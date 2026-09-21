Perú

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

En una extensa publicación, el exentrenador de la selección peruana de vóley recordó su etapa al frente del equipo y cuestionó el retroceso que atraviesa actualmente

Carlos Aparicio y su fuerte diagnóstico sobre el vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46”.
Carlos Aparicio y su fuerte diagnóstico sobre el vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46”. Crédito: FPV
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El presente de la selección peruana de vóley generó una contundente reflexión de Carlos Aparicio, quien recordó su etapa al frente del combinado nacional y comparó los resultados de entonces con la situación actual. En una extensa publicación, el exentrenador de la ‘bicolor’ hizo énfasis en la posición que ocupaba Perú en el ranking mundial de la FIVB y cuestionó el rumbo que ha tomado el equipo en los últimos años.

Fracaso total. Es difícil hacer un análisis sabiendo que va a ser malinterpretado, sin embargo, sabiendo que me expongo a críticas rabiosas e infundadas, diré lo que pienso. Siempre he dicho que los pretextos son como el c..o, todos tenemos uno”, escribió el exseleccionador.

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Aparicio sostuvo que quienes trabajan en el país conocen las dificultades que existen para desarrollar sus funciones y consideró que es necesario buscar soluciones ante las limitaciones.

“El que trabaja en el Perú sabe que las condiciones nunca son las óptimas y que hay mucho que inventar para solucionar los problemas. Ojo, he dicho ‘el que trabaja en el Perú’, pero ¿qué pasa con esos entrenadores que vienen, no se ponen el overol y no se rompen el alma entrenando, buscando soluciones a los problemas que ni los dirigentes son capaces de resolver?“, cuestionó.

En esa línea, cuestionó el aporte que, desde su perspectiva, han dejado algunos técnicos extranjeros que pasaron por el combinado nacional. “Vienen, ganan su buen dinero, enjuician a la FPV por incumplimiento, se llevan la plata que quieren y, al final ¿Qué nos dejan?”, agregó.

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El entrenador de la ‘bicolor’ defendió el trabajo realizado por sus jugadoras y resaltó la evolución mostrada durante el torneo. (Video: Latina)

Recordó sus resultados al frente de la selección peruana

El exentrenador de la ‘bicolor’ también repasó algunos de los principales resultados que consiguió durante su etapa al mando del equipo femenino. En ese sentido, recordó los buenos momentos que atravesó Perú y destacó que, durante su gestión, la selección llegó a ubicarse incluso por encima de Brasil.

“Yo conduje la selección de mayores femenina en el 2003, Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Aquella fue la última vez que Perú le ganó en mayores a Brasil. Luego fuimos medalla de oro en los Bolivarianos 2005 de Pereira en Colombia, enfrentando a un Colombia con Madeleine Montaño y otras estrellas. Y por si acaso, el voleibol colombiano no nació ayer, tenía jugadoras y jugadores muy buenos. Lo malo es que nunca habían priorizado su selección y el trabajo de conjunto”, recordó.

Aparicio también hizo referencia a la clasificación al Mundial de Japón 2006, que Perú consiguió después de imponerse a Argentina. Sin embargo, el exentrenador consideró que ese proceso perdió continuidad tras su salida del cargo y cuestionó las decisiones que se tomaron posteriormente.

“Luego vino el Premundial donde le ganamos a Argentina el derecho de asistir a Japón 2006. Luego de esa decorosa actuación, fui removido del cargo y le dieron la conducción al brasileño Ennio Figuereido, el resultado fue que perdimos en nuestra casa con Venezuela y no asistimos a los Juegos Olímpicos de Londres”, afirmó.

Antonio Rizola valoró la actitud de sus dirigidas tras el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026.
Perú finalizó el Sudamericano de Vóley 2026 en el quinto lugar. Crédito: FPV

“En el Ranking Mundial FIVB éramos 11°, ahora somos puesto 46”

Uno de los puntos centrales de su publicación fue la comparación entre la posición que ocupaba Perú durante su etapa al frente del seleccionado y el lugar que ocupa actualmente en la clasificación mundial.

“Cuando tuve que dejar el cargo, dejé a Perú recuperándose de ser el cuarto en Sudamérica y ocupando el segundo lugar. En el Ranking Mundial FIVB éramos decimo primeros (11°), ahora somos puesto 46”, sostuvo.

Aparicio también recordó su regreso al equipo en 2018, cuando asumió nuevamente el cargo en un contexto que calificó como una emergencia.

“Cuando volví por emergencia en el 2018, logramos ganarle a Colombia que con AntonioRizola, nos ganaba a cada rato, a pesar de que Perú tenía un comando técnico dirigido por Luiz Omar y todos sus asistentes extranjeros”, manifestó.

Perú se ubica en el puesto 46° del ranking mundial de vóley.
Perú se ubica en el puesto 46° del ranking mundial de vóley. Crédito: FIVB

“La sequía continúa”

El exseleccionador explicó que, durante aquel periodo, tuvo que recurrir a varias voleibolistas que no habían formado parte anteriormente del combinado nacional debido a la negativa de 15 jugadoras a participar. Aparicio comparó aquella situación con lo que ocurre actualmente y sostuvo que, a diferencia de entonces, el vóley peruano no ha sabido encontrar una respuesta ante este tipo de dificultades.

“Se negaron a participar 15 jugadoras y me obligué a convocar jugadoras que nunca habían estado antes: Yujhamy Mosquera, Brenda Lobatón, Ysabella Sánchez, Angélica Aquino, Esmeralda Sánchez y recuperé de Francia a Clariveth Yllescas y Zoila La Rosa. Con ese equipo ‘C’ de Perú no decepcionamos y obtuvimos buenos logros”, sostuvo.

Finalmente, Aparicio recordó que después de su salida del equipo se produjo el cambio de comando técnico y cuestionó los resultados obtenidos durante los últimos años. “Me sacaron del equipo y pusieron a Paco Hervas. Tuvimos cinco años de fracasos. Y nos fuimos al puesto 33°. Ahora van a ser tres años de Rizola y la sequía continúa”, sentenció.

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