Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

El periodista Vladimir Vicentelo contó detalles de la ausencia del 'Cabezón' en la próxima convocatoria de la 'bicolor' para los partidos en Norteamérica. (Video: Nada Que No Sepa)

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A pocas semanas de que la selección peruana vuelva a la actividad, el técnico Mano Menezes se prepara para difundir la lista de convocados para los amistosos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia en Norteamérica. Aunque la nómina aún no se conoce, ya trascendió una ausencia importante: Renato Tapia no sería considerado.

La información fue revelada por el periodista Vladimir Vicentelo, quien contó que el ‘Cabezón’ tenía conocimiento previo de que no formaría parte de los planes para esta nueva fecha. El futbolista no es convocado desde setiembre del año pasado, cuando la ‘bicolor’ enfrentó a Paraguay en Lima por las Eliminatorias 2026.

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Según el comunicador, el volante entendió antes de la convocatoria que no sería tomado en cuenta para estos partidos. “Yo tengo información en el sentido de que Renato sabía que no lo iban a llamar. ‘Yo sé que no me van a llamar’, es lo que me escribió en su momento. ‘Yo sé cosas que me hacen confirmar que no voy a estar y no voy a ser tomado en cuenta’, me dijo”, comentó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

Vicentelo intentó transmitirle calma al jugador porque la lista aún no se había difundido, pero Tapia mantuvo la certeza de que no aparecería entre los elegidos. “Este es un tema jodido porque muchas veces uno dice que no la sueltes así nomás. Pero yo decía ‘tranquilo, todavía no viene la convocatoria’. ‘No voy a estar’, me dijo”, acotó.

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Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre. - créditos: Difusión

El periodista añadió que una persona relacionada con el entorno de la selección peruana habría anticipado la decisión al futbolista. “Por ahí puedo pecar un poco de infidente, pero me había comentado que hubo alguien relacionado por ahí o con algún conocimiento de alguna persona de la selección, que le dijo que no iba a estar antes de que se sepa que no había reserva para su club. ‘Métete en lo tuyo, no te hagas ilusiones porque no vas a estar’, le dijeron”, sostuvo.

Vladimir Vicentelo consideró que la explicación que circuló sobre una evaluación de otras alternativas no sería el motivo de fondo. “El único argumento que se ha usado, que no creo que sea el real, es que están viendo otras opciones y que en este momento no está”, declaró.

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La ausencia de Renato Tapia prolongaría su etapa fuera de la ‘bicolor’, luego de que no fuera llamado tras el encuentro ante Paraguay. Desde entonces, el caso estuvo rodeado de especulaciones por su relación con la dirigencia de la Federación Peruana de Fútbol. Parte de esas versiones se vinculó con la incomodidad que expresó el jugador tras la designación interina de Manuel Barreto. También se mencionaron declaraciones del futbolista sobre la gestión en Videna y el conflicto que mantendría con su presidente, Agustín Lozano.

El 'Cabezón' confesó cómo es su relación con el director general de fútbol de la FPF. (Video: Juego Cruzado)

Agustín Lozano sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana

En agosto de este año, Agustín Lozano respondió públicamente por las consultas relacionadas con la falta de convocatorias de Renato Tapia. El titular de la FPF sostuvo que la responsabilidad de elegir a los jugadores pertenece al técnico de la selección y no a la presidencia de la entidad.

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“Esta es la última vez que voy a dirigirme sobre este tema porque ya muchas veces he respondido. Renato Tapia es un tremendo jugador y le tengo una gran admiración, pero la convocatoria no pasa por el presidente de la FPF, sino por el técnico de la selección. Quienes sean convocados no se trata de un gusto del presidente, sino del nivel de competencia que ofrecen para la selección peruana”, afirmó.

El directivo chongoyapano también manifestó que no conoce los criterios que examina Mano Menezes para definir a los convocados. “Lo que evalúa el técnico no lo sé, ese es un tema que no me meto porque mi función como presidente es otra. Pero yo tengo un enorme respeto por Renato como por todos los jugadores de la selección. De cualquier temporada, de cualquier época, de cualquier momento, todos los jugadores de la selección reciban de mí, como presidente y de toda mi junta directiva, el mayor respeto, la mayor admiración. El resto no nos metemos, no es competencia del presidente”, agregó.

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