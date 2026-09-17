Cienciano vs City Torque será transmitido en pantalla gigante en Cusco: ¿Dónde se podrá ver gratis la vuelta por Copa Sudamericana 2026?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitido en pantalla gigante en Cusco.

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Cienciano afrontará hoy, jueves 17 de setiembre, un partido histórico cuando visite a Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El ‘papá’ llegará con la ventaja que obtuvo tras imponerse 2-0 en el encuentro de ida. La expectativa en Cusco motivó al club a instalar una pantalla gigante para que los hinchas sigan juntos la definición de la serie.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque en pantalla gigante gratis

Cienciano anunció en sus redes sociales que instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor de Cusco para que sus hinchas sigan el partido de vuelta ante Montevideo City Torque.

El acceso estará habilitado desde las 17:30 horas. El club precisó que no se permitirá el consumo ni la comercialización de bebidas alcohólicas.

“¡Nuestro sueño continúa! Unamos nuestros corazones en un solo aliento y vibremos todos en pantalla gigante”, publicó el cuadro cusqueño junto a una gráfica.

No será la primera vez que Cienciano instale una pantalla gigante para seguir un partido de la Copa Sudamericana. En los octavos de final, el club organizó una actividad similar para el duelo de vuelta ante Botafogo, que reunió a más de cinco mil personas en la Plaza Mayor de Cusco.

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Cienciano vs Montevideo City Torque, partido de vuelta por cuartos de final, se podrá ver en pantalla gigante.

Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a semifinales

Cienciano sacó una ventaja de 2-0 ante Montevideo City Torque en el partido de ida, disputado en Cusco. Cristian Souza abrió el marcador a los 30 minutos y Maximiliano Amondarain amplió la diferencia a los 42′, en un encuentro que el ‘papá’ resolvió durante el primer tiempo.

El cuadro uruguayo intentó reaccionar en el complemento, pero Ítalo Espinoza respondió en las ocasiones más claras de la visita y sostuvo el arco en cero. Ahora, la serie se definirá en Uruguay.

Estos son los posibles escenarios y resultados que necesita Cienciano para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana y enfrentar a Atlético Mineiro, que eliminó a Santos:

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Si Cienciano gana: clasificará de forma directa a las semifinales.

Si Cienciano empata: también asegurará su pase a la siguiente etapa.

Si Cienciano pierde por un gol de diferencia: avanzará a semifinales gracias a la ventaja conseguida en Cusco.

Si Cienciano pierde 2-0: la llave se definirá mediante una tanda de penales.

Si Cienciano pierde por tres goles o más: quedará eliminado del torneo.

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Los convocados de Cienciano y su sensible baja

Horacio Melgarejo contará con la mayoría de sus habituales titulares para el partido de vuelta ante Montevideo City Torque. La principal ausencia será Alejandro Hohberg, una de las figuras del ‘papá’, quien sufrió una lesión y permanecerá alejado de las canchas durante un periodo aún no precisado.

Pese a esa baja, Cienciano dispondrá de alternativas de peso en ataque, entre ellas Carlos Garcés, su goleador, y Cristian Souza, uno de los jugadores con mayor desequilibrio en el plantel. A continuación, conoce la lista de convocados del cuadro cusqueño para el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana:

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Gonzalo Falcón (1)

Kevin Becerra (3)

Maximiliano Amondarain (4)

Santiago Arias (5)

Cristian Souza (7)

Gonzalo Aguirre (8)

Juan Romagnoli (9)

Neri Bandiera (11)

Sebastián Cavero (14)

Marcos Martinich (16)

Ray Sandoval (17)

Didier La Torre (18)

Matías Succar (19)

Carlos Garcés (21)

Carlos Cabello (22)

Renzo Salazar (25)

Rotceh Aguilar (26)

Alonso Yovera (27)

Ademar Robles (29)

Ítalo Espinoza (31)

Henry Caparó (39)

Gerson Barreto (88)