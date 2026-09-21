Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma por la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal visita a ADT en la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Guardar

Sporting Cristal y ADT protagonizarán una de las semifinales de la Copa de la Liga 2026, que retomará su actividad en medio de la fecha FIFA. El conjunto tarmeño recibirá al cuadro del Rímac por el partido de ida, en un duelo que pondrá en marcha una serie de 180 minutos por un lugar en la gran final de la primera edición de esta competencia nacional.

El equipo de Tarma buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja importante antes de la revancha, mientras que los dirigidos por Roberto Mosquera intentarán rescatar un resultado favorable que les permita afrontar el segundo compromiso con mayores posibilidades de avanzar.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma

De acuerdo con la programación oficial, ADT y Sporting Cristal se enfrentarán este domingo 27 de septiembre por la primera semifinal de la Copa de la Liga 2026. El cuadro tarmeño será local en el estadio Unión Tarma, donde buscará aprovechar su condición de local para sacar ventaja ante uno de los protagonistas de la Liga 1.

El partido está programado para las 3:15 p. m. (hora peruana) y podrá ser visto de manera gratuita a través de Bicolor+ por YouTube. Además, en Infobae Perú realizaremos la cobertura completa del duelo con la previa, el minuto a minuto, los goles y las principales incidencias.

PUBLICIDAD

Competencia: semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026

Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

Hora: 3:15 p. m. (hora peruana)

Estadio: Unión Tarma

Canal de TV/streaming: Bicolor+ por YouTube

Programación oficial de Sporting Cristal vs ADT por semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente

¿Cómo llegan ADT y Sporting Cristal?

ADT llega a esta instancia después de conseguir su clasificación en los cuartos de final frente a CD Moquegua. El conjunto tarmeño se impuso 2-0 y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo sin necesidad de recurrir a una definición desde el punto penal.

Con el boleto a semifinales asegurado, los dirigidos por Víctor Rivera afrontarán la serie con la posibilidad de disputar el primer encuentro ante su público. La localía en Tarma será uno de los principales factores que intentará aprovechar el cuadro celeste y blanco para sacar una diferencia antes de viajar a Lima.

Sporting Cristal, por su parte, también consiguió avanzar de manera contundente a las semifinales. El elenco rimense goleó 4-1 a Sport Huancayo en los cuartos de final y quedó instalado entre los candidatos a disputar el título de la Copa de la Liga.

PUBLICIDAD

En el Torneo Clausura, los ‘celestes’ vienen de vencer 3-1 a Atlético Grau, resultado que les permitió llegar con buenas sensaciones a este compromiso. Sin embargo, Roberto Mosquera tendrá que afrontar la semifinal con las ausencias de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo, quienes fueron convocados por la selección peruana para la fecha FIFA.

El cuadro 'celeste' logró su tercera victoria al hilo en el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Todo se definirá en Lima

El ganador de esta llave no se conocerá en Tarma. Después del encuentro de ida en el estadio Unión Tarma, ambos equipos volverán a enfrentarse el jueves 1 de octubre, esta vez en el estadio Alberto Gallardo, escenario donde Sporting Cristal ejercerá como local.

De esta manera, ADT tendrá la oportunidad de cerrar la serie lejos de su casa, mientras que el conjunto rimense buscará llegar a la revancha con un resultado que le permita definir la clasificación ante su público. La diferencia que consiga cada equipo en el primer duelo será determinante para afrontar los 90 minutos restantes.

PUBLICIDAD

La otra semifinal de la Copa de la Liga 2026 tendrá como protagonistas a Sport Boys y Alianza Atlético. Los ganadores de ambas series se enfrentarán posteriormente por el título de la primera edición del torneo, cuyo campeón recibirá un importante premio económico, además de dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.