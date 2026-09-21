Perú

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma por la Copa de la Liga 2026

El conjunto tarmeño buscará sacar ventaja en casa ante los dirigidos por Roberto Mosquera, que llegan a esta instancia tras golear a Sport Huancayo en cuartos de final. Revisa todos los detalles del partido

Sporting Cristal visita a ADT en la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal visita a ADT en la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP
Guardar

Sporting Cristal y ADT protagonizarán una de las semifinales de la Copa de la Liga 2026, que retomará su actividad en medio de la fecha FIFA. El conjunto tarmeño recibirá al cuadro del Rímac por el partido de ida, en un duelo que pondrá en marcha una serie de 180 minutos por un lugar en la gran final de la primera edición de esta competencia nacional.

El equipo de Tarma buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja importante antes de la revancha, mientras que los dirigidos por Roberto Mosquera intentarán rescatar un resultado favorable que les permita afrontar el segundo compromiso con mayores posibilidades de avanzar.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma

De acuerdo con la programación oficial, ADT y Sporting Cristal se enfrentarán este domingo 27 de septiembre por la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026. El cuadro tarmeño será local en el estadio Unión Tarma, donde buscará aprovechar su condición de local para sacar ventaja ante uno de los protagonistas de la Liga 1.

El partido está programado para las 3:15 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto de manera gratuita a través de Bicolor+ por YouTube. Además, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa del duelo con la previa, el minuto a minuto, los goles y las principales incidencias.

PUBLICIDAD

  • Competencia: semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026
  • Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026
  • Hora: 3:15 p. m. (hora peruana)
  • Estadio: Unión Tarma
  • Canal de TV/streaming: Bicolor+ por YouTube
Programación oficial de Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
Programación oficial de Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente

¿Cómo llegan ADT y Sporting Cristal?

ADT llega a esta instancia después de conseguir su clasificación en los cuartos de final frente a CD Moquegua. El conjunto tarmeño se impuso 2-0 y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo sin necesidad de recurrir a una definición desde el punto penal.

Con el boleto a semifinales asegurado, los dirigidos por Víctor Rivera afrontarán la serie con la posibilidad de disputar el primer encuentro ante su público. La localía en Tarma será uno de los principales factores que intentará aprovechar el cuadro celeste y blanco para sacar una diferencia antes de viajar a Lima.

Sporting Cristal, por su parte, también consiguió avanzar de manera contundente a las semifinales. El elenco rimense goleó 4-1 a Sport Huancayo en los cuartos de final y quedó instalado entre los candidatos a disputar el título de la Copa de la Liga.

En el Torneo Clausura, los ‘celestes’ vienen de vencer 3-1 a Atlético Grau, resultado que les permitió llegar con buenas sensaciones a este compromiso. Sin embargo, Roberto Mosquera tendrá que afrontar la semifinal con las ausencias de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, quienes fueron convocados por la selección peruana para la fecha FIFA.

El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Todo se definirá en Lima

El ganador de esta llave no se conocerá en Tarma. Después del encuentro de ida en el estadio Unión Tarma, ambos equipos volverán a enfrentarse el jueves 1 de octubre, esta vez en el estadio Alberto Gallardo, escenario donde Sporting Cristal ejercerá como local.

De esta manera, ADT tendrá la oportunidad de cerrar la serie lejos de su casa, mientras que el conjunto rimense buscará llegar a la revancha con un resultado que le permita definir la clasificación ante su público. La diferencia que consiga cada equipo en el primer duelo será determinante para afrontar los 90 minutos restantes.

La otra semifinal de la Copa de la Liga 2026 tendrá como protagonistas a Sport Boys y Alianza Atlético. Los ganadores de ambas series se enfrentarán posteriormente por el título de la primera edición del torneo, cuyo campeón recibirá un importante premio económico, además de dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

Temas Relacionados

Sporting CristalADTCopa de la Ligaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Agenda completa del Papa León XIV en Perú: fechas y ciudades confirmadas que recorrerá del 11 al 16 de noviembre

El Vaticano difundió el itinerario oficial del pontífice, que incluye una misa masiva en las Pampas de Pimentel, un encuentro con pueblos amazónicos en Pucallpa y una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental de Lima

Agenda completa del Papa León XIV en Perú: fechas y ciudades confirmadas que recorrerá del 11 al 16 de noviembre

Amenazan de muerte y querellan a periodista del medio regional ‘La Lupa’

El periodista Kenny Yucra denunció que recibió videos por WhatsApp que contienen amenazas contra él y su familia, incluido su hijo menor de edad

Amenazan de muerte y querellan a periodista del medio regional ‘La Lupa’

Choque mortal en San Juan de Miraflores: un joven murió, dos mujeres resultaron heridas y chofer implicado huyó del lugar

Jean Pierre César Saavedra Galarza, de 26 años, falleció luego de que el vehículo en el que viajaba fuera embestido en la madrugada del lunes. El conductor del otro auto huyó caminando y dejó a su pasajera en el lugar. La PNP analiza las cámaras de la zona para identificarlo

Choque mortal en San Juan de Miraflores: un joven murió, dos mujeres resultaron heridas y chofer implicado huyó del lugar

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

El estratega brasileño habló de la situación ‘Cabezón’, que quedó fuera de la nómina de la ‘bicolor’ para los amistosos en Norteamérica

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

Nuevo ataque a balazos a bus de transporte público en Cercado de Lima deja una pasajera herida de bala

El impacto de un proyectil destruyó uno de los vidrios del transporte público cuando recorría el tramo comprendido entre Acho y Caquetá

Nuevo ataque a balazos a bus de transporte público en Cercado de Lima deja una pasajera herida de bala
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

ENTRETENIMIENTO

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

DEPORTES

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’

Ignacio Buse y un reconocimiento a su gran temporada: fue confirmado como suplente en la prestigiosa Laver Cup 2026

Erick Delgado halagó a 4 jugadores de Sporting Cristal tras triunfo ante Atlético Grau: “Se ve la solidaridad del equipo”