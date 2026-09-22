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Programación de la Noche Blanquiazul 2026: partidos, horarios y canal TV de la presentación de Alianza Lima

Tras su participación en el Brasil Cup, las ‘íntimas’ tendrán su evento que arrancará este viernes 25 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes. Entérate de todos los detalles del cuadrangular amistoso

Programación de la Noche Blanquiazul 2026
Programación de la Noche Blanquiazul 2026
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No falta nada para la Noche Blanquiazul 2026, la presentación de Alianza Lima está a punto de arrancar previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El equipo de Alejandro Schneider llega motivado tras su participación en la Brasil Cup.

La actividad reunirá a la hinchada durante tres jornadas y contará con la participación de Boca Juniors de Argentina, CAV Esquimo de España y EC Pinheiros de Brasil. El tricampeón peruano buscará llegar en buen nivel a una temporada en la que intentará mantener su dominio en el certamen nacional y afrontar los próximos retos internacionales.

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Programación de la Noche Blanquiazul 2026

Viernes 25 de septiembre

- EC Pinheiros vs Boca Juniors (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs CAV Esquimo (17:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026
Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

Canal TV para ver la Noche Blanquiazul 2026

La Noche Blanquiazul 2026 tendrá transmisión para todo el Perú a través de América Televisión. El evento podrá seguirse por las señales 4 y 704 HD, además de la plataforma gratuita América TVGO.

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La casa televisiva volverá a emitir la presentación del equipo victoriano de vóley, luego de haber cubierto el cuadrangular de la edición anterior, que se realizó en el Coliseo Eduardo Dibós.

“Este 25, 26 y 27 de septiembre, acompaña a nuestras Tricampeonas y disfruta de tres días de vóley internacional con todos los partidos a través de América TV”, publicó la institución ‘íntima’ en sus redes sociales.

La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley.
La hinchada aliancista se prepara para una nueva Noche Blanquiazul Vóley. Crédito: Alianza Lima

¿Todavía quedan entradas para la Noche Blanquiazul 2026?

El club victoriano anunció que aún quedan boletos para el cuadrangular amistoso que se jugará en el Polideportivo de Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los hinchas podrán asegurar sus asientos a través del portal de Joinnus.

Tribunas | Precio | Combo por 3 días

- General | S/. 39.00 | S/. 105.00

- Preferente Norte | S/. 60.00 | S/. 162.00

- Preferente Sur | S/. 60.00 | S/. 162.00

- Preferente Oriente | S/. 70.00 | S/. 189.00

- Preferente Apuesta Total | S/. 70.00 | S/. 189.00

Entradas para la Noche Blanquiazul 2026
Entradas para la Noche Blanquiazul 2026

El renovado plantel de Aianza Lima

El entrenador Alejandro Schneider cuenta con una plantilla de 15 jugadoras en Alianza Lima, una nómina que podría sumar a una voleibolista extranjera. El equipo dispone actualmente de seis deportistas foráneas.

La amplitud del plantel será necesaria para una temporada 2026/2027 que podría incluir la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

De todos modos, el técnico tendrá 14 jugadoras disponibles para los dos próximos partidos debido a la lesión de Diana de la Peña. La central se perfila a perderse, como mínimo, el estreno en el torneo nacional.

  • Cristina Cuba (armadora)
  • Maria Alejandra Marin (armadora)
  • Ioana Baciu (opuesta)
  • Taylor Fricano (opuesta)
  • Sandra Ostos (punta)
  • Esmeralda Loroña (punta)
  • Daniela Bulaich (punta)
  • Nayeli Yábar (punta)
  • Ysabella Sánchez (punta)
  • Clarivett Yllescas (central)
  • Flavia Montes (central)
  • Allie Holland (central)
  • Diana de la Peña (central)
  • Zahira Quiñe (líbero)
  • Esmeralda Sánchez (líbero)
Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026.
Alianza Lima cayó 1-3 ante Fluminense por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. Crédito: Prensa AL Vóley

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