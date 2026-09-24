Perú

Robbie Williams y el inesperado gallinazo que se instaló en la terraza de su hotel limeño

El cantante británico grabó al ave rapaz sobre los cojines de su habitación horas antes de estrenar su gira Britpop LATAM Tour 2026 ante el público peruano en Arena 1 Park de San Miguel

Robbie Williams en primer plano junto a la imagen de una terraza con piscina donde un ave negra se posa sobre un barandal de vidrio
El cantante Robbie Williams registró en video la presencia de un gallinazo en la terraza de su hotel.
Guardar

Robbie Williams llegó a Lima esta semana como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026, la primera visita del artista británico al país. Horas antes de su debut en el escenario limeño, el cantante compartió con sus seguidores un momento inusual desde la habitación del hotel donde se hospeda.

El intérprete de Angels registró en video la presencia de un ave rapaz de gran tamaño en la terraza de su cuarto y difundió el episodio a través de sus historias de Instagram. El contenido, publicado la tarde del miércoles 23 de septiembre, se volvió viral entre sus seguidores en el país horas antes de que el músico pisara el escenario por primera vez.

PUBLICIDAD

El cantante registró en video la visita de un gallinazo en la terraza de su hotel

Williams tomó su celular al notar la presencia del ave sobre el cerco de vidrio que rodea la terraza de su habitación, en las horas previas a su primer show en Lima. “¿Qué es eso? ¡Es malditamente enorme!”, exclamó el cantante en el primer video que compartió con sus seguidores.

Nunca esperas abrir las cortinas de tu hotel y encontrarte cara a cara con un "buitre gigante". El cantante británico Robbie Williams tuvo un encuentro salvaje e inesperado durante su vista a Lima, el que registró en video y lo compartió en sus redes sociales. Instagram / Robbie Williams

Minutos después, el artista publicó un segundo registro con un plano más cercano del animal. “Creo que ahora sabe que tiene audiencia. Se está poniendo de pie”, comentó Williams mientras observaba al gallinazo desplazarse sobre el borde de vidrio de la terraza.

La secuencia tuvo un giro cuando el ave bajó y se posó sobre los cojines de un camastro de madera dentro del espacio exterior de la habitación. “¿Qué estás haciendo?”, gritó el cantante al ver el movimiento del animal, según se aprecia en el video difundido en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

Horas después de esta publicación, Williams ofreció su primer concierto en Lima, en Arena 1 Park, recinto ubicado en la Costa Verde del distrito de San Miguel. El episodio del ave quedó como uno de los registros más comentados de su breve estadía en el país, antes de que un hecho distinto opacara la agenda del cantante en la capital peruana al día siguiente.

La Municipalidad de San Miguel canceló el segundo show del artista horas antes de su inicio

La segunda presentación de Williams, programada para las 9:00 p. m. del jueves 24 de septiembre, formaba parte del cierre de su paso por el país dentro del Britpop LATAM Tour 2026. Horas antes del horario previsto, la Municipalidad Distrital de San Miguel anunció la clausura inmediata de Arena 1.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams
Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

La comuna señaló que la medida respondió a deficiencias detectadas durante la primera presentación del miércoles, entre ellas problemas en las vías de evacuación, desorden registrado en las salidas del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento.

“Con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, señaló el comunicado municipal difundido ese jueves. La entidad precisó además que dispuso el cierre inmediato del local situado en la Costa Verde.

Hasta el momento de esta publicación, la productora One Entertainment, encargada del concierto de Williams en Perú, no se pronunció sobre una posible nueva fecha para el show ni sobre el procedimiento para la devolución del dinero a quienes ya habían adquirido sus entradas. Tampoco la ticketera a cargo de la venta de boletos emitió precisiones sobre reembolsos o alternativas para los asistentes afectados.

Los fanáticos peruanos pidieron en redes que no se suspendiera el concierto

La noticia de la clausura del recinto generó una reacción inmediata entre los seguidores de Williams en el país. Antes de que se confirmara oficialmente la cancelación, miles de fanáticos habían llenado de comentarios la última publicación del cantante en Instagram, en la que mostraba fotografías de su primer show en Lima, con mensajes que pedían que el segundo concierto se realizara con normalidad.

