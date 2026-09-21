18 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Locales de cinco regiones del Perú aparecen en la lista de las más destacadas del continente. La calidad del café, servicio al cliente e incluso las prácticas sostenibles fueron criterios de calificación del jurado internacional. (Foto: Composición - Infobae)

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El café peruano se ha expandido por el mundo, y ahora también las cafeterías del Perú están siendo destacadas en todo el continente por su calidad, servicio y ambiente. Esta semana se publicó una lista de las 100 mejores cafeterías de todo Sudamérica y 18 de ellas se encuentran en el Perú.

El concurso continental, desarrollado por la The World’s 100 Best Cofee Shops, recibió las nominaciones de cafeterías de todos los países del continente y este 25 de octubre, desde la gala de la Expo Café de Colombia, en Bogotá, se publicó la lista completa avalada por jueces de todo el mundo.

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Entre las mejores de Sudamérica

En la lista de las cafeterías peruanas incluidas entre las 100 mejores de Sudamérica se encuentran:

Kafi Wasi Café Tostaduría (puesto 5) - Arequipa Monotono Specialty Coffee (puesto 10) - Lima (Barranco) Origen Tostadores de Café (puesto 19) - Lima (Surquillo) Three Monkeys Coffee Cusco (puesto 24) - Cusco Bicho Specialty Coffee (puesto 27) - Huancayo D’Sala Caffe (puesto 35) - Lima (Surquillo) Puku Puku (puesto 40) - Lima (Miraflores) Tasta Café (puesto 48) - Lima (Jesús María) Raiz Coffee (puesto 54) - Lima (Miraflores) Kaldis Specialty Coffee Grimaldo (puesto 60) - Lima (San Isidro) Don Salazar (puesto 67) - Lima (San Isidro) Guanacoffee (puesto 75) - Lima (Pueblo Libre) Masaro Café (puesto 78) - Lambayeque (Chiclayo) La Colibrí Café (puesto 81) - Lima (Lince) Destino Café Oxapampa (puesto 84) - Pasco Oso Café (puesto 86) - Arequipa Antaqa Café (puesto 92) - Ayacucho Puma Café (puesto 97) - Lima (Jesús María)

Las cafeterías peruanas Kafi Wasi (Arequipa), Monótono Specialty Cofee (Lima - Barranco) y Origen Tostadores (Lima - Surquillo) son las mejor ubicadas de las 18 representantes peruanas en la lista de 100 mejores cafeterías de Sudamérica. (Foto: Composición - Infobae)

¿Cómo se eligieron a las mejores cafeterías de Sudamérica?

Según The World’s 100 Best Cofee Shops, las nominaciones para la lista de las mejores cafeterías pueden ser presentadas por el público y también por su panel de expertos y jueces. Una vez en esta lista preliminar, cada ciudadano podrá votar por su establecimiento favorito.

La elección no es netamente popular. Estos votos solo componen el 30 % del puntaje final, mientras que el otro 70 % está conformado por los votos del panel de expertos. Ellos son especialistas del café, profesionales de la industria, quienes también visitan cada una de las cafeterías para conocer en persona su calidad de atención, entre otros criterios como:

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Calidad del café.

Experiencia del barista.

Servicio al cliente.

Innovación.

Ambiente y atmósfera del local.

Prácticas sostenibles.

Calidad de la comida y pastelería.

Consistencia.

Parte de la delegación de cafeterías peruanas que asistió a la ceremonia de reconocimiento de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica. (Foto: Origen Tostadores de Café / Instagram)

Cafeterías del Perú entre las mejores del mundo

The World’s 100 Best Cofee Shops también incluyó al Perú en su selección de las mejores cafeterías del planeta en el año. En esta sección el país cuenta con cinco representantes con sedes en Arequipa, Cusco y Lima:

Kafi Wasi Café Tostaduría (puesto 17) - Arequipa Monotono Specialty Coffee (puesto 23) - Lima (Barranco) Three Monkeys Coffee (puesto 26) - Cusco (Cusco) Origen Tostadores de Café (puesto 45) - Lima (Pueblo Libre) Puku Puku (puesto 69) - Lima (Miraflores)