Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El técnico de Cienciano se refirió al encuentro decisivo ante Montevideo City Torque por Copa Sudamericana. Créditos: Jax Latin Media / X.

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La delegación de Cienciano partió la noche del lunes 14 de septiembre rumbo a Montevideo, donde enfrentará a Montevideo City Torque en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Antes del viaje, Horacio Melgarejo, técnico del conjunto cusqueño, habló con la prensa y compartió sus sensaciones a pocos días del encuentro que definirá al clasificado a las semifinales del torneo de la Conmebol.

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“Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo. Es una serie de 190 minutos y ya jugamos 95. Ahora tenemos que hacer un partido inteligente desde lo táctico, porque sabemos que ellos, desde el primer minuto, se van a venir para tratar de acortar la diferencia. Pero nosotros también tenemos nuestras armas para atacar y hacerles daño”, expresó.

El entrenador argentino reconoció que en el fútbol puede ocurrir cualquier resultado, aunque confía en la entrega de sus dirigidos para defender la ventaja de 2-0 que lograron en el duelo de ida.

“Uno tiene que entender que esto es un juego. Más allá de que es una profesión, puede pasar cualquier cosa. Estamos convencidos y confiados en que los chicos van a hacer un trabajo espectacular. Se van a entregar al máximo por esta camiseta, por el bien de Cienciano y del fútbol peruano”, afirmó.

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Melgarejo, además, aseguró que su equipo no asumirá una postura defensiva en Montevideo. “Son 95 minutos que, si te cuelgas del travesaño, se hacen larguísimos. Nosotros tenemos con qué tratar de buscar algún gol también”, sentenció.

Horacio Melgarejo compartió sus sensaciones previo al duelo ante Montevideo City Torque.

Su lamento por la lesión de Alejandro Hohberg

Asimismo, Horacio Melgarejo se refirió a la lesión de Alejandro Hohberg, quien sufrió un desgarro en el sóleo, músculo ubicado en la pantorrilla. El volante tendrá un periodo de recuperación estimado de entre seis y ocho semanas.

El técnico de Cienciano lamentó la baja de una de sus principales figuras, aunque aseguró que el plantel buscará dedicarle la clasificación. “Claro que cualquier futbolista de Cienciano es importante. Me da mucha tristeza cuando un futbolista se lesiona porque no puede estar a disposición para jugar o, por lo menos, para estar en lista y que uno tome la decisión. Pero creo que los chicos van a hacer todo lo necesario para dedicarle ese pase a la siguiente fase. Te repito: se lo van a dedicar a Alejandro”, afirmó.

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Horacio Melgarejo aseguró que Cienciano le dedicará la clasificación a Alejandro Hohberg.

La responsabilidad de representar a Cusco

Por otro lado, Melgarejo se refirió a la responsabilidad que implica representar a Cienciano, a Cusco y al fútbol peruano en la Copa Sudamericana. “La responsabilidad está cuando uno es profesional, se dedica a esta profesión y se entrega al máximo. Estamos representando a Cienciano, a Cusco y, por sobre todas las cosas, al fútbol peruano. Uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para dejar esta camiseta en lo más alto”, sostuvo.

Pese a la exigencia del encuentro, el técnico argentino valoró el camino recorrido por su equipo hasta los cuartos de final. Además, aseguró que Cienciano buscará avanzar a las semifinales con orden y humildad. “Estoy tranquilo y feliz por haber llegado hasta acá. Si el 5 de enero, cuando iniciamos la pretemporada, le preguntabas a alguien si soñaba con estar en este momento, creo que el 95% de Perú no decía que estaríamos acá. Pero, con tranquilidad, humildad, orden y trabajo, vamos a dar pelea para tratar de pasar la fase”, afirmó.

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