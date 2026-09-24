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Michelle Onetto es separada de su agencia tras acusaciones de bullying: “Rechazamos cualquier hostigamiento, violencia o maltrato”

La influencer dejó de mantener vínculo profesional con Collabs luego de las acusaciones de presunto bullying. La agencia afirmó que rechaza “cualquier forma de hostigamiento, violencia o maltrato”.

Michelle Onetto es separada de su agencia tras acudaciones de bullying contra Marina Gold
Michelle Onetto es separada de su agencia tras acudaciones de bullying contra Marina Gold
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Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs luego de que la agencia de representación difundiera un comunicado en el que rechazó “cualquier forma de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato”.

La decisión ocurre mientras la influencer, conocida como Ñengo y exintegrante de Zaca TV, enfrenta acusaciones en redes sociales por presuntos hechos ocurridos durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

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La agencia informó que evaluó la situación antes de comunicar el fin de la relación profesional con Onetto. En su pronunciamiento, Collabs no afirmó que las acusaciones hayan sido comprobadas, pero sostuvo que sus decisiones responden a los valores de respeto, empatía y bienestar que busca promover como organización.

La controversia surgió después de los testimonios difundidos por exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise, entre ellas Marina Gold y una joven identificada como María José. Michelle Onetto ha negado haber ejercido bullying contra sus excompañeras y también rechazó ser la administradora de la cuenta de Instagram Vacawatusi, desde la que circularon mensajes ofensivos contra Marina Gold.

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Captura de pantalla de un programa de televisión con un rótulo informativo y una imagen de dos estudiantes vestidas con uniforme escolar
Una gráfica del programa de televisión Magaly TV La Firme presenta una fotografía generada con inteligencia artificial referente a Marina Gold y Michelle Onetto.

Collabs anunció el fin de su vínculo con Michelle Onetto

Mediante un comunicado dirigido a su comunidad y a los medios de comunicación, Collabs explicó su posición frente a los cuestionamientos públicos que involucran a la creadora de contenido.

“En Collabs rechazamos cualquier forma de bullying, hostigamiento, violencia o maltrato. Creemos que situaciones como las que se han hecho públicas en los últimos días deben ser tomadas con seriedad”, señaló la empresa.

La agencia añadió que su decisión buscaba guardar coherencia con los principios que impulsa en sus campañas y alianzas comerciales. “Nuestras decisiones buscan ser coherentes con los valores que promovemos como organización, priorizando siempre el respeto, la empatía y el bienestar de las personas”, indicó.

Finalmente, Collabs confirmó que la influencer ya no forma parte de su cartera de talentos. “Luego de tomar un tiempo para evaluar adecuadamente la situación, comunicamos que Michelle Onetto ya no mantiene vínculo profesional con Collabs”, expresó la compañía.

El texto también incluyó un compromiso institucional sobre la responsabilidad de las agencias y marcas frente a comportamientos que puedan afectar a otras personas. “Como agencia, asumimos también la responsabilidad de seguir construyendo una industria más consciente, respetuosa y humana, tanto dentro como fuera de las redes sociales”, concluyó.

Collabs indicó que sus decisiones buscan priorizar el respeto, la empatía y el bienestar de las personas. IG
Collabs indicó que sus decisiones buscan priorizar el respeto, la empatía y el bienestar de las personas. IG

Las acusaciones que surgieron en redes sociales

La desvinculación se produjo después de que Marina Gold compartiera publicaciones y videos en los que relató el presunto hostigamiento que habría sufrido durante los tres años que estudió en el Liceo Naval Almirante Guise.

La creadora de contenido difundió capturas de mensajes y comentarios que, según afirmó, formaban parte de una campaña de burlas, amenazas e insultos clasistas. En algunos de esos contenidos aparecía el usuario Ñenguito, asociado por usuarios de redes sociales con Michelle Onetto.

Marina Gold aseguró que el bullying no se limitaba a las redes sociales. Según su testimonio, también habría recibido comentarios ofensivos y amenazas en las aulas, los pasillos y el transporte escolar. La streamer sostuvo que existió un grupo de estudiantes que participó en los episodios de hostigamiento que denunció.

“Yo no señalo a ninguna persona en específico, porque han sido muchas las personas que me han hecho el bullying en el colegio. Como les digo, ha sido un grupito. Liderado por alguien, sí, pero ha sido un grupito”, afirmó durante una transmisión en vivo.

Marina Gold difundió una captura de los mensajes que, según afirmó, recibió durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.
Marina Gold difundió una captura de los mensajes que, según afirmó, recibió durante su etapa escolar en el Liceo Naval Almirante Guise.

A los señalamientos de Marina Gold se sumó el testimonio de una joven identificada como María José, quien aseguró haber compartido salón con Michelle Onetto y la acusó directamente de haberle hecho la vida “imposible” durante su etapa escolar.

“Yo tenía que irme al PEA, ¿okay? Cuando se supone que tú tenías que haber ido al PEA por todo lo que me hiciste a mí pasar, Michelle”, manifestó la exalumna en un video difundido en redes sociales.

Michelle Onetto negó ser autora de los mensajes más graves

Michelle Onetto respondió a las acusaciones y negó que la cuenta Vacawatusi le perteneciera. La influencer sostuvo que los usuarios asociaron su nombre con ese perfil, aunque afirmó que Marina Gold no la identificó inicialmente como autora de las publicaciones más agresivas.

“Dentro del video ella muestra capturas como prueba, ¿no? De este bullying que pertenecen al nombre de usuario de Vacawatusi, que son conversaciones, publicaciones con insultos bastante fuertes y despectivos hacia ella. Yo quiero dejar acá algo en claro. Esa no es mi cuenta, no lo es”, expresó.

La exintegrante de Zaca TV reconoció, sin embargo, que escribió un comentario desde la cuenta Ñenguito en una publicación vinculada con Marina Gold. El mensaje decía: “Jajajaja, a la mierda”. Onetto calificó esa reacción como inapropiada y lamentó no haber tenido otra actitud.

Michelle Onetto, conocida como Ñengo, rompe su silencio y habla sobre la polémica del Liceo Naval y las acusaciones de bullying relacionadas con Marina Gold. Aclara que ella no era la persona señalada y explica los motivos de su silencio inicial. TikTok

“Eso es todo mi comentario y reconozco que fue inapropiado y lamento mucho en ese entonces no haber tenido la madurez”, sostuvo.

Onetto también se refirió al ambiente que, según dijo, existía en el Liceo Naval durante su etapa de estudiante. “La realidad es que el liceo siempre fue una jungla. Esto en realidad no es nada nuevo, en donde si te pasaba algo o alguien te hacía algo, no tenías realmente con quién acudir y básicamente era un todos contra todos”, manifestó.

Las acusaciones difundidas por Marina Gold, María José y otras usuarias corresponden a testimonios expuestos en redes sociales. Michelle Onetto ha rechazado haber sido responsable de la cuenta Vacawatusi y ha negado ejercer violencia o bullying contra sus excompañeras. La decisión de Collabs confirma únicamente el término de su relación profesional con la influencer, sin establecer responsabilidades sobre los hechos denunciados.

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