Amenazan de muerte y querellan a periodista del medio regional ‘La Lupa’. (Foto: La Lupa)

Guardar

Kenny Yucra, periodista y director del medio regional de Ica ‘La Lupa’, denunció que recibió una amenaza de muerte contra él y su familia luego de que el medio que dirige publicara investigaciones vinculadas al candidato al gobierno regional Juan Mendoza, quien además presentó una querella que solicita prisión y una reparación civil contra el periodista.

Según un comunicado emitido por el medio de comunicación, la amenaza contra Yucra ocurrió la noche del 17 de septiembre por medio de mensajes de WhatsApp enviados desde un número desconocido. Yucra recibió dos videos en los que se exhibe un arma que simula dispararle y se menciona la dirección de su vivienda, además del nombre de su hijo de un año y medio.

PUBLICIDAD

El medio regional informó que el nombre del candidato Mendoza aparece de forma explícita en el audio de la amenaza. La Lupa pidió a las autoridades investigar si existe una relación entre ese hecho y la querella, aunque aclaró que no formula una acusación contra ninguna persona y que esa eventual vinculación debe establecerse con pruebas.

“Emplazamos a las autoridades competentes a investigar con celeridad y sin favoritismos el origen de la amenaza de muerte, y a determinar, como parte de esa investigación, si existe algún vínculo entre ella y la querella mencionada, considerando que el nombre de Juan Mendoza es mencionado explícitamente en el audio de la amenaza. Exigimos que esa línea sea investigada a fondo, sin que esto constituya una acusación de este medio contra persona alguna: eso le corresponde establecerlo a la autoridad competente, con pruebas”, se indica.

PUBLICIDAD

Amenazan de muerte y querellan a periodista del medio regional ‘La Lupa’. (Foto: La Lupa)

La denuncia penal por las amenazas está en proceso, según el pronunciamiento publicado el 20 de septiembre. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió una alerta pública al día siguiente de los hechos y reclamó medidas urgentes para proteger al periodista.

Kenny Yucra explicó su situación en el pronunciamiento difundido por el medio el 20 de septiembre: “Esto no es una cifra ni un titular más, es mi hijo y mi esposa mencionados en un video de muerte. Pese a ello, seguimos haciendo periodismo, con la misma línea de siempre”, sostuvo.

El medio exigió que, si ocurre un atentado contra Yucra o cualquier integrante de su equipo, la posible relación entre la intimidación y la demanda judicial sea la primera línea que las autoridades agoten.

PUBLICIDAD

Candidato al GORE Ica demandó al medio regional

La cobertura que precedió a la querella forma parte del segmento La Lupa Electoral, dedicado a los candidatos de los comicios regionales de octubre. El medio informó sobre una denuncia fiscal contra Mendoza por presunto abuso sexual contra un menor de edad y sobre supuestos nexos con el crimen organizado local.

Candidato al GORE Ica demandó al medio regional La Lupa luego de revelar una denuncia fiscal en su contra sobre un presunto abuso sexual a una menor de edad. (Foto: La Lupa)

Tras esa publicación, el candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de Ica interpuso una querella contra Yucra. La acción judicial solicita tres años de pena privativa de la libertad y el pago de 100.000 soles por reparación civil.

IPYS condenó las amenazas y el acoso judicial contra el periodista. La entidad advirtió sobre el riesgo en una región afectada por la delincuencia, donde en enero de 2025 fue asesinado un hombre de prensa a causa de sus investigaciones.

PUBLICIDAD