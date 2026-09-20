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Jugador de Juan Pablo II sufrió escalofriante lesión y fue retirado en ambulancia en duelo con CD Moquegua por Liga 1 2026

Fabio Agurto vivió un duro momento en Chongoyape cuando el conjunto ‘auriblanco’ estaba ganando 1-0 y la ‘fuerza del sur’ buscaba el empate

El lateral de 21 años tuvo que ser retirado en ambulancia. Duras imágenes - Video: L1MAX.
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Juan Pablo II se medía en condición de local contra CD Moquegua en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los dueños de casa se habían mostrado superiores y alcanzaron a adelantarse en el marcador a través del gol de Erinson Ramírez. Sin embargo, el encuentro se detuvo por varios instantes por la escalofriante lesión de Fabio Agurto, quien fue retirado en ambulancia y preocupó a todos los presentes.

Esta acción se llevó a cabo a los 38 minutos de la primera mitad. El elenco de Chongoyape buscaba el segundo tanto e intentó generar peligro por la banda derecha, cuando un balón llegó para Ramírez, que perdió ante la marca de Nicolás Amasifuén. Pese a que la ‘fuerza del sur’ trató de salir jugando, la presión de Álvaro Rojas ocasionó el saque de meta.

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El portero visitante, Carlos Grados, lanzó el esférico lejos de su área y fue ganado por Jefferson Collazos, quien buscó pivotear, pero fue rechazado por Pablo Míguez. Esa pelota suelta le quedó a Arón Sánchez, quien jugó por el sector derecho. Ahí fue cuando Agurto despejó el balón, pero cayó mal de la rodilla derecha al momento de chocar con Yorman Zapata.

De inmediato, Fabio expresó fuertes gritos de dolor, por lo que el árbitro Bruno Pérez tuvo que detener el compromiso y mientras los jugadores de Juan Pablo II se acercaron a ver lo que sucedió con su compañero y muchos se tomaron la cabeza en señal de preocupación. El cuerpo médico no tardó para ingresar a la cancha y examinar al futbolista de 21 años.

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Jugador de Juan Pablo II sufrió escalofriante lesión y fue retirado en ambulancia en duelo con CD Moquegua por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX
Jugador de Juan Pablo II sufrió escalofriante lesión y fue retirado en ambulancia en duelo con CD Moquegua por Liga 1 2026. - captura: L1 MAX

La desesperación no solo se apoderó de los futbolistas de Juan Pablo II, sino también de CD Moquegua, quienes pidieron la entrada de la ambulancia para la rápida atención a Fabio Agurto. Inclusive, los hinchas del equipo doméstico también quedaron expectantes por el lamentable hecho.

“Hay un familiar de Fabio Agurto acá presente en la banca. Muy nervioso el señor, está en lágrimas porque la verdad que Fabio ha gritado de dolor y nos ha puesto a más de uno nerviosos a los que estamos cerca a la cancha. Desde el comando técnico le están pidiendo que se tranquilice porque bajó corriendo para ver más de cerca, pero igual no llegó a verlo”, comentó la reportera de campo de L1 MAX, Juana Acevedo.

El joven jugador primero fue colocado sobre una camilla y de ahí lo desplazaron a la ambulancia, que se retiró del recinto deportivo rumbo a la clínica local más cercana para la pronta atención del deportista. Esto con motivo de que se le hagan las evaluaciones respectivas para determinar con exactitud la gravedad de la lesión.

Fabio Agurto fue retirado en ambulancia del estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II durante el choque con CD Moquegua. - captura: L1 MAX
Fabio Agurto fue retirado en ambulancia del estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II durante el choque con CD Moquegua. - captura: L1 MAX

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