Perú

Restos de ‘La China’ Polo son velados en Comas luego de ser asesinada frente a sus simpatizantes en Caraz

Familiares y colegas despidieron a Susy Aponte, aspirante al Gobierno Regional de Áncash que murió baleada durante un recorrido el sábado 19 de septiembre

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Los restos de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, son velados este lunes en Comas. Familiares, amigos y personas que seguían su trabajo periodístico acudieron para despedir a la candidata al Gobierno Regional de Áncash, asesinada a balazos durante una actividad de campaña en Caraz.

La familia pidió respeto y privacidad durante el velatorio. Según se informó Panamericana Noticias, el cuerpo será trasladado posteriormente a Chimbote, donde recibirá sepultura.

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Aponte Polo murió el sábado 19 de septiembre tras el ataque armado ocurrido en la avenida Ramón Castilla, cerca del mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas. La comunicadora realizaba actividades proselitistas con simpatizantes del movimiento Socios por Áncash cuando un hombre la interceptó y abrió fuego.

Familiares, colegas y seguidores despidieron a Susy Aponte, aspirante al Gobierno Regional de Áncash que murió baleada durante un recorrido proselitista el sábado 19 de septiembre| Foto: Yiyi (Facebook)
Familiares, colegas y seguidores despidieron a Susy Aponte, aspirante al Gobierno Regional de Áncash que murió baleada durante un recorrido proselitista el sábado 19 de septiembre| Foto: Yiyi (Facebook)

Crimen quedó registrado en vivo

El crimen quedó registrado en una transmisión que realizaba el periodista y abogado Víctor Castillo. En el video se escuchan disparos, uno de ellos le cae directo en la cabeza y luego se observa la caída de la candidata y de otras personas que se encontraban cerca de ella.

La periodista fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó su fallecimiento. Cinco personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, entre ellas tres menores de edad, según la información difundida por las autoridades.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un ciudadano venezolano, identificado como presunto autor material del ataque. Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros.

La comunicadora Susy Aponte será trasladada a Chimbote tras la ceremonia de despedida, mientras la Fiscalía investiga el ataque armado que dejó cinco heridos
La comunicadora Susy Aponte será trasladada a Chimbote tras la ceremonia de despedida, mientras la Fiscalía investiga el ataque armado que dejó cinco heridos| Foto: Difusión

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, informó que el caso registra tres detenidos. Además del sospechoso de efectuar los disparos, las autoridades arrestaron a un presunto financista y a un hombre que habría trasladado al atacante antes del crimen.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas asumió el caso y lo investiga como presunto sicariato. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad, pericias al arma incautada y la reconstrucción de los movimientos de los involucrados antes y después del atentado.

Denunció amenazas previas desde cárceles

Antes del ataque, ‘La China’ Polo había denunciado en sus redes sociales presuntas amenazas contra su vida. Además, adelantó que publicaría nuevos reportajes sobre autoridades, seguridad ciudadana, obras públicas y posibles hechos de corrupción en Áncash y otras regiones del norte del país.

Lourdes Sacín, compañera de trabajo de Aponte Polo durante los últimos dos años, afirmó que habló con la periodista poco antes de su asesinato. Según relató, conversaron sobre asuntos personales y laborales, incluido un regalo que Aponte planeaba entregarle por su cumpleaños.

Sacín sostuvo que la comunicadora conocía las amenazas en su contra y que el riesgo también era conocido por el equipo del programa. Por motivos de seguridad, evitó revelar detalles sobre sospechosos o posibles móviles. Además, cuestionó que la Fiscalía de Áncash evaluara el caso como feminicidio y aseguró que Aponte había presentado denuncias previas sin recibir respuesta.

El crimen ocurrió a menos de tres semanas de las Elecciones Regionales y Municipales, programadas para el 4 de octubre.

El Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el JNE, la Defensoría del Pueblo y organizaciones del gremio periodístico condenaron el asesinato. También reclamaron una investigación que permita identificar a los autores materiales y a quienes planificaron el ataque.

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