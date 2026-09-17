Mano Menezes hizo crucial revelación sobre las ausencias en la selección peruana para amistosos: “Ahora tenemos una observación más objetiva”

El entrenador brasileño dio detalles de las razones por las que algunos futbolistas quedaron fuera de la 'bicolor' para amistosos de setiembre y octubre. (Video: Bicolor )

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Hoy jueves 17 de setiembre se conoció la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos en Norteamérica ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. La nómina del técnico Mano Menezes incluyó novedades, pero también dejó afuera a futbolistas con recorrido, buen presente o proyección.

Las ausencias más llamativas son las de Renato Tapia, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Felipe Chávez y Adrián Quiroz. El DT sostuvo que cada llamado responde al presente competitivo de los jugadores y al perfil que necesita para su idea de juego. No obstante, la situación del ‘Cabezón’ vuelve a quedar bajo atención porque no integra una convocatoria desde setiembre de 2025, en medio de un posible altercado con la dirigencia de la Federación.

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“Cuando ustedes me hicieron esas preguntas en la primera convocatoria, dije que no iba a hablar tanto de aquellos que no estaban, porque no me parecía correcto. Ahora tenemos una observación más objetiva”, dijo para Bicolor+.

“Algunos no están porque no están actuando ni teniendo minutos, y es necesario que tengan minutos para estar ahí. No conseguimos llegar aquí en este momento y condicionar un jugador en cuatro partidos. Entonces, tenemos que traer aquellos que están produciendo en los lugares donde están para llegar aquí y estar en condición de mostrar en la selección aquello que es la expectativa de todos”, precisó sobre sus motivos de elección.

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Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Ese argumento se relaciona con varias de las ausencias que generaron comentarios. Christian Cueva y Carlos Zambrano atraviesan un buen momento en un Sport Boys protagonista en el Torneo Clausura. Felipe Chávez aparece como una alternativa vinculada al recambio generacional. Adrián Quiroz, que fue llamado por primera vez por Menezes debido a su nivel en Los Chankas, perdió relevancia en Universitario de Deportes.

La composición de cada sector, la función táctica y los rasgos que busca Mano para un partido o una etapa de trabajo también influyen en la decisión final. “A veces no traemos un jugador que todos esperaban porque hicimos una convocatoria para ese mismo sector con algunas características diferentes, porque imaginamos cada convocatoria dentro de un escenario que queremos ver la manera de cómo la selección peruana va a jugar. No se trata de ser mejor, se trata de características y de perfil de aquello que escoge el entrenador y que pesa”, indicó.

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Mano Menezes hizo crucial revelación sobre las ausencias en la selección peruana para amistosos.

Mano Menezes sobre las críticas por ausencias de jugadores en la selección peruana

Mano Menezes aceptó que las nóminas siempre generan discrepancias. “Siempre va a haber personas que dicen ‘oh, podría estar este jugador’”, expresó al referirse a las críticas que acompañan cada convocatoria.

El experimentado técnico dijo que respeta las opiniones de los hinchas y de quienes siguen la selección peruana. Aun así, recordó que la responsabilidad de elegir el plantel y fijar una dirección futbolística recae sobre el cuerpo técnico. “Sí, puede estar, se respeta la opinión de todo el mundo, pero yo soy entrenador, tengo que hacer las convocatorias y tengo que mostrar el camino que la selección debe estar”, sostuvo.

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El DT brasileño dio detalles del motivo por el cual llamó para los amistosos de setiembre y octubre a los tres futbolistas. (Video: Bicolor )

Mano Menezes sobre el promedio de edad de la selección peruana

El DT brasileño también se refirió a la edad de los 26 convocados. En esa línea, precisó que el promedio general del grupo se elevó levemente y quedó en 27,9 años, una cifra que redondeó en 28. “Subimos un poquito el promedio general. Estamos en 27,9, 28 de los 26 que tenemos aquí”, comentó.

Por ese motivo, Mano Menezes dividió el análisis por sectores. “Si hacemos un promedio general, podemos llegar a un número que no sea tan fiel”, explicó. El mediocampo presenta el registro más alto, con una media cercana a los 30 años. Menezes atribuyó parte de esa cifra a la presencia de André Carrillo y Yoshimar Yotún. “Naturalmente, lo aumentan. Los demás están en 28, 25”, afirmó. La observación expone la intención de combinar jugadores con trayectoria internacional y otros que todavía transitan etapas iniciales de sus carreras.

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La defensa, en cambio, tiene una media de 25 años, según detalló Menezes, quien admitió que “creo que estamos bien”.

Finalmente, Mano consideró que la selección peruana debe sostener un equilibrio entre experiencia, juventud y condición física. “Entendemos que esa fórmula ideal” reúne a jugadores que disputaron grandes competencias con otros capaces de aportar fuerza y renovación.