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Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

El cuadro chalaco recibirá al elenco sullanense por el primer partido de la serie. Revisa todos los detalles del crucial enfrentamiento en el Callao

Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao para pelear por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao para pelear por la clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP
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La acción vuelve a la Copa de la Liga 2026 con el inicio de las semifinales y una de las series tendrá a Sport Boys y Alianza Atlético como protagonistas. El conjunto chalaco recibirá al cuadro sullanense por el partido de ida, en un encuentro que marcará el inicio de la definición por el título de la primera edición de esta competencia nacional.

La llave tendrá un ingrediente particular, ya que será la única instancia de la competencia que se disputará en partidos de ida y vuelta. Por ello, la escuadra ‘rosada’ buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de viajar al norte, donde se disputará la revancha que determinará al clasificado a la definición del campeonato.

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Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV

El primer enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el domingo 27 de septiembre de 2026, en el estadio Miguel Grau del Callao. El balón comenzará a rodar desde la 1:00 p. m. (hora peruana), según la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional.

El encuentro podrá verse de manera gratuita a través de Bicolor+ en YouTube, plataforma encargada de la emisión de la Copa de la Liga. De esta manera, los hinchas tendrán la posibilidad de seguir el primer capítulo de esta semifinal sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión por cable o streaming.

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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto desde su página web. Los lectores podrán encontrar todos los detalles de la previa, las principales incidencias, goles, mejores jugadas, resumen y resultado del partido en el Callao.

Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.
Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente
  • Competencia: semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
  • Fecha: domingo 27 de septiembre.
  • Hora: 1:00 p. m.
  • Estadio: Miguel Grau del Callao.
  • Canal TV/streaming: Bicolor+ por Youtube

¿Cómo llegan Sport Boys y Alianza Atlético?

Sport Boys llega a esta instancia después de una clasificación sufrida ante Atlético Grau. Ambos equipos igualaron 2-2 durante los 90 minutos de los cuartos de final, disputados en Piura, por lo que el boleto a semifinales tuvo que definirse desde el punto penal. En esa instancia, los ‘rosadosse impusieron 4-3 y aseguraron su presencia entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Carlos Desio vienen de rescatar un empate 1-1 frente a Melgar en Arequipa. Previamente, habían conseguido una victoria por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso, resultado que les permitió mantenerse en la parte alta de la tabla y llegar con buenos números a esta etapa decisiva de la competencia.

Alianza Atlético, en tanto, también tuvo que recurrir a los penales para avanzar a semifinales. El elenco sullanense empató 1-1 con UTC de Cajamarca en el tiempo reglamentario y luego se impuso 5-4 en la definición desde los doce pasos.

En el Clausura, el cuadro norteño viene de recuperarse tras la derrota por 3-1 ante Atlético Grau. El último viernes, derrotó 2-1 a Comerciantes Unidos, resultado que le permitió recuperar sensaciones y mantenerse en el primer pelotón de la clasificación.

Ambas escuadras se repartieron los puntos tras 1-1 en la ciudad de Arequipa - Crédito: L1MAX.

Todo se definirá en Sullana

El ganador de esta llave no se conocerá en el Miguel Grau. Luego del encuentro de ida en el Callao, Sport Boys y Alianza Atlético volverán a enfrentarse el martes 6 de octubre desde las 3:00 p. m., esta vez en el estadio Campeones del 36, en Sullana, escenario elegido para albergar el partido de vuelta.

De esta manera, el cuadro sullanense tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su público y en su propia casa. Los dirigidos por Carlos Desio, en cambio, buscarán conseguir un resultado favorable en el Callao para afrontar la revancha con una ventaja que los acerque a la gran final.

La otra semifinal de la Copa de la Liga 2026 tendrá como protagonistas a ADT y Sporting Cristal. Los ganadores de ambas series se enfrentarán posteriormente por el título de la primera edición del torneo, cuyo campeón recibirá un importante premio económico, además de dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

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