Choque mortal en San Juan de Miraflores: un joven murió, dos mujeres resultaron heridas y chofer implicado huyó del lugar

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Un joven de 26 años murió y dos mujeres resultaron heridas tras un choque entre dos vehículos ocurrido durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre en el cruce de las avenidas San Juan y Guillermo Billinghurst, en el distrito de San Juan de Miraflores. El conductor de la otra unidad involucrada habría abandonado la escena después del impacto y dejó en el vehículo a una pasajera, según la información recogida por las autoridades y los testigos.

La víctima fue identificada como Jean Pierre César Saavedra Galarza. El joven viajaba en el automóvil de placa AFB-656 junto con dos mujeres cuando la unidad fue impactada por otro vehículo, con matrícula F3V-393, en una intersección regulada por semáforos.

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Un reporte de televisión informa sobre un accidente de tránsito en San Juan de Miraflores que causó la muerte de un conductor y dejó a dos personas heridas.

De acuerdo con los reportes preliminares, la fuerza de la colisión provocó que Saavedra Galarza saliera expulsado del auto. Personal de emergencia llegó al punto para atender a los ocupantes; sin embargo, el joven murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Las dos mujeres que iban en el vehículo de placa AFB-656 resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital María Auxiliadora para recibir atención médica. Hasta el cierre de esta información, no se difundieron detalles sobre su estado de salud.

El impacto dejó graves daños materiales en ambos vehículos, especialmente en el automóvil en el que viajaba la víctima. La parte frontal de esa unidad quedó destruida y varios fragmentos permanecieron esparcidos sobre la vía. Además, la estructura de la base de uno de los semáforos de la zona presentó daños tras el choque.

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Un choque entre dos automóviles en una intersección de San Juan de Miraflores deja un saldo de un fallecido y dos heridos durante la noche.

El conductor habría escapado tras el impacto

Según la información recogida en el lugar, el chofer del vehículo de placa F3V-393 se retiró después del accidente. Testigos indicaron que el hombre habría abandonado la zona caminando luego de advertir que varias personas se acercaban a los vehículos involucrados.

La fuga dejó dentro del automóvil a una pasajera, quien permaneció en el lugar y fue llevada a una comisaría para brindar información sobre lo ocurrido. Su testimonio podría ser relevante para reconstruir la secuencia del accidente e identificar al conductor que dejó la escena.

La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades correspondientes. Como parte de la investigación, los agentes solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de las avenidas San Juan y Guillermo Billinghurst.

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Las grabaciones permitirán verificar la trayectoria de ambos vehículos antes del impacto, el funcionamiento de los semáforos y el momento en que el conductor de la unidad F3V-393 se habría retirado del lugar. Las pericias también deberán determinar si alguno de los automóviles circulaba a una velocidad inadecuada o si hubo otra infracción de tránsito que contribuyó al accidente.

Tras la atención de los heridos y el trabajo de los agentes en la zona, uno de los vehículos fue retirado de la avenida San Juan para facilitar el restablecimiento del tránsito. La escena permaneció bajo resguardo mientras continuaban las primeras acciones de la investigación.

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Un accidente de tránsito en San Juan de Miraflores causa la muerte de un conductor y deja dos personas heridas.

Lima concentra la mayor cantidad de muertes viales

El accidente en San Juan de Miraflores ocurre en un contexto de alta mortalidad por siniestros viales. La última cifra pública disponible, difundida por la Policía Nacional del Perú, señala que Lima concentraba 294 personas fallecidas y 263 accidentes registrados entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026.

En ese mismo periodo, la PNP reportó 1.785 fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional, una cifra superior a las 1.362 víctimas de homicidio contabilizadas durante esos meses. Lima encabezó el registro de muertes viales, seguida por Juliaca, con 149 fallecidos, y Arequipa, con 130.

Agentes policiales y peritos investigan un accidente de tránsito que dejó un conductor fallecido y dos heridos en el distrito de San Juan de Miraflores.

El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, señaló que la imprudencia de los conductores figura entre los principales factores vinculados a los siniestros, junto con el exceso de velocidad.

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Por su parte, el director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pedro Olivares, indicó que el exceso de velocidad pasó de representar el 26% al 22% de los casos analizados. Sin embargo, las autoridades deberán establecer mediante las pericias si alguno de esos factores tuvo relación con el choque ocurrido en San Juan de Miraflores.

El caso permanece en investigación. La Policía busca ubicar al conductor del vehículo de placa F3V-393 y espera recoger elementos que permitan precisar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el accidente que dejó un muerto y dos personas heridas.

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