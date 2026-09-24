Juan Díaz palpita su estreno en un evento numerado de la UFC ante Adrián Yañez: ”Mi estilo de pelea se le va a complicar”

Juan Díaz va por su segunda victoria en la UFC. Crédito: Instagram Juan Díaz.

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Juan Díaz afrontará el 14 de noviembre su segunda pelea en Ultimate Fighting Championship (UFC) y la primera dentro de una cartelera numerada. El peruano se medirá con el estadounidense Adrián Yañez en UFC 334, programada en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. El combate preliminar será una prueba para el peso gallo, quien busca consolidarse tras su estreno victorioso en la compañía.

El ’Pegajoso’ celebró la confirmación de un duelo que deseaba antes del cierre de año. “Estoy contento. Ya quería pelear, aunque fuera una vez antes de fin de año. Todo pasa por algo. Es un buen rival y un buen lugar para dar un buen show”, declaró a ’UFC en Español’. Para Díaz, la programación representa un reconocimiento al trabajo que realizó para llegar al principal circuito de las artes marciales mixtas.

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Díaz obtuvo su contrato mediante la Dana White’s Contender Series y debutó el 16 de mayo en UFC Vegas 117, realizado en el UFC Apex de Las Vegas. En aquella presentación venció al estadounidense Malcolm Wellmaker y elevó su registro profesional a 16 triunfos, una derrota y un empate. La pelea de noviembre lo pondrá por primera vez en una función numerada, que reúne las carteleras centrales del calendario de la UFC.

El peruano aseguró que llegará con variantes trabajadas durante su preparación. “Vengo con nuevas ideas. También estuve ayudando a mi compañero, el doctor Martín, que tiene una muy buena pelea”, señaló. Díaz añadió que el trabajo con Brandon y el resto de su equipo le permitió incorporar recursos para el desafío en Nueva York. “Ahora tengo más ideas sobre lo que puedo hacer y nuevas armas que puedo llevar al Madison”, afirmó.

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El ’Pegajoso’ debutará por primera vez en un evento numero de la compañía frente al estadounidense Adrián Yañez. Crédito: UFC en español.

Díaz y su lectura sobre Yáñez

Yáñez llegará al combate con 18 victorias, seis derrotas y un empate. El peleador de 32 años entrena en Metro Fight Club, de Houston, y ha basado buena parte de su producción ofensiva en el boxeo. Doce de sus triunfos fueron por nocaut o nocaut técnico. En julio, venció a Cody Garbrandt por nocaut en el primer asalto de UFC 329, con lo que cortó una serie de resultados adversos.

Díaz consideró que el perfil del estadounidense exigirá respuestas en todas las distancias. “Siento que es un peleador muy bueno. Mete buena presión con las manos y también tiene buena lucha, pero creo que su fuerte es el striking”, consignó. El peruano sostuvo que estos cruces lo obligan a salir de su zona de confort. Añadió que puede mantenerse de pie, buscar derribos o recurrir al jiu-jitsu para intentar una finalización. “Va a ser una buena pelea”, indicó.

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El enfrentamiento supondrá el regreso de Perú a una cartelera numerada después de más de cinco meses. El último representante nacional que participó en una función de ese tipo fue José Ochoa, el 9 de mayo en UFC 328, disputado en Newark, Nueva Jersey. Díaz buscará una segunda victoria consecutiva dentro de la organización y un resultado que lo acerque a nuevas oportunidades.

Juan Díaz peleará en el UFC 334 que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Team MMA.

Nuevo peruano a la UFC

La próxima cartelera de Díaz coincidirá con otro avance para las artes marciales mixtas peruanas. Piero Guaylupo recibió un contrato de la UFC tras derrotar al británico Callum Connor por decisión unánime, con tarjetas de 30-27, en la Dana White’s Contender Series. El combate de peso ligero se realizó en el UFC Apex y dejó a ambos peleadores bajo observación médica por precaución.

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Dana White resolvió incorporar a los dos competidores después de la pelea. Guaylupo, de 21 años, mantuvo su invicto y quedó con 12-0. “Que Piero tenga 21 años y peleara así fue increíble”, afirmó el presidente de la UFC.