Captura de pantalla de Instagram que muestra a Robbie Williams en el escenario de espaldas al público y comentarios de usuarios a la derecha
Robbie Williams evitó pronunciarse sobre la cancelación de su segundo concierto en Lima tras publicar una fotografía en sus redes sociales. (Instagram Robbie Williams)

“Robbie hoy es tu sold out!! Queremos verte una vez más”, escribió uno de los usuarios en la cuenta del artista. Otro seguidor expresó: “Con toda la fe para que no cancelen el show de hoy. Ayer fue maravilloso, pero hoy iban todos tus reales fans”. Los pedidos se repitieron en decenas de comentarios, entre ellos: “Por favor, que no cancelen el concierto. No es justo” y “Por favor no lo cancelen!!!! Me han roto el corazón”.

Una vez confirmada la suspensión, el malestar entre los asistentes se trasladó a las redes sociales de la productora One Entertainment, donde varios usuarios reclamaron información sobre el reembolso de sus entradas. Parte de los reclamos se concentró en quienes habían comprado boletos para la primera función anunciada, que finalmente resultó ser la que no se realizó. Ni la productora del evento ni el propio Williams han emitido algún pronunciamiento oficial sobre la cancelación hasta el momento.

Temas Relacionados

Robbie WilliamsConciertosRobbie Williams en Perúperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Joven universitaria fue asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a un robo cuando se dirigía a casa después de salir de clases

El caso quedó a cargo del Depincri Canto Rey, mientras la familia de la estudiante pide justicia y que se identifique y capture al responsable del crimen

Joven universitaria fue asesinada en San Juan de Lurigancho tras resistirse a un robo cuando se dirigía a casa después de salir de clases

¡Vota por el Perú! Experiencia de gestión del agua en Tumbes y Piura es finalista de premio internacional en Países Bajos

El video “Reciprocidad: el agua nos enseña a aprender juntos” compite con otras dos producciones por el NWB Award 2026, organizado por las Autoridades de Agua neerlandesas

¡Vota por el Perú! Experiencia de gestión del agua en Tumbes y Piura es finalista de premio internacional en Países Bajos

Indecopi se pronuncia sobre cancelación de concierto de Robbie Williams: esto dijo sobre la devolución de entradas

La entidad supervisará las acciones de ONE ENTERTAINMENT S.A.C. y recordó que la empresa debe informar de manera clara y oportuna las alternativas disponibles para los asistentes afectados por la suspensión

Indecopi se pronuncia sobre cancelación de concierto de Robbie Williams: esto dijo sobre la devolución de entradas

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

La exseleccionada hizo una fuerte reflexión sobre el presente del vóley peruano, cuestionó a algunos entrenadores nacionales y pidió dejar trabajar al actual comando técnico encabezado por Antonio Rizola

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

Perú afrontará una primavera y verano más calurosos: Piura y Tumbes podrían acercarse a los 40°C durante los próximos meses, según Senamhi

El Enfen prevé temperaturas superiores a lo habitual entre septiembre y noviembre, mientras que el verano podría mantener máximas elevadas y noches más cálidas. Piura y Tumbes figuran entre las zonas con mayores registros

Perú afrontará una primavera y verano más calurosos: Piura y Tumbes podrían acercarse a los 40°C durante los próximos meses, según Senamhi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

Vladimir Cerrón reaparece y apunta contra Keiko Fujimori: “Solamente los ingenuos pueden pensar que habrá un cambio”

JEE pide a Reniec el acta de defunción de la ‘China Polo’ para dejar sin efecto su candidatura

Tribunal ratifica laudo contra la MML y procederá a fijar los millones que Rutas de Lima recibirá

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Robbie Williams en Lima: Municipalidad de San Miguel cancela segundo concierto y ordena clausura inmediata de Arena 1

Jimin de BTS celebrará su cumpleaños en Perú con un show de drones: cuándo y a qué hora será el espectáculo de lujo

Robbie Williams realiza publicación en sus redes, pero guarda silencio sobre la cancelación de su concierto y fans le imploran una respuesta

Robbie Williams no cantará hoy en Lima: por qué San Miguel canceló su segundo concierto en Arena 1 Park

Concierto de Robbie Williams fue cancelado: cierre de Arena 1 alerta a fans por próximos shows en San Miguel

DEPORTES

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

“Están envueltos en demandas, escándalos sexuales y son flojos”: el fuerte descargo de Jessenia Uceda contra técnicos peruanos

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ en el torneo clasificatorio

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia 2026

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de los amistosos por fecha FIFA HOY: así van los partidos de las selecciones sudamericanas en la primera jornada