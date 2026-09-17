Tomás Gálvez ejecuta el cese de Zoraida Ávalos y designa al fiscal supremo provisional que tomará su despacho

Tomás Gálvez y Zoraida Ávalos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dio por concluida la designación de la doctora Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular a cargo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. Ello en cumplimiento de la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de cesar a la exfiscal de la Nación y cancelar su título que la acreditaba como fiscal.

En junio pasado, Gálvez había accedido al pedido de Ávalos, quien acababa de cumplir 70 años, para permanecer en funciones hasta el 31 de diciembre, al amparo de una ley emitida por el anterior Congreso que establece que los servidores públicos que cumplen dicha edad no sean cesados automáticamente, sino que pueden permanecer hasta el último día del referido año.

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Sin embargo, la JNJ consideró que dicha norma, la Ley N° 32199, no alcanza a los fiscales, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya estableció que a los miembros del Ministerio Público sí les es aplicable la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

Una resolución firmada por Tomás Aladino Gálvez concluye la designación de Zoraida Ávalos en la Primera Fiscalía Suprema Penal de Perú.

“En tal sentido, estando al contenido de la Resolución de Junta Nacional de Justicia N° 562-2026-JNJ, de fecha 14 de septiembre de 2026, se ha producido la extinción insubsanable del título habilitante indispensable para el ejercicio de la función fiscal; en consecuencia, se deberá emitir el resolutivo que disponga dar por concluida la designación de la citada abogada en la Primera Fiscalía Suprema Penal, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de Junta Nacional de Justicia N° 562-2026-JNJ", se lee en la resolución 2813-2026-MP-FN emitida por Gálvez y publicada hoy jueves 17 de setiembre en el diario oficial El Peruano.

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En la misma resolución, el fiscal de la Nación dispone que se comunique a Ávalos Rivera que “que debe efectuar la correspondiente entrega de cargo”, según lo establecido en las directivas internas del Ministerio Público.

Nuevo fiscal supremo provisional

Ante el cese de Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez se vio en la necesidad de nombrar a un nuevo fiscal supremo provisional que se haga cargo del despacho que deja la exfiscal de la Nación, hasta que la Junta Nacional de Justicia nombre a nuevos titulares.

El Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas. (Congreso de la República)

A través de la resolución 2820-2026-MP-FN, Gálvez nombró al fiscal superior Boris Erasmo Olivera Espejo como nuevo fiscal supremo provisional y lo designó en la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

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Olivera Espejo fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín y, hasta antes de su promoción, se desempeñaba en la Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín.

En abril de este año, la Quinta Fiscalía Superior Penal de Junín, bajo su coordinación, logró la confirmación de una sentencia de 35 años de prisión contra cuatro implicados en el asesinato de una joven médico en Huancayo. El crimen ocurrió en mayo de 2024, cuando la víctima fue víctima de un robo con la modalidad de “falso taxi” que terminó en su muerte. Olivera Espejo coordinó el caso junto con la fiscal adjunta superior Raquel Rojas Lázaro.

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Según registros oficiales, Boris Olivares Espejo fue nombrado fiscal superior titular en 2013 por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura.