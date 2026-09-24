A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Alianza Lima enfrenta a CAV Esquimo por la primera fecha de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026.

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Alianza Lima volverá a encontrarse con su hinchada este viernes 25 de septiembre, cuando enfrente a CAV Esquimo de España por la primera fecha de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y será uno de los principales atractivos de una jornada que reunirá a cuatro equipos internacionales.

El compromiso también tendrá un significado especial para el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley, pues será el momento en el que el club realizará la presentación oficial de su plantel para la temporada 2026/27. El equipo dirigido por Alejandro Schneider afrontará una campaña con importantes retos, entre ellos la defensa del título nacional, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Esquimo por la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El duelo entre Alianza Lima y CAV Esquimo está programado para este viernes 25 de septiembre desde las 17:45 horas (hora peruana). El partido será el segundo de la jornada inaugural de la Noche Blanquiazul, por lo que la actividad comenzará antes con el choque entre EC Pinheiros y Boca Juniors.

La programación de la primera fecha quedó establecida de la siguiente manera:

15:00 horas: EC Pinheiros vs. Boca Juniors.

17:45 horas: Alianza Lima vs. CAV Esquimo.

Ambos encuentros se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Para el cuadro ‘blanquiazul’, el partido tendrá además el componente de volver a presentarse ante sus aficionados después de su participación en la Brasil Cup.

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En España, el encuentro entre Alianza Lima y CAV Esquimo comenzará a las 00:45 horas del sábado 26 de septiembre, debido a la diferencia horaria entre ambos países. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está previsto para las 19:45 horas.

Programación de la fecha 1 de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026 con el Alianza Lima vs CAV Esquimo como principal atractivo. Crédito: Prensa AL

Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo por la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

El enfrentamiento será transmitido en vivo por América TV, a través de los canales 4 y 704 HD, que cuentan con los derechos exclusivos de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. El duelo también podrá seguirse vía streaming mediante América tvGO, plataforma que tendrá la transmisión durante las tres jornadas del cuadrangular internacional.

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Asimismo, en Infobae Perú podrás seguir el compromiso punto a punto, con especial atención a la actuación de Alianza Lima. En nuestra web encontrarás todos los detalles de la previa, las principales incidencias, el resumen y el resultado del primer partido de las ‘íntimas’.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El conjunto dirigido por Alejandro Schneider llega después de disputar la Brasil Cup 2026 en Belém. Las blanquiazules enfrentaron a Gerdau Minas y Fluminense, cayendo en ambos encuentros por 3-1. Frente al cuadro brasileño dirigido por Facundo Morando, Alianza Lima terminó su participación sin poder quedarse con el tercer lugar del certamen.

Pese a esos resultados, la experiencia sirvió como parte de la preparación para una temporada exigente. El tricampeón nacional renovó su plantel con incorporaciones internacionales como Daniela Bulaich, Taylor Fricano, Allie Holland, Ioana Baciu, mientras que Cenaida Uribe confirmó que no habrá un refuerzo sorpresa de último momento y que el equipo quedó cerrado para afrontar los próximos desafíos.

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Por ello, el duelo frente a CAV Esquimo será una nueva oportunidad para que Schneider continúe probando variantes y, al mismo tiempo, para que los aficionados conozcan oficialmente a las integrantes que buscarán el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

Cenaida Uribe, jefa del equipo blanquiazul, adelantó si habrá nueva incorporación en el plantel. (AquíTVO)

¿Cómo llega CAV Esquimo?

CAV Esquimo llegará a Lima como actual campeón de España, luego de conquistar por primera vez en su historia la Superliga Iberdrola en mayo de 2026. El conjunto de Dos Hermanas, Sevilla, derrotó al Heidelberg en la serie final y completó una temporada histórica, en la que también se consagró campeón de la Copa de la Reina.

Para la temporada 2026/27, el equipo es dirigido por Ricardo Torronteras y presentará un plantel con jugadoras como Elia Rodríguez, Zayna Meyer, Irene De Blas Gálvez, Maria Lopes, Juliana Ocaña, Carla Pérez, Sophia Meyers, Inmaculada Lavado, Marissa Stockman, Megan Wilson, Isabel Barón Barceló y Bianca Polo, entre otras. Su participación en la Noche Blanquiazul permitirá a Alianza Lima medirse ante el vigente campeón del voleibol español.

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