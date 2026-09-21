Ignacio Buse y un reconocimiento a su gran temporada: fue confirmado como suplente en la prestigiosa Laver Cup 2026

Ignacio Buse viene de disputar la Copa Davis en Lima. Crédito: Claudia Vargas

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Ignacio Buse sigue cosechando reconocimientos luego de protagonizar la mejor temporada de su joven carrera. El tenista peruano fue confirmado como jugador suplente del ‘Team World’ para la Laver Cup 2026, por lo que vivirá por primera vez la experiencia de uno de los eventos por equipos más destacados del circuito profesional. La competencia se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres.

El jugador de 22 años integrará la delegación que buscará defender el título conseguido por el combinado mundial en la edición anterior. El ‘Colorado’ acompañará a Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Learner Tien, Alexander Bublik, Brandon Nakashima y Francisco Cerúndolo, quienes conforman el equipo titular dirigido por la leyenda estadounidense Andre Agassi, con Patrick Rafter como vicecapitán.

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Aunque su condición será la de suplente, Buse formará parte oficialmente del Team World durante toda la semana. Los jugadores que ocupan este rol participan en las actividades del equipo, entrenan junto al resto de la delegación y permanecen preparados ante la posibilidad de que alguno de los integrantes titulares no pueda continuar en la competencia.

Para ‘Nacho’, la convocatoria supone una experiencia inédita y la posibilidad de compartir espacio con algunas de las principales figuras del tenis mundial. El propio deportista destacó la oportunidad de aprender de sus compañeros y, especialmente, de trabajar bajo las órdenes de Agassi.

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“La Laver Cup es un evento histórico y estoy muy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e iconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia”, señaló el peruano a la ATP.

Ignacio Buse fue confirmado como jugador suplente del ‘Team World’ para la Laver Cup 2026. Crédito: Laver Cup

Una temporada de explosión para el tenista peruano

La convocatoria llega en medio de un 2026 que ha significado un salto importante en la carrera de Buse. En mayo consiguió su primer título ATP Tour al imponerse en el ATP 500 de Hamburgo, donde superó en la final al estadounidense Tommy Paul. Con ese resultado se convirtió en el primer peruano en ganar un torneo ATP desde Luis Horna en 2007.

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Meses después, el sudamericano volvió a celebrar un campeonato. Esta vez lo hizo sobre pista dura en Winston-Salem, donde derrotó al británico Arthur Fery por 6-3 y 6-3. Ese triunfo le permitió conquistar su segundo trofeo del año y alcanzar el puesto 30 del ranking mundial, la posición más alta de su trayectoria hasta el momento.

Actualmente, el peruano aparece en el puesto 35 del ranking ATP y se mantiene dentro del grupo de los mejores tenistas del mundo. Su progresión durante esta campaña explica su presencia en una competición que reúne a varias de las principales figuras del circuito.

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Buse llega a Londres después de la Copa Davis

La Laver Cup será, además, el siguiente desafío para el jugador nacional después de su participación con Perú en la Copa Davis. El equipo peruano superó 3-2 a Paraguay en Lima por el Grupo Mundial I y consiguió avanzar a los ‘Qualifiers’ del certamen.

Con poco margen de descanso, Buse continuará su actividad internacional en Londres, donde tendrá la posibilidad de compartir entrenamientos y experiencias con jugadores de primer nivel.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

El Team World estará nuevamente bajo el mando de Andre Agassi y buscará comenzar la defensa de su título este viernes 25 de septiembre frente a Team Europe, capitaneado por Yannick Noah. En el equipo europeo también habrá un suplente: el británico Arthur Fery, precisamente el tenista al que Buse venció en la final de Winston-Salem.

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Para el peruano, la cita londinense representa un nuevo paso en una temporada que ya dejó dos títulos ATP, un récord personal en el ranking y ahora una convocatoria a una de las competiciones por equipos más reconocidas del tenis. Aunque partirá como alternativa, tendrá la oportunidad de vivir desde dentro una experiencia inédita en su todavía ascendente carrera profesional.