Perú Deportes

Mano Menezes hizo crucial revelación sobre las ausencias en la selección peruana para amistosos: “Ahora tenemos una observación más objetiva”

Renato Tapia, Christian Cueva y Carlos Zambrano son algunos nombres que no fueron considerados para la gira en Norteamérica. El DT brasileño dio una contundente explicación

El entrenador brasileño dio detalles de las razones por las que algunos futbolistas quedaron fuera de la 'bicolor' para amistosos de setiembre y octubre. (Video: Bicolor )
Guardar

Hoy jueves 17 de setiembre se conoció la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos en Norteamérica ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. La nómina del técnico Mano Menezes incluyó novedades, pero también dejó afuera a futbolistas con recorrido, buen presente o proyección.

Las ausencias más llamativas son las de Renato Tapia, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Felipe Chávez y Adrián Quiroz. El DT sostuvo que cada llamado responde al presente competitivo de los jugadores y al perfil que necesita para su idea de juego. No obstante, la situación del ‘Cabezón’ vuelve a quedar bajo atención porque no integra una convocatoria desde setiembre de 2025, en medio de un posible altercado con la dirigencia de la Federación.

PUBLICIDAD

“Cuando ustedes me hicieron esas preguntas en la primera convocatoria, dije que no iba a hablar tanto de aquellos que no estaban, porque no me parecía correcto. Ahora tenemos una observación más objetiva”, dijo para Bicolor+.

Algunos no están porque no están actuando ni teniendo minutos, y es necesario que tengan minutos para estar ahí. No conseguimos llegar aquí en este momento y condicionar un jugador en cuatro partidos. Entonces, tenemos que traer aquellos que están produciendo en los lugares donde están para llegar aquí y estar en condición de mostrar en la selección aquello que es la expectativa de todos”, precisó sobre sus motivos de elección.

PUBLICIDAD

Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA
Lista de convocados de Perú para amistosos fecha FIFA

Ese argumento se relaciona con varias de las ausencias que generaron comentarios. Christian Cueva y Carlos Zambrano atraviesan un buen momento en un Sport Boys protagonista en el Torneo Clausura. Felipe Chávez aparece como una alternativa vinculada al recambio generacional. Adrián Quiroz, que fue llamado por primera vez por Menezes debido a su nivel en Los Chankas, perdió relevancia en Universitario de Deportes.

La composición de cada sector, la función táctica y los rasgos que busca Mano para un partido o una etapa de trabajo también influyen en la decisión final. “A veces no traemos un jugador que todos esperaban porque hicimos una convocatoria para ese mismo sector con algunas características diferentes, porque imaginamos cada convocatoria dentro de un escenario que queremos ver la manera de cómo la selección peruana va a jugar. No se trata de ser mejor, se trata de características y de perfil de aquello que escoge el entrenador y que pesa”, indicó.

Mano Menezes hizo crucial revelación sobre las ausencias en la selección peruana para amistosos.
Mano Menezes hizo crucial revelación sobre las ausencias en la selección peruana para amistosos.

Mano Menezes sobre las críticas por ausencias de jugadores en la selección peruana

Mano Menezes aceptó que las nóminas siempre generan discrepancias. “Siempre va a haber personas que dicen ‘oh, podría estar este jugador’”, expresó al referirse a las críticas que acompañan cada convocatoria.

El experimentado técnico dijo que respeta las opiniones de los hinchas y de quienes siguen la selección peruana. Aun así, recordó que la responsabilidad de elegir el plantel y fijar una dirección futbolística recae sobre el cuerpo técnico. “Sí, puede estar, se respeta la opinión de todo el mundo, pero yo soy entrenador, tengo que hacer las convocatorias y tengo que mostrar el camino que la selección debe estar”, sostuvo.

El DT brasileño dio detalles del motivo por el cual llamó para los amistosos de setiembre y octubre a los tres futbolistas. (Video: Bicolor )

Mano Menezes sobre el promedio de edad de la selección peruana

El DT brasileño también se refirió a la edad de los 26 convocados. En esa línea, precisó que el promedio general del grupo se elevó levemente y quedó en 27,9 años, una cifra que redondeó en 28. “Subimos un poquito el promedio general. Estamos en 27,9, 28 de los 26 que tenemos aquí”, comentó.

Por ese motivo, Mano Menezes dividió el análisis por sectores. “Si hacemos un promedio general, podemos llegar a un número que no sea tan fiel”, explicó. El mediocampo presenta el registro más alto, con una media cercana a los 30 años. Menezes atribuyó parte de esa cifra a la presencia de André Carrillo y Yoshimar Yotún. “Naturalmente, lo aumentan. Los demás están en 28, 25”, afirmó. La observación expone la intención de combinar jugadores con trayectoria internacional y otros que todavía transitan etapas iniciales de sus carreras.

La defensa, en cambio, tiene una media de 25 años, según detalló Menezes, quien admitió que “creo que estamos bien”.

Finalmente, Mano consideró que la selección peruana debe sostener un equilibrio entre experiencia, juventud y condición física. “Entendemos que esa fórmula ideal” reúne a jugadores que disputaron grandes competencias con otros capaces de aportar fuerza y renovación.

Temas Relacionados

Mano MenezesRenato TapiaChristian CuevaCarlos ZambranoSelección peruanaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hansell Riojas explica la clave que ha permitido el despunte del Sport Boys en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Hemos estado juntos”

“Hemos ganado y perdido, pero siempre nos miramos la cara”, fue la frase compartida por el capitán de la ‘misilera’, la cual refleja la frontalidad que ha fortalecido a la institución

Hansell Riojas explica la clave que ha permitido el despunte del Sport Boys en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Hemos estado juntos”

Carlos ‘Tato’ Rivero sale en defensa de las jugadoras que rechazaron el llamado a la selección peruana de vóley: ”No son desertoras”

El entrenador nacional se refirió a las negativas de un grupo de voleibolistas al llamado de Antonio Rizola. ”Me enteré de muchas cosas”, reveló

Carlos ‘Tato’ Rivero sale en defensa de las jugadoras que rechazaron el llamado a la selección peruana de vóley: ”No son desertoras”

Gil Vicente celebra el regreso de Bassco Soyer a la selección peruana tras superar una fractura de brazo

El atacante de 19 años, formado en Alianza Lima y actualmente en la Primeira Liga portuguesa, fue incluido en la nómina de 26 jugadores convocados por Mano Menezes para la gira de amistosos de fecha FIFA en Norteamérica

Gil Vicente celebra el regreso de Bassco Soyer a la selección peruana tras superar una fractura de brazo

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Uruguay por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

El cuadro peruano busca su clasificación a semifinales del torneo, donde ya espera Atlético Mineiro de Brasil. En el choque de ida, los de Horacio Melgarejo vencieron 2-0. Cualquier cosa puede pasar. Conoce los horarios de encuentro

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Uruguay por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El cuadro peruano defenderá en el Estadio Centenario la ventaja de 2-0 conseguida en Cusco y buscará asegurar su clasificación a las semifinales del torneo continental. Sigue todas las incidencias

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

Colegio Liceo Naval pasará a ser administrado por el Minedu: Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas tras denuncia de abuso sexual

Diputado Jesús Pérez grita que las cifras de criminalidad “no son huev***s” y ministro César Astudillo abandona pleno

Keiko Fujimori tiene planeado viajar a China en noviembre para participar en APEC, confirma canciller

Empresario Jenss Lara se enteró que sus acompañantes habían sido asesinados luego de que Los Pulpos lo liberaran

No podrían ser expulsados los escolares de Liceo Naval retenidos por presunta agresión sexual

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali muestra su avanzado embarazo y revela que el nombre de su bebé tiene un significado religioso: "Nos llega el príncipe encantado"

Carol Reali muestra su avanzado embarazo y revela que el nombre de su bebé tiene un significado religioso: "Nos llega el príncipe encantado"

Edson Dávila lanza indirectas a Ethel Pozo y María Pía Copello: “Yo facturo con talento, no con indirectas”

Eva Ayllón celebra su nominación a Latin Grammy 2026: “Me emociona que nuestra música vuelva a estar presente”

¿A qué se dedica Helen Valleau, la novia 10 años menor de Claudio Pizarro?

Alejandra Baigorria asegura que apelará denuncia contra Magaly Medina: “Esto apenas empieza y yo no concilio”

DEPORTES

Alianza Lima presentó oficialmente a Daniela Bulaich, su nuevo refuerzo olímpico: “La pieza que nos faltaba”

Alianza Lima presentó oficialmente a Daniela Bulaich, su nuevo refuerzo olímpico: “La pieza que nos faltaba”

Hansell Riojas explica la clave que ha permitido el despunte del Sport Boys en el Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Hemos estado juntos”

Carlos ‘Tato’ Rivero sale en defensa de las jugadoras que rechazaron el llamado a la selección peruana de vóley: ”No son desertoras”

Gil Vicente celebra el regreso de Bassco Soyer a la selección peruana tras superar una fractura de brazo

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Uruguay por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026