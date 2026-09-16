A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque: partido en Montevideo por cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano visitará a Montevideo City Torque este jueves 17 de septiembre, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y definirá al clasificado a las semifinales del torneo. Revisa los horarios del cotejo.

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

Este partido comenzará a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Argentina, Brasil y Paraguay.

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Canal TV de Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos vuelta de Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque será transmitido por ESPN en Perú y el resto de Latinoamérica. También podrá verse a través de la plataforma de streaming Disney Plus.

Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto del encuentro. En su sitio web estarán las incidencias, los goles, las declaraciones y otros detalles del partido.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

¿Cómo quedó la ida?

Cienciano tomó ventaja en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Montevideo City Torque en el partido de ida. Cristian Souza y Maximiliano Amondarain marcaron los goles del cuadro cusqueño, que resolvió el encuentro en el primer tiempo y mantuvo su arco en cero.

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El equipo local asumió la iniciativa desde el arranque y contó con Carlos Garcés como uno de sus jugadores más insistentes. El delantero tuvo tres oportunidades en los primeros 14 minutos, aunque se encontró con la respuesta del arquero Franco Torgnascioli y con la defensa uruguaya.

La presión dio resultado a los 30 minutos, cuando Souza abrió el marcador. Antes, Torgnascioli había evitado los intentos de Alejandro Hohberg y Marcos Martinich. El ‘papá’ amplió la diferencia a los 42, con una anotación de Amondarain que le permitió irse al descanso con dos goles de ventaja.

Montevideo City Torque mostró otra postura en el complemento y buscó el descuento con remates de Facundo Silvera y Salomón Rodríguez. Ítalo Espinoza respondió ante la ocasión más clara del visitante, a los 47 minutos.

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Cienciano resistió los avances del cuadro uruguayo y también contó con una oportunidad para aumentar la cuenta en el cierre, pero Torgnascioli evitó el tanto de Santiago Arias. Con este resultado, el conjunto cusqueño llegará con ventaja al duelo de vuelta.

Maximiliano Amondarain, grito en cuello tras infligirle un golazo a Montevideo City. - Crédito: Cienciano

Alejandro Hohberg, la gran baja de Cienciano

Alejandro Hohberg será la principal baja de Cienciano para el partido de vuelta ante Montevideo City Torque, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El atacante se lesionó en el primer encuentro de la serie y quedó descartado para la revancha en Uruguay.

El diagnóstico inicial generó preocupación en el cuadro cusqueño. Luego se conoció que el volante sufrió un desgarro en el sóleo, músculo ubicado en la pantorrilla. Según informó el periodista Gustavo Adrianzén, su recuperación demandaría entre seis y ocho semanas.

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Alejandro Hohberg sufrió lesión en el partido de ida entre Cienciano y Montevideo City Torque, disputado en el Cusco. Crédito: LFP

Horacio Melgarejo lamentó la ausencia de Hohberg, una de las piezas habituales del equipo, aunque confió en que el plantel buscará avanzar de ronda en su nombre.

“Cualquier futbolista de Cienciano es importante. Me da mucha tristeza cuando un futbolista se lesiona porque no puede estar a disposición para jugar o, por lo menos, para estar en lista y que uno tome la decisión. Pero creo que los chicos van a hacer todo lo necesario para dedicarle ese pase a la siguiente fase. Se lo van a dedicar a Alejandro”, afirmó el técnico.