Robbie Williams y el inesperado gallinazo que se instaló en la terraza de su hotel limeño

El cantante Robbie Williams registró en video la presencia de un gallinazo en la terraza de su hotel.

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Robbie Williams llegó a Lima esta semana como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026, la primera visita del artista británico al país. Horas antes de su debut en el escenario limeño, el cantante compartió con sus seguidores un momento inusual desde la habitación del hotel donde se hospeda.

El intérprete de Angels registró en video la presencia de un ave rapaz de gran tamaño en la terraza de su cuarto y difundió el episodio a través de sus historias de Instagram. El contenido, publicado la tarde del miércoles 23 de septiembre, se volvió viral entre sus seguidores en el país horas antes de que el músico pisara el escenario por primera vez.

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El cantante registró en video la visita de un gallinazo en la terraza de su hotel

Williams tomó su celular al notar la presencia del ave sobre el cerco de vidrio que rodea la terraza de su habitación, en las horas previas a su primer show en Lima. “¿Qué es eso? ¡Es malditamente enorme!”, exclamó el cantante en el primer video que compartió con sus seguidores.

Nunca esperas abrir las cortinas de tu hotel y encontrarte cara a cara con un "buitre gigante". El cantante británico Robbie Williams tuvo un encuentro salvaje e inesperado durante su vista a Lima, el que registró en video y lo compartió en sus redes sociales. Instagram / Robbie Williams

Minutos después, el artista publicó un segundo registro con un plano más cercano del animal. “Creo que ahora sabe que tiene audiencia. Se está poniendo de pie”, comentó Williams mientras observaba al gallinazo desplazarse sobre el borde de vidrio de la terraza.

La secuencia tuvo un giro cuando el ave bajó y se posó sobre los cojines de un camastro de madera dentro del espacio exterior de la habitación. “¿Qué estás haciendo?”, gritó el cantante al ver el movimiento del animal, según se aprecia en el video difundido en sus historias de Instagram.

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Horas después de esta publicación, Williams ofreció su primer concierto en Lima, en Arena 1 Park, recinto ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel. El episodio del ave quedó como uno de los registros más comentados de su breve estadía en el país, antes de que un hecho distinto opacara la agenda del cantante en la capital peruana al día siguiente.

La Municipalidad de San Miguel canceló el segundo show del artista horas antes de su inicio

La segunda presentación de Williams, programada para las 9:00 p. m. del jueves 24 de septiembre, formaba parte del cierre de su paso por el país dentro del Britpop LATAM Tour 2026. Horas antes del horario previsto, la Municipalidad Distrital de San Miguel anunció la clausura inmediata de Arena 1.

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Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

La comuna señaló que la medida respondió a deficiencias detectadas durante la primera presentación del miércoles, entre ellas problemas en las vías de evacuación, desorden registrado en las salidas del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento.

“Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló el comunicado municipal difundido ese jueves. La entidad precisó además que dispuso el cierre inmediato del local situado en la Costa Verde.

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Hasta el momento de esta publicación, la productora One Entertainment, encargada del concierto de Williams en Perú, no se pronunció sobre una posible nueva fecha para el show ni sobre el procedimiento para la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido sus entradas. Tampoco la ticketera a cargo de la venta de boletos emitió precisiones sobre reembolsos o alternativas para los asistentes afectados.

Los fanáticos peruanos pidieron en redes que no se suspendiera el concierto

La noticia de la clausura del recinto generó una reacción inmediata entre los seguidores de Williams en el país. Antes de que se confirmara oficialmente la cancelación, miles de fanáticos habían llenado de comentarios la última publicación del cantante en Instagram, en la que mostraba fotografías de su primer show en Lima, con mensajes que pedían que el segundo concierto se realizara con normalidad.

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Robbie Williams evitó pronunciarse sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima tras publicar una fotografía en sus redes sociales. (Instagram Robbie Williams)

“Robbie hoy es tu sold out!! Queremos verte una vez más”, escribió uno de los usuarios en la cuenta del artista. Otro seguidor expresó: “Con toda la fe para que no cancelen el show de hoy. Ayer fue maravilloso, pero hoy iban todos tus reales fans”. Los pedidos se repitieron en decenas de comentarios, entre ellos: “Por favor, que no cancelen el concierto. No es justo” y “Por favor no lo cancelen!!!! Me han roto el corazón”.

Una vez confirmada la suspensión, el malestar entre los asistentes se trasladó a las redes sociales de la productora One Entertainment, donde varios usuarios reclamaron información sobre el reembolso de sus entradas. Parte de los reclamos se concentró en quienes habían comprado boletos para la primera función anunciada, que finalmente resultó ser la que no se realizó. Ni la productora del evento ni el propio Williams han emitido algún pronunciamiento oficial sobre la cancelación hasta el momento.

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