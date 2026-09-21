Nuevo ataque a balazos a bus de tranporte pública en Cercado de Lima deja una pasajera herida de bala

El impacto de un proyectil destruyó uno de los vidrios del transporte público cuando recorría el tramo comprendido entre Acho y Caquetá| Foto: VIA TV Perú

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Una joven de 19 años sufrió cortes en el rostro luego de que un bus de transporte público fuera atacado a balazos mientras circulaba entre los paraderos de Acho y Caquetá, en el Cercado de Lima.

De acuerdo con la información del diario La República, uno de los disparos impactó en una de las ventanas de la unidad. El vidrio se rompió y las esquirlas alcanzaron a la pasajera, que viajaba dentro del vehículo. Este episodio se suma a los atques a transportistas en las últimas semanas.

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Tras el ataque, el conductor trasladó a la joven en el mismo bus hasta el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el distrito de El Agustino, donde recibió atención médica de emergencia.

El hecho ocurrió durante el recorrido de la unidad por una zona que conecta los paraderos de Acho y Caquetá. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre los responsables de los disparos ni sobre las circunstancias que rodearon el ataque.

Disparos contra un bus dejaron herida a una joven en el Cercado de Lima | Foto referencial: ANDINA

Desarticulan red criminal

La organización criminal ‘Los Injertos del Tren’ habría obtenido cerca de S/300 mil de la empresa de transportes Santa Catalina, de acuerdo con la investigación policial. El dinero se recaudaba mediante cobros periódicos: la red exigía S/5 mil cada 15 días, además de pagos mensuales que variaban entre S/300 y S/1.500 por un supuesto servicio de seguridad.

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Para conseguir esos montos, el presunto cabecilla, Martín Germán Cárdenas Morales, se presentaba como intermediario y ofrecía proteger a la empresa frente a extorsionadores. Según la Policía Nacional del Perú, él mismo habría enviado mensajes amenazantes por WhatsApp en nombre de hasta cinco bandas distintas, con advertencias de ataques armados. De ese modo, instalaba la idea de que la compañía enfrentaba a varios grupos criminales y presionaba para que aceptara los pagos.

Las pesquisas establecieron que, al menos, S/140 mil fueron entregados en efectivo dentro de las instalaciones de la empresa y que otros S/40 mil fueron depositados en cuentas de terceros. Registros de video también habrían captado al investigado cuando acudía a las oficinas para retirar los S/5 mil quincenales. La violencia contra buses y conductores, que incluyó disparos y explosivos desde 2024, reforzaba la presión sobre los transportistas.

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Canales de ayuda

Puedes comunicarte por los siguientes canales de manera gratuita:

SAMU: ante una emergencia médica, comuníquese con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106 . El personal puede brindar orientación y coordinar el envío de una ambulancia, según la gravedad del caso y la zona de cobertura.

Bomberos: para reportar incendios, accidentes de tránsito, rescates o situaciones que impliquen riesgo para las personas, llame a los Bomberos Voluntarios del Perú mediante el número 116 . Al comunicarse, indique la ubicación exacta y describa el hecho.

PNP: la Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias y alertas por hechos delictivos a través de la central 105. En caso de un ataque o una situación de peligro, se recomienda informar la dirección, las características de los involucrados y cualquier dato que ayude a la intervención.