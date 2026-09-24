Matías Di Benedetto, primer futbolista de Universitario de Deportes en expresar públicamente su apoyo a Héctor Cúper: “Estamos con el profesor”

Héctor Cúper recibe el respaldo de Matías Di Benedetto en Universitario. - Crédito: Difusión

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Una especie de crisis se ha posado en Universitario de Deportes, tras la estruendosa caída 4-0 ante Deportivo Garcilaso, en Cusco. Aunque los futbolistas fueron seriamente señalados, el mayor grado de culpabilidad ha recaído en Héctor Cúper, quien ha comenzado a generar resistencia en distintos frentes.

Es tal la situación, que, incluso, se ha especulado que su puesto se encuentra en evaluación tras una solicitud de los jerarcas de la configuración ‘crema’. Frente a ese contexto enrarecido, ha salido al frente Matías Di Benedetto para referirse a lo comentado.

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Héctor Cúper, en el ojo de la tormenta en Universitario. - Crédito: Composición Infobae

De una manera categórica, el ‘Tano’ no solo ha puesto paños fríos, también externo su respaldo al técnico: “Sí obvio, todo bien. Nosotros estamos al margen de lo que se dice, estamos con el ‘profe’”.

Como última reflexión antes de marcharse, Di Benedetto aclaró que “nosotros vamos a hacer lo posible para seguir mejorando, siempre hay cosas por corregir. Vamos a hacer autocrítica para en este recta final entregarnos al máximo y cumplir el objetivo”.

Cúper bajo la lupa

La luna de miel con Héctor Cúper acabó; hoy existe un clima más que tormentoso con el entrenador argentino, quien no solo afronta problemas para cohesionar a un plantel parcialmente resquebrajado en el Torneo Clausura, también ve amenazada su continuidad en Campo Mar.

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Aunque cuenta con el apoyo de las autoridades de Universitario, no pasa lo mismo con algunos futbolistas con jerarquía, según se ha deslizado en la semana. Eso sí, aquellos rumores no lo inquietan ni mucho menos afectan su administración, la cual sigue en pie.

El contrato de Héctor Cúper con Universitario está vigente hasta 2027. Si el club decide rescindirlo, tendría que asumir una compensación equivalente a tres salarios para todo el cuerpo técnico. (Universitario de Deportes)

A Cúper, de 70 años, se le achaca principalmente que en más de cuatro meses en el cargo de entrenador ha sido incapaz de transmitir una idea clara de juego al tiempo que se le cuestiona su forma de liderar los entrenamientos semanales.

Con el receso por el parón FIFA en marcha, el ‘Cabezón’ tendrá cerca de dos semanas para establecer una línea de trabajo que permita hacer correcciones, sobre todo en el apartado defensivo. En aquella parcela se ha visto al tricampeón peruano seriamente comprometido. De encauzar ese problema, habrá al menos un ligero avance.

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Calendario inminente

Universitario de Deportes afrontará siete encuentros entre las fechas 11 y 17, con una distribución que incluye cuatro presentaciones como local y tres fuera de casa. El tramo, según la lista, comenzará ante FBC Melgar, en condición de anfitrión.

Después, el conjunto ‘crema’ visitará a Alianza Atlético en la fecha 12. La programación prevé luego dos duelos consecutivos en su estadio: Juan Pablo II será el rival de la fecha 13 y Sport Boys, el de la jornada siguiente.

Jugadores de Universitario de Deportes festejan el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el clásico de la Liga 1. (@Liga1TeApuesto)

El compromiso de la fecha 15 llevará a Universitario hasta Atlético Grau, mientras que CD Moquegua llegará para el partido posterior. La secuencia se cerrará con una visita a Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 17.

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De este modo, la ‘U’ tendrá una agenda con rivales de distintas plazas y alternará partidos en casa con desplazamientos. Las fechas detalladas no indican horarios ni sedes específicas para los compromisos. La nómina presentada tampoco informa cambios, aplazamientos o condiciones adicionales para esta serie de jornadas. El orden permite identificar el recorrido previsto desde el inicio hasta el cierre.