash.

Pero como nada es eterno, una vez llegado el final de su carrera deportiva, Carrillo Barbadillo tuvo que encontrar un empleo para seguir sosteniendo a su familia. Gracias al consejo de un familiar, después de colgar los chimpunes tomó las tarjetas y se convirtió en árbitro. Infobae Perú conversó extensamente con el recordado ‘Drogba’ peruano, quien rememora pasajes claves de su trayectoria y el oficio que ejerce hoy para sacar adelante a los suyos.

Juan Carrillo celebra uno de sus tantos goles con Sport Áncash. (Difusión)

Inicios en el fútbol y el equipo de su barrio

- ¿Cómo son los primeros pasos de Juan Carrillo en el fútbol?

Empiezo en los terrales de Villa María del Triunfo, allí tenía mi casa con mis papás, luego paso al Callao, en el colegio Dos de Mayo y allí el profesor Ochoa me ve jugar en la selección de la escuela y me lleva al Sport Boys a probarme en los infantiles. Me quedé y ahí empieza mi carrera en los juveniles, de ahí voy a segunda división, Copa Perú, hasta que llego a primera profesional.

- ¿Dónde y cuándo debutas profesionalmente?

Yo debuto a los 15 años en segunda profesional, en un equipo de Miguel Ángel Mufarech, que era congresista de la República y tenía a su cargo a ese cuadro que era de Mangomarca y se lo manejaba el señor Julio Pastor, que era el jefe de equipo. De ahí tengo una maratónica carrera...

- Llegaste a jugar en Sport Boys en un momento complicado... ¿Qué tal fue la experiencia?

Uno nunca olvida el primer amor. Me llama ‘Puchungo’ (Alfonso Yáñez, entonces gerente deportivo), me habla del proyecto de subir al Sport Boys a primera división, quería juntar a jugadores importantes y necesitaba futbolistas con experiencia en el torneo de ascenso. La negociación fue rápida, en menos de una semana rescindí contrato con Sport Áncash, porque quería estar de donde surgí, en mi casa, que la gente conozca un poco más de mi trayectoria. Mucha gente del Callao no sabía que salí del Boys. Tuvimos la suerte de subirlo y como le dije a ‘Puchungo’; “tarea cumplida” y con las mismas me fui a Inti Gas. Mi contrato fue por siete u ocho meses, nada más.

- ¿Cómo se vivió el ascenso contra Cobresol? Estuviste al borde de las lágrimas...

Sí, ahí lloramos todos con (Carlos) Elías, (Víctor) Rossel, con Clifford (Seminario), Juan Pajuelo e incluso con Miguel Rebosio que estaba lesionado, pero igual fue al estadio. Estaba emocionado, fue un partido increíble, perdíamos 2-0, pero pudimos remontarlo con bastante actitud y sacarlo adelante. De los tres ascensos que tengo, este fue el más significativo. Yo vivo en el Callao y cuando camino por las calles la gente me va recordando y me dice “terrible ascenso a estadio lleno”. Eso es algo que se me queda en la retina y genera mucha alegría.

Juan Carrillo al borde entre lágrimas tras ascenso de Sport Boys a primera división en 2009.

La huella que dejó en Sport Áncash

- ¿Cómo se da esa especie de “matrimonio” de tantos años entre tú y el Sport Áncash?

Principalmente, fue la gente la que me hizo sentir como en casa, yo tuve ofertas de Alianza Lima, de Cienciano, de Melgar y de Alianza Atlético, pero el cariño del pueblo hacía que no me vaya. Una vez un niño fue al hotel donde yo me hospedaba, bajé al lobby y él me pedía llorando que no me fuera, que era su ídolo y me quería seguir viendo ahí, eso hizo que me quedara. Fue la mejor decisión porque hice cosas grandes por el equipo, ganamos nombre y prestigio, y eso es más importante que cualquier dinero que pueda tener en el banco. Que la gente en Huaraz me tenga como leyenda me llena de orgullo, me da mucha nostalgia, se me caen algunas lágrimas con todo lo que comentan sobre mí.

- Jugaron la Copa Sudamericana, eliminaron a Ñublense de Chile y compitieron con Palmeiras de Brasil...

Sí, el equipo estuvo muy bien, llegamos hasta octavos de final y podíamos merecer algo más. Lastimosamente, el fútbol no es de merecimientos, no hicimos los goles y ellos sí, pero para ser la primera experiencia del equipo lo hicimos bien. No jugamos en Huaraz, fuimos a Arequipa y creo que en nuestra cancha pudo ser un triunfo.

- En ese plantel 2008 estaba Carlos Flores... ¿Tienes algún recuerdo con ‘Kukín’?

Carlos era un personaje. Llegó, se adaptó a la altura de la mejor manera, se puso el equipo al hombro muchas veces, se ganó a la hinchada en un abrir y cerrar de ojos, era un líder innato. Nos ayudó mucho a nosotros en la parte futbolística y como personas. Muchos no lo conocieron como ser humano, nosotros lo llegamos a entender, a comprender.

Carlos 'Kukín' Flores (derecha) con camiseta de Sport Áncash en 2008. (GEC)

- En ese mismo año recibieron un incentivo económico de Alianza Lima para ganarle a Atlético Minero y ayudarlos en su pelea por evitar el descenso...

Eso de los incentivos está en todos lados, en el fútbol profesional siempre habrá. Yo recuerdo que fueron 20 mil dólares que llegaron a Carhuaz. Lo recibió el ‘Flaco’ Fernando Masías y el ‘Loco’ Alexis Ubillús. Nos tocó 700 u 800 dólares a cada uno por empate o ganarle a Minero y me toca hacerle el gol. Fue después de un saque de esquina, con una volea pude derrotar a ‘Chiquito’ Flores y empatamos 2-2. Con ese gol se salva Alianza y nos llegó la bolsa. Siempre que se juegan cosas importantes, como la baja o campeonato, llegan 20 mil, 50 mil, 100 mil o 200 mil, de acuerdo a lo que se dispute. Siempre el futbolista, más allá del tema motivacional que significa ganar torneos, le pones un saco de dinero y salen a jugar como si fuera el Real Madrid.

- Comentabas que tuviste algunas diferencias con Gustavo Ferrín... ¿Es cierto que le reclamaste desnudo?

Ese fue el peor entrenador que llegó al equipo. No conocía a ‘Kukín’ ni al futbolista peruano, y yo le dije que ‘si no nos conocía, ¿qué hace dirigiendo aquí?’. Ese reclamo fue en Trujillo, contra Vallejo, yo hacía uno de mis mejores partidos, había estrellado dos balones al palo, pero estábamos perdiendo 1-0 y Carlos estaba en la banca. Yo decía ‘si lo mete, lo ganamos’ e hizo lo impensado: mete a Carlos Flores y saca a Juan Carrillo. Yo ‘volé' hasta el techo y le reclamé ‘profesor, usted está loco, qué es lo que le pasa por la cabeza, ¿estoy jugando bien y me va a sacar? Yo contigo hasta acá llego, de fútbol sabes lo que yo de política, estás hasta las ‘huevas’'. Me metí al baño, me estaba duchando, pero volví a salir porque no se me pasaba y le quería pegar, Víctor Cartagena me agarraba para que no lo haga. Yo sabía que se venía la catástrofe y así fue, perdimos 4-0.

Gustavo Ferrín, entrenador uruguayo, ex Sport Áncash. (Getty)

- ¿Cómo nace el apelativo o comparación con Didier Drogba?

Eso fue en mi debut con Sport Áncash ante Sport Boys, ganamos 2-0, hice un gol y el otro Renzo Reaños y en el diario Todo Sport al día siguiente me pone Juan ‘Drogba’ Carrillo. Lo pusieron así por ponerlo, no sé, y pegó, la gente empezó a preguntar quién era ese ‘Drogba’. Seguí haciendo goles, a Sporting Cristal, a la mayoría de equipos y el apodo fue quedando en las personas. Ese apelativo más los tantos que hacía me hicieron conocido, mediático. Deberían revisar las estadísticas porque estoy seguro de que soy el goleador histórico del equipo, tengo más de 50.

Juan Carrillo (izquierda) y Didier Drogba (derecha). Peruano ganó el apelativo por su cuota goleadora y similar corte de cabello. (El Bocón/ Getty)

Su nuevo oficio por obligación: el arbitraje

- Una vez retirado incursionaste en el arbitraje, ¿qué te llevó a ejercer esta profesión?

Es porque mi hermano es árbitro y una vez estaba lesionado, sufrí de pubalgia y no podía jugar. Me comentó que, si había sido futbolista y conocía las reglas, podía llevar un curso por internet y dirigir partidos. La verdad es que la idea me desagradó, no me gusta o no quise ser árbitro, pero la necesidad de mantener a mi familia, porque tengo tres hijos, hizo que estudie y desarrolle mi carrera. Hay gente que me dice cómo, después de ser ídolo en Sport Áncash, puedes ser árbitro y respondo que del pasado no se llena la olla. No vas a estar llamando a los que jugaron contigo para que mantengan a tu familia o ‘picando’ a la gente.

- ¿Te han faltado el respeto o quisieron levantarte la mano?

Muchas veces me encontré con chicos que les llaman los ‘chocolateros’ que les gusta faltar el respeto al árbitro, que quieren ponerle la mano encima. Yo he tenido problemas con ellos porque no permito que nadie me ofenda. Tienen que respetar la trayectoria de uno, mi carrera es impecable. Les digo que así vengan con palabras soeces o corriendo a reclamarme, no los voy a tener miedo. Sé quién soy y porque si se trata de ir al puñete voy y lo hago bien, no tengo ningún problema, boxeo desde los ocho años. Si eso significa no estar en los torneos, está bien, no voy a permitir que me humillen. Capaz por eso no estoy en muchos campeonatos.

- ¿No piensas en dar un paso adelante y dirigir en ligas profesionales?

No pienso ser árbitro profesional, estar en las ligas, ni el futsal, no deseo estar en nada de eso. Yo sé cómo es el fútbol, estoy ligado desde los diez años, sé cómo es la idiosincrasia y no quiero ser partícipe de todo lo que genera este deporte.

- Leí que tienes un sistema de arbitraje diferente al VAR, el BAR con B labial...

(Risas) Esa es buena, a la gente le gusta. Donde me contratan siempre hay personas que me recuerdan, tienen más memoria que yo, y me invitan un vaso de cerveza. En un partido, un señor me llamaba con insistencia para servirme un vasito, así que hice un ademán de que iba al VAR, me acerqué, llené el vaso y me lo tomé, regresé para poner la pelota en circulación y todos se mataron de risa. Me metí a la gente al bolsillo. Entre partido y partido me tomo una o dos botellitas, no hay problema.

Juan Carrillo en su nueva faceta como árbitro. (Futsal Calle)

Los 40 mil dólares que necesita cobrar

- Aseguras que José Mallqui, presidente de Sport Áncash, te debe 40 mil dólares... A pesar de ello, ¿te gustaría trabajar en la institución?

A veces los clubes son malagradecidos con quienes hemos sido ídolos, con quienes hemos dejado todo. Mallqui me debe más de 40 mil dólares. Eso está en la Agremiación y después de tantos años ellos deberían asumir la deuda. Eso viene desde el 2010 al 2013. Lo que dejamos huella merecemos una oportunidad, quizás el presidente no lo ve así. Queremos tener un trabajo digno donde nos podamos desarrollar. A mí me molesta tener que arbitrar torneos donde estos muchachos me faltan el respeto. Alianza Lima me quiso para el 2008 y ‘Pepe’ Mallqui pidió una cifra exorbitante, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo. Lo mismo pasó con Cienciano. Si yo en algún momento fui valioso para él y no me dejó salir, que ahora se ponga una mano al pecho. Arbitro más por necesidad que por vocación, pido que me dé un cargo importante.

- ¿Algún mensaje para los que te siguen?

Que simplemente hagan lo que le gusta con pasión, que si están pasando momentos de mucha zozobra y las cosas no le están saliendo, se encomienden al altísimo. Que hagan las cosas con sencillez y sigan luchando por sus sueños.