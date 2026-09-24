Fans de Robbie Williams mantienen expectativa por segundo concierto en el Arena 1 Park.

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Decenas de seguidores de Robbie Williams permanecen en los exteriores del Arena 1 Park a la espera de información sobre el segundo concierto del artista británico en Lima. La expectativa aumentó luego de que una persona identificada como parte del equipo de producción se dirigiera a los asistentes y les asegurara que el espectáculo se realizaría durante la noche.

El mensaje fue difundido horas después de que la Municipalidad de San Miguel anunciara la cancelación del concierto programado para este jueves 24 de septiembre y ordenara la clausura inmediata del recinto de la Costa Verde. La comuna señaló deficiencias vinculadas con las vías de evacuación, el orden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la primera fecha.

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La situación generó confusión entre quienes ya habían llegado al lugar con sus entradas para ver a Robbie Williams por segunda vez en Lima. Mientras esperaban una comunicación oficial de la productora, algunos fans continuaron formando filas y mantuvieron la esperanza de que el artista pudiera presentarse.

En videos compartidos desde los exteriores de Arena 1 Park, una persona del equipo de producción pidió calma a los asistentes y dio un mensaje que provocó aplausos y nuevas expectativas entre los seguidores del intérprete de Angels.

“Robbie vendrá a cantar esta noche, ¿de acuerdo? Pero hasta que Robbie cante, todos tienen que estar tranquilos. Relájense, tomen líquidos”, se escucha decir a la persona que se dirigió al público.

Fans de Robbie Williams mantienen expectativa por segundo concierto en el Arena 1 Park: “Robbie vendrá esta noche”, dice equipo de cantante

Fans de Robbie Williams esperan una definición tras la clausura de Arena 1

La incertidumbre se instaló entre los asistentes luego del anuncio municipal. Muchos seguidores habían llegado con anticipación para asegurar una buena ubicación en el recinto, especialmente quienes esperaban el segundo espectáculo del cantante británico como una oportunidad distinta a la primera fecha.

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La noche del miércoles 23 de septiembre, Robbie Williams se presentó ante el público peruano como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. Durante aquella jornada interpretó temas como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Feel y Angels.

Sin embargo, la salida del público al terminar el concierto generó reportes de dificultades en los alrededores del local. La Municipalidad de San Miguel indicó que detectó problemas relacionados con la evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

A través de un comunicado, la comuna informó que el segundo concierto no se llevaría a cabo el jueves 24 de septiembre. Además, confirmó la clausura inmediata del recinto ubicado en la Costa Verde.

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“Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló la municipalidad.

La entidad sostuvo que la decisión fue adoptada para proteger la integridad de los asistentes y preservar la tranquilidad de los vecinos del distrito. Hasta el momento, no ha detallado si la clausura es temporal ni cuáles serían las condiciones que el recinto tendría que cumplir para reanudar sus actividades.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams y ordena clausura inmediata de Arena 1

El mensaje del equipo que reavivó la esperanza de los asistentes

Pese a la comunicación oficial de la municipalidad, el mensaje difundido por una persona del equipo de producción provocó que varios fans decidieran mantenerse en la zona. La indicación fue que los asistentes se mantuvieran tranquilos, tomaran líquidos y buscaran sombra mientras esperaban novedades.

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“Busquen sombra, ¿sí? Pero sean amables entre ustedes. No me gusta ver esto entre los fans. Quiero que todos compartan, se quieran y sean amistosos”, se escucha en otro fragmento del video.

La persona también advirtió que la espera podría extenderse. “Van a estar aquí durante bastante tiempo, así que relájense y pórtense bien, ¿sí?”, indicó.

Las palabras generaron reacciones divididas entre los seguidores. Algunos optaron por confiar en el anuncio informal realizado en los exteriores, mientras otros pidieron una comunicación escrita de ONE Entertainment, productora responsable del concierto, o de Ticketmaster Perú.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de la promotora que confirme que Robbie Williams se presentará esta noche en Arena 1 Park pese a la clausura ordenada por la Municipalidad de San Miguel. Tampoco se han detallado alternativas como una reprogramación, traslado a otro recinto o devolución del dinero de las entradas.

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Por fallas en evacuación, salidas y accesos peatonales cancelan concierto de Robbie Williams en Lima

Qué ocurrirá con las entradas para el concierto de Robbie Williams

La cancelación dejó en suspenso a miles de personas que adquirieron boletos para la segunda fecha. Los asistentes esperan que ONE Entertainment y Ticketmaster Perú informen el procedimiento que se aplicará para quienes no puedan asistir a un eventual concierto reprogramado.

Por ahora, la recomendación para los seguidores es mantenerse atentos a los canales oficiales de la promotora, Ticketmaster Perú, Arena 1 Park y la Municipalidad de San Miguel. Cualquier anuncio sobre la realización, reprogramación o cancelación definitiva deberá ser comunicado por esas vías.

El entusiasmo de los fans se mantiene luego del primer recital de Robbie Williams en Lima, pero la situación ha quedado marcada por mensajes contradictorios. Mientras el municipio confirmó la suspensión del evento y el cierre del local, parte del equipo presente en el lugar aseguró que el artista británico llegará a cantar.

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Un sello rojo sobre la imagen del cantante Robbie Williams en un escenario anuncia la cancelación de su concierto en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)