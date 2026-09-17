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Christian Cueva sorprendió con comentario sobre su continuidad en Sport Boys: “Solo hablo con mis compañeros y el comando técnico”

El talentoso mediocampista viene elevando su nivel partido a partido y es uno de los pilares del cuadro ‘rosado’, que se metió en la lucha por el Torneo Clausura

'Aladino' habló del presente del cuadro 'rosado' en el Torneo Clausura y de su posible renovación. (Video: Entre Bolas)
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Christian Cueva gana protagonismo en Sport Boys, uno de los equipos que sorprendió en la Liga 1 2026 y se metió en la lucha por el Torneo Clausura. El cuadro ‘rosado’ suña con volver a celebrar un título después de más de 40 años y el volante peruano atraviesa una etapa de crecimiento en minutos y presencia dentro del campo.

‘Aladino’ sostuvo que su presente responde a un proceso que abarca más que su capacidad técnica. El futbolista afirmó ante la prensa que la preparación física, la regularidad y el respaldo del grupo resultan necesarios para elevar su rendimiento y sostener un lugar relevante en la ‘misilera’ durante la definición del Clausura.

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La calidad no se pierde”, dijo el jugador, aunque añadió que el fútbol no se limita a ese aspecto. “Creo que ya vengo cuatro partidos en los cuales los dos primeros he tratado de ir de menos a más, y los dos últimos creo que he hecho un trabajo por más tiempo”, explicó.

El talentoso volante remarcó que el plantel tiene una meta definida, pero descartó que el entusiasmo altere la manera en que afrontan cada fecha. “Sí, el objetivo siempre es ese, pelear el título, pero vamos paso a paso”, afirmó sobre la posibilidad de que Sport Boys sea campeón.

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Emilio Saba – Sport Boys – Liga 1 – Selección Peruana – Perú – deportes – 15 septiembre
Sport Boys convirtió al estadio Miguel Grau del Callao en su fortín y es el mejor local del Torneo Clausura con 13 puntos. - créditos: Sport Boys

Consultado por la alternativa de jugar por la banda izquierda, el ‘Cholo’ señaló que su prioridad consiste en responder a las necesidades del equipo y respetar el rendimiento de los demás mediocampistas. “Yo trato de hacer mi trabajo. Creo que quienes están hoy en el medio, todos vienen haciendo un buen trabajo”, sostuvo. Cueva mencionó a Jostin Alarcón, Hernán Da Campo y Oslimg Mora entre los jugadores que aportan en ese sector.

La valoración del grupo ocupa un lugar central en su discurso. Christian Cueva vinculó esa mirada con una enseñanza que recibió durante su etapa con Ricardo Gareca. “Yo creo que siempre pasa por el lado humano, que mucho lo aprendí también de Ricardo”, manifestó.

Asimismo, destacó el ambiente que encontró en la institución. “Esto mucho tiene que ver con el comando técnico, con los que están aquí, con la parte médica, de utilería, con los compañeros y sobre todo la hinchada”, respondió.

Su identificación con el Callao también creció desde que pasó a defender la camiseta ‘rosada’. “He venido al Callao siempre, muchas veces como rival. Hoy la verdad que siento algo diferente”, declaró. Luego destacó la pertenencia que observa alrededor del club: “Es todo un distrito, un pueblo que se identifica con Sport Boys y eso no lo he visto en otro lado”.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 al cierre de la fecha 9.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 al cierre de la fecha 9.

Christian Cueva sobre su continuidad en Sport Boys

El futuro de Christian Cueva en Sport Boys todavía no tiene una definición pública. “Me siento muy bien, la verdad. Y espero que la gente también esté muy bien”, afirmó. La respuesta llegó ante una consulta sobre su adaptación al elenco ‘chalaco’ y reflejó su conformidad con el momento que atraviesa.

Cuando le preguntaron si seguirá vinculado al club para el centenario del club, ‘Aladino’ pidió no adelantar escenarios. “No podemos hablar de cosas que hoy no hay”, acotó, para luego remarcar que su atención está puesta en el cierre de la campaña. “Te tengo que decir que tengo que acabar bien este año con Boys y es lo único que te puedo decir”, señaló.

En eso, Cueva Bravo también descartó que exista una conversación sobre la extensión de su vínculo. “Nosotros hablamos de fútbol, del momento”, dijo al referirse a los temas que aborda en el día a día con la dirigencia.

El mediocampista precisó que su diálogo se concentra en quienes integran el trabajo cotidiano del plantel. “Yo con los que hablo son con los compañeros, con comando técnico, no hablo con más nadie”, expresó.

Sport Boys consiguió tres puntos de oro al vencer por la mínima diferencia a Deportivo Garcilaso. Christian Cueva fue el autor del único gol del partido desde los doce pasos, asegurando un triunfo vital para los locales.

Christian Cueva sobre volver a la selección peruana

La selección peruana continúa entre las aspiraciones de Christian Cueva. “Siempre lo he dicho, que es algo que cualquier jugador sueña”, contestó al ser consultado sobre la posibilidad de volver. Empero, no habló de una convocatoria concreta ni fijó plazos para ese objetivo.

Por último, el futbolista de 34 años puso el foco en la capacidad de sus compañeros. “Tenemos muchos jugadores que realmente tienen un nivel para selección”, afirmó sobre el plantel ‘rosado’.

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