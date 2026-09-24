A qué hora juega Brasil vs Australia: partido amistoso en Queensland por fecha FIFA 2026

Brasil desafía a Australia en amistoso internacional, en Townsville. - Crédito: AFP

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Brasil regresa a la acción después de su sonrojante eliminación en la Copa del Mundo 2026. Tendrá su primer examen en la nueva ventana FIFA contra Australia, otro elenco de paso lastimero en el certamen. El encuentro está pactado para este viernes 25 de septiembre, en Townsville.

A qué hora juega Brasil vs Australia, amistoso por fecha FIFA 2026

El duelo amistoso se disputará en la ciudad australiana de Townsville, que lleva 13 horas de diferencia con respecto al horario brasileño. De ahí que el silbatazo inicial se dé a las 20:00 horas locales, mientras que en el territorio carioca sucederá a las 07:00 horas.

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A nivel Perú, entretanto, el balón empezará a rodar a las 05:00 horas del viernes 25 de septiembre. De tal manera que los amantes del juego de la ‘verdeamarelha’ deberán madrugar para atestiguar el regreso de la disciplina de Carlo Ancelotti tras el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti supervisando los entrenamientos de Brasil. - Crédito: CBF

Canal TV Brasil vs Australia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido correspondiente a la ventana FIFA de septiembre será transmitido por ESPN y Disney+ Premium para gran parte de la región sudamericana. Así que el público peruano deberá sintonizar esas frecuencias a fin de seguir el desarrollo de las acciones del lance, que se llevará a cabo en el Queensland Country Bank Stadium.

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A nivel local, es decir en Brasil, la única señal de televisión que divulgará el enfrentamiento será SPORTV, canal que cuenta con los derechos exclusivos del ‘scratch’. A nivel europeo, entretanto, no hay operados que hayan cerrado la transmisión.

Así llega Brasil al amistoso internacional

Carlo Ancelotti asumió la conducción de Brasil con el objetivo de devolverle a la selección el hexacampeonato mundial. Sin embargo, la derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final dejó al equipo fuera del torneo y abrió un período de revisión. Sin Neymar, Casemiro ni Alisson, el técnico italiano enfrenta el desafío de reconstruir una idea de juego y renovar los liderazgos.

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El plantel, integrado por 26 futbolistas, reúne a referentes del presente y jugadores jóvenes. Vinícius Júnior, cuestionado en Real Madrid, y Raphinha, capitán del Barcelona y en gran momento, aparecen como las principales cartas ofensivas. También volvió Estêvão, recuperado de una lesión, mientras que las bajas de João Pedro y Wesley, ambos con problemas físicos, obligan al cuerpo técnico a modificar sus planes.

La formación incluye a Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos; Danilo Santos, Bruno Guimarães, Raphinha; Estêvão, Vinícius Júnior y Endrick.

Brasil alista su artillería principal para enfrentar a Australia. - Crédito: AFP

Así llega Australia al amistoso internacional

Australia afronta el partido con la obligación de recuperarse tras su eliminación ante Egipto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo de Tony Popovic quedó fuera en la definición por penales y buscará una respuesta inmediata ante su público, con la ventaja de competir en territorio propio.

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El mediocampista Jackson Irvine, capitán del seleccionado, aparece como una de las piezas centrales del conjunto local. En ofensiva, Nestory Irankunda concentra buena parte de las expectativas australianas. La reciente derrota ante Egipto en las eliminatorias incrementó la urgencia del equipo, que enfrentará a una potencia histórica del fútbol mundial.

Popovic confirmó a Patrick Beach en el arco; Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati y Aziz Behich integrarán la defensa. Connor Metcalfe, Aiden O’Neill y Alexander Robertson formarán el mediocampo. El ataque estará compuesto por Irankunda, Eli Adams y Tete Yengi, los tres responsables ofensivos en la formación inicial.

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Alineaciones probables del Brasil vs Australia por amistoso internacional

- Brasil: Hugo Souza; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Andrey Santos; Raphinha, Rayan, Vinicius Junior; João Pedro.

- Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O’Neill, Aziz Behich; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda; Mohamed Toure.