Perú

Gasoducto del sur llegará hasta Tacna: TGP modifica su proyecto inicial a pedido del Gobierno

El ministro Guillermo Shinno indicó que la cartera analiza las nuevas condiciones presentadas por la empresa antes de aprobar el cambio en el trazado

Un operario con casco azul y ropa de trabajo manipula maquinaria pesada colocada alrededor de una gran tubería en el desierto.
El Ejecutivo peruano solicitó formalmente la extensión del ducto hacia la frontera sur a inicios de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Energía y Minas confirmó que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) modificó el trazado de su gasoducto en la costa sur del país para que la tubería llegue hasta Tacna, y ya no se detenga en Ilo, como establecía el diseño original del proyecto. El ministro Guillermo Shinno explicó que la empresa presentó la propuesta ampliada la semana pasada, tras un pedido formal del Gobierno peruano.

“La semana pasada nos presentó TGP cómo ampliar el gasoducto desde Pisco hasta Tacna”, señaló Shinno, según consignó Andina Noticias, la agencia estatal de noticias del Perú. El funcionario agregó que la cartera analiza las nuevas condiciones planteadas por la compañía antes de dar una respuesta definitiva.

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Un hombre con gafas y camisa blanca sostiene un micrófono en la mano frente a un podio azul.
El ministro Guillermo Shinno detalló la propuesta de expansión durante un encuentro de la Cámara de Comercio Peruano China. (Crédito Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

TGP evalúa la extensión hasta Tacna

“Tenemos que evaluar bien las condiciones que nos están poniendo, este gasoducto irá por la costa hasta Tacna, en principio era hasta Moquegua, por eso hay unas variaciones que debemos analizar correctamente”, indicó Shinno durante el Desayuno Empresarial Desafíos y Perspectivas de la Minería Peruana 2026-2031, organizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

El pedido de extensión no es reciente. En enero de este año, el entonces ministro del sector, Luis Bravo, ya había adelantado a Andina Noticias que el Ejecutivo solicitó formalmente a TGP que amplíe su proyecto hasta la frontera con Chile. La empresa tomó varios meses para definir la viabilidad técnica y financiera de la ampliación.

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Dos personas con cascos azules y mascarillas trabajan junto a una tubería negra y un cilindro de gas azul en un terreno montañoso.
El Ejecutivo peruano solicitó formalmente la extensión del ducto hacia la frontera sur a inicios de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecto original de USD 2.000 millones

El diseño inicial de TGP contemplaba una inversión cercana a los USD 2.000 millones para extender el Sistema de Transporte de Gas Natural en 923 kilómetros hacia el sur, con los tramos Humay (Cañete, Lima)-Mollendo (Arequipa)-Ilo (Moquegua), además de ramales hacia la ciudad de Arequipa. La incorporación de Tacna al recorrido implica ahora una variación en la ingeniería y el presupuesto del proyecto, cuyos alcances aún se encuentran en revisión por parte del ministerio.

Durante el mismo evento, Shinno planteó además la necesidad de desarrollar una red de gasoductos que abarque el norte y las regiones de la sierra sur del país.

“Como parte de la seguridad energética debemos empezar a desarrollar gasoductos hacia el sur y el norte, porque el gas es una energía bastante económica que no solo debe gozar Lima, sino también el resto del país”, afirmó el ministro.

Una tubería grande sobre soportes de madera en primer plano junto a un camino de tierra y campos verdes.
El Gobierno proyecta una red de gasoductos en el norte y la sierra sur para descentralizar el consumo de energía económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anillo nacional de gasoductos

Shinno explicó que la meta es construir una serie de ramales hacia el norte y el sur que conformen una especie de anillo energético, con el fin de dar redundancia al sistema y evitar situaciones como la registrada en marzo de este año, cuando la rotura de un gasoducto dejó al país prácticamente sin suministro. “Estamos trabajando en eso, pero son temas de mediano y largo plazo”, precisó.

El ministro también mencionó la necesidad de un nuevo ducto entre Camisea y Cusco, dentro de una planificación de gasoductos que contemple otras regiones del país. Según Shinno, esa expansión deberá ir de la mano del desarrollo de nuevos proyectos de explotación de gas natural que garanticen el abastecimiento a largo plazo.

